Nejlevnější velký kombík Evropy je takový hit, že si nachází zákazníky i v Japonsku

/ Foto: AvtoVAZ

Jaký lepší projev obdivu si představit, než když si auto pocházející z tisíce kilometrů vzdáleného místa najde zákazníky až v zemi vycházejícího slunce? Navzdory volantu na špatné straně?

Budeme se opakovat, dekády práce ve světě aut nám ale jasně ukázaly, že to pravé umění není udělat dokonalý hypersport za desítky milionů, ale skvěle fungující obyčejné auto za stovky tisíc.

Když nemusíte přijímat žádné kompromisy a zákazníci ještě ocení, když jim prodáte auto za 50 a ne za 30 milionů Kč (protože tím exkluzivnější bude), můžete postavit skutečně úplně cokoli tak dobré, jak to jen jde. Když ale víte, že na konci vaší práce musí být vůz za pár set tisíc, u nějž 20 tisíc rozdílu v ceně může představovat propast mezi obchodním úspěchem a prodejním fiaskem a automobilka na jeho prodeji pořád musí vydělávat, je jeho vývoj skutečný oříšek.

Proto pravidelně smekáme nad auty, které si mezi všemi kompromisy dokáží najít takovou cestu, že prostě fungují, fakticky i obchodně. Jedněmi z nich jsou Dacie, které jsou sice nedokonalé, ale za své ceny nabízí neskutečné množství muziky. Jednou z těch vůbec nejzajímavějších v tomto ohledu byla po léta ta označená Logan MCV, která i u nás platila za nejlevnější velký kombík na bídku.

Z nabídky evropské Dacie bohužel Logan MCV zmizel, v Rusku a okolních zemích ale žije dál jako Lada Largus. Psali jsme o ní naposledy před pár dny, kdy se faceliftovaná verze ukázala být velkým prodejním hitem, čemuž se při její ceně skutečně nelze divit. Ukažte nám jiné auto, které dokáže pobrat až 2 350 litrů nákladu a přitom stojí od 725 tisíc rublů, tedy asi 212 tisíc Kč. A nebo se na to vykašlete, žádné takové neexistuje.

Nyní tu máme další pozoruhodný projev respektu k tomuto vozu. Japonský nadšenec, který na Twitteru vystupuje pod přezdívkou leparnassSA, informuje, že první Lada Largus po faceliftu byla dovezena právě do země vycházejícího slunce. To zní skoro absurdně, neboť v Japonsku jezdí vlevo a Largus se dělá jen s pravostranným řízením, hned několik lidí ale měla inovovaná verze okouzlit natolik, že si ji nechali dovézt.

Auta měla být koupena přes zastoupení samotné automobilky ve Vladivostoku a byť nevíme, jak složité je takové auto dostat v Japonsku do provozu, možné to zjevně je. Levné nikoli, neboť konečná cena pro japonské kupce je 3 380 000 jenů, tedy asi 650 tisíc Kč - to je o hodně víc než o kousek dál na východu Ruska. I to ale nakonec svědčí o tom, že tohle auto má čím zaujmout. Škoda přeškoda, že u nás už se nic takového neprodává, levná praktická auta v Evropě prostě chybí.

Ladu Largus po faceliftu už známe z Ruska a při jejích cenách se nedivíme, že tam frčí. Níže ale můžete vidět, že i za trojnásobek frčí dokonce v Japonsku, kam se nehodí už volantem vlevo. Ilustrační foto: AvtoVAZ

Zdroj: leparnassSA@Twitter

