Nejlevnější velký kombík Evropy se vrací ve verzi pro šetřílky, pracovali na ní i Češi před 2 hodinami | Petr Miler

Kdo chce opravdu velké a praktické auto, které koupí jako nové a přesto za něj dá velmi málo na pořízení i provoz, těžko najde lepší alternativu. Jen si jej bude třeba přivézt z Ruska.

Dacia nedávno představila model Jogger, který se chce znovu zařadit mezi nejlevnější nové kombíky Evropy. Nepochybujeme, že se mu to povede, zase tak levný ale už nebude. Jednak to není ryzí kombík, ale jakýsi slepenec MPV, SUV, kombi a dodávky, takže o něco větší auto. A také je doba, jaká je - skutečně levné nové auto pro země Evropské unie neexistuje a už snad ani nemůže vzniknout.

V Rusku je situace jiná. Tam se letos začal prodávat předchůdce Joggeru, původní Dacia Logan MCV předělaná na Ladu Largus. Ke klasickému kombíku má blíž, přesto je to takový malý obr schopný ubytovat až sedm lidí, který vstoupil do prodeje s cenou od 198 tisíc Kč v přepočtu. Není divu, že na trhu slaví velký úspěch, v poměru výkonu a ceny je to zcela mimořádná nabídka.

Nyní stojí o něco víc, od 768 900 RUB, tedy asi 226 tisíc Kč, přesto boduje. Lada ale už během koronavirových časů proslula citem k požadavkům spořivých kupců, a tak nabídku dále vylepšuje. S faceliftem totiž zmizela z prodeje skutečně šetřílkovská verze s pohonem na zemní plyn, která se do něj nyní vrací.

Automobilka tyto verze nevyrábí sama, spolupracuje na jejich vývoji a výrobě s firmou ATS-Auto nepřekvapivě z Toljatti, která se pochlubila prvními funkčními prototypy nové plynové verze. Pokud se nyní drbete na hlavě a říkáte si, co bylo nutné kvůli faceliftu znovu vyvíjet, pak vězte, že Rusové začali od podlahy a u Largusu CNG zcela změnili základní řešení. Auto tak má nyní plynové nádrže namontované zespod, nikoli v kufru, takže bude možné vůz mít i v sedmimístné variantě na plyn, nebo si užívat plné velikosti zavazadelníku.

Aby toto řešení bylo bezpečné, obrátili se Rusové na českou firmu Vítkovice, která nádrže vyvinula s ohledem na toto konkrétní využití. Jejich přesný objem neznáme, podle informací ATS-Auto ale mají vystačit pro všechna myslitelná běžná osobní i komerční využití. Alternativní pohon na benzin případně zůstává zachován.

Novinka by se měla dostat do prodeje na přelomu září a října a bude stát cca o 200 tisíc rublů (cca 58 tisíc Kč) více než benzinové provedení. To vzhledem k ceně vozu není málo, s ohledem na cenu plynu v Rusku (kubík pro toto určení přijde asi na 5,80 Kč) se při vyšším nájezdu jistě rychle vyplatí. Máte-li zájem, bude to chtít individuální dovoz, ale ten nebude problémem. Largusy se objevují i v Japonsku a nové Lady se takto dostávají rovněž do ČR.

Lada ve spolupráci s firmou ATS-Auto připravila novou generaci velkého levného kombíku Largus na CNG. O nádrže na plyn se postarali Češi. Foto: ATS-Auto

Zdroj: ATS-Auto

