Nejluxusnější SUV Kie vypadá tak málo jako Kia, že ani nenese její logo

Automobilky obvykle využívají svých vrcholných modelů v maximální možné míře k tomu, aby daly okolí najevo, že náleží právě k jejich značce a pozvedli tím svou image. Ne tak Kia.

Existenci Kie Mohave jste možná ani nezaznamenali, ačkoliv do prodeje poprvé přišla již v roce 2008. Pětimetrové SUV ihned zamířilo na vrchol nabídky značky, přičemž stejně jako zbytek portfolia již disponovalo designem Petera Schrayera. Automobilka očekávala, že udělá díru na trhu, to se však nestalo. Vůz tak kupříkladu ve Spojených státech, kde byl k mání pod názvem Borrego, vydržel v prodeji jen do roku 2010, než byl stažen. O rok později se pak situace opakovala rovněž v Kanadě, Mohave tak setrval v nabídce jen v Jižní Americe, na Středním východě a v Asii.

Na konci roku 2019 se ale světu představila její nová generace, která se pokouší prosadit znovu. Nabízí se leckde, od konce loňska dokonce i v Rusku, tento týden ale dorazila na domácí trh v provedení modelového roku 2021 v novém vrcholném provedení Gravity, jehož prodej se o něco opozdil kvůli... však vy víte. Zaujmout dokáže různými aspekty, možná vás ale ze všeho nejvíce praští do očí, že ačkoli jde o vlajkovou loď Kie, nikde na voze nenajdete logo automobilky.

Příď místo toho zdobí emblém spojený pouze s tímto modelem, zatímco na záď se nastěhoval nápis Mohave. A ani uvnitř na logo Kie nenarazíte. To je dost zvláštní, uvážíme-li, jak velká „logová obsese” panuje v Evropě, kde budou loga značek brzy zřejmě pokrývat většinu karoserie, a to tím více, čím dražší a luxusnější model to je. Jenže v případě asijských značek ničím neobvyklým.

Zatímco evropské automobilky špičkovými modely budují svou image, zejména japonské a korejské firmy je spíše odtrhují od plebejských kořenů a vytváří dojem prestižnějšího produktu pro jiné zákazníky. Nakonec, některé odlesky tohoto přístupu známe i u nás. Třeba u Nissanu GT-R logo značky vůbec nenajdete, všude figurují pouze nápisy s trojicí písmen. To samé dělá i Kia v případě Mohave.

Pokud jde o techniku, vůz možná překvapivě využívá jen služeb třílitrového turbodieselu s výkonem až 260 koní, který míří na všechna kola přes osmistupňový automat. Vůz je to pak vskutku luxusní, ať už zpracováním či výbavou, jak nejlépe přiblíží přiložené fotografie, zvláště pak ve zmíněném vrcholném provedení Gravity, které už tak vysoké provedení Masters šperkuje zejména vizuálním prvky, jako je odlišná maska chladiče, 20" černá kola, alcantarové prvky v interiéru, dodatečné ambientní osvětlení či dokonce praktické věci, jako dodatečné držáky nápojů pro cestující vzadu.

Kdyby vás zajímalo, na kolik tato Kia neKia přijde, pak základ v podobě beztak „nabušeného” provedení Platinum se od tohoto týdne prodává za 48,69 milionu wonů, tedy asi 960 tisíc Kč, absolutní vrchol Gravity stojí 56,94 milionu wonů, což je asi 1,12 milionu. To vskutku není mnoho za takto vyhlížející a komfortně i technicky vybavená velká SUV - u nás vám Kia dokonce ještě dráž prodá menší, skromněji vyhlížející, slabší a hůře vybavené Sorento.

...je opravdu noblesně vyhlížející vůz, který automobilka doma ani neprodává jako Kiu. Přesto je k mání levněji než u nás menší Sorento. Foto: Kia

