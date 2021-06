Nejnovější BMW M je skutečně zvláštní, zkouší malovat náhradu lepšího auta horším před 3 hodinami | Petr Prokopec

Evoluce obvykle znamená dostávat stále více, BMW ale přichází s autem, které ve srovnání s existující M3 hůře zrychluje, má nižší maximálku, jeho potenciál si nemůžete dlouho užívat a váží skoro 2,3 tuny.

Pokud se orientujete v ekonomii, nebude vám neznámý termín „mezní míra substituce“, který v případě spotřeby definuje moment, kdy je jedno zboží nahrazováno druhým, aniž by docházelo ke změně celkového užitku. Je to vyvrcholení procesu vývoje určitého nového řešení, které za normálních okolností nastává přesně ve výše definovaném momentě. Osvědčená teorie popisující přirozené procesy ale jako by najednou neměla fungovat.

Těchto myšlenek je těžké se zbavit při pohledu na nové BMW i4 M50, tedy vůbec první elektromobil sportovní divize mnichovské značky. Novinka vychází z již odhaleného modelu i4, jenž byl dosud k mání ve verzích eDrive35 a eDrive40. Obě pohání jeden elektromotor, který 272 nebo 334 koňmi roztáčí zadní nápravu. Základní provedení pak disponuje bateriemi o kapacitě 60 kWh, zatímco to silnější dostalo 80 kWh. Právě tento paket pak „podědila“ i nová varianta i4 M50se dvěma motory na palubě. Přední produkuje 258 a zadní 313 koní.

Celkově má soustava na kontě 544 koní a 795 Nm točivého momentu, což na první pohled není vůbec špatné. Při takovém výkonu a pohonu obou os ale zrychlení z klidu na stovku za 3,9 sekundy nepůsobí moc přesvědčivě. Stačí si totiž uvědomit, že existuje BMW M3 Competition, které s 510 koňmi a 650 Nm zvládne totéž již za 3,8 sekundy při pohonu jedné osy a ve verzi xDrive dokonce za 3,5 sekundy. Kromě toho již standardně zvládá jet 250 km/h, což můžete navýšit až na 290 km/h, zatímco elektromobil končí na nepříliš impozantních 225 km/h.

Již pohled na dynamiku tedy naznačuje, že ve srovnání s benzínovým protějškem vás u elektrické novinky čeká jisté zklamání. To jsme ovšem ještě nezmínili, že oněch 544 koní máte k dispozici jen po něco málo přes 10 sekund, jinak je výkon soustavy omezen na 476 koní. Jaký je poté čas potřebný na stovku, BMW neuvádí. Vůbec bychom se ale nedivili, kdyby záda novince ukázal i základní sedan M3 se 480 koňmi, jenž s manuálem zvládá sprint za 4,2 sekundy. Nová i4 M50 totiž váží mohutných 2 290 kg, zatímco nejlehčí manuální M3 váží 1 705 kg. Což je na M3 mimochodem rekordně hodně, ale i tak je to o 585 kg méně.

Kompromisy, které budete muset udělat, tím ale nekončí. Benzínové BMW M3, ať již má výkon jakýkoliv, není nejúspornější, s těžkou nohou na plynu 59litrovou nádrž vyprázdníte již během nějakých 300 kilometrů. Ovšem poté ji v řádu několika málo minut můžete naplnit a pokračovat v zábavě. V případě i4 M50 ale můžete na uváděných 510 kilometrů zapomenout, už jen proto, že jde o údaj dle metodiky WLTP.

Data americké agentury EPA již zní realističtěji a mluví o 395 km. Ani toto číslo ovšem při zašlápnutí akcelerátoru nebude realitou. BMW navíc umožňuje nabíjení při výkonu maximálně 200 kW (který ale ve výsledku většina stanic ani nenabízí a sama automobilka přiznává, že s ním už auto při dobíjení z vyšší kapacity ani nedokáže pracovat), načež potřebuje k navýšení kapacity z 10 na 80 procent 31 minut. Pokud pak přepřáhnete na Wallbox s 11 kilowatty, musíte na plné nabití vyčkat takřka osm hodin

Suma sumárum tu tedy máme ve všech důležitých ohledech horší vůz než takový, který již existuje. A jak se zdá, tuto smutnou pravdu si uvědomuje i BMW. Proto i4 M50 nabízí již od 69 800 Eur (cca 1 775 500 Kč), zatímco za M3 dáte minimálně 82 500 Eur (2,1 milionu korun). Vedle ceny bude jediným skutečným benefitem novinky vůči benzinovému soupeři nižší těžiště, což je ale při zmíněné hmotnosti trochu Pyrrhovo vítězství.

Dodejme, že i4 M50 krom dvou elektromotorů dostalo do vínku specifické nastavení tlumičů a pružin, stejně jako unikátní stabilizátory. Standardně je pak osazeno 19palcovými litými koly, které je možné vyměnit za dvacítky. Dovnitř se nastěhovala sedadla ze zmiňovaného M3, které mimo jiné doplnil rozměrnější zaoblený dotykový displej a pár tlačítek.

Nové BMW i4 M50 jako náhrada benzinového M3 obstojí jen stěží. Je sice levnější, ovšem zároveň je také pomalejší. A po krátké zábavě se s ním můžete na pár hodin rozloučit. Foto: BMW

