Nejnovější BMW v úplném základu je jen reklamou na to, za co všechno si musíte připlatit před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: BMW

Nejde o nic až tak neobvyklého, na některých autech je to ale patrné více a na jiných méně. Nové BMW řady 2 kupé v úplném základu vypadá opravdu hodně lacině.

Není to žádný krasavec ani na fotkách, které mají lákat, jak už jsme naznačovali při jeho odhalení. Nedalo se tedy úplně čekat, že by skromnější provedení působila bůhvíjak atraktivně, přesto máme pocit, že realita je ještě o dost méně přitažlivá, než bylo možné doufat.

BMW už prodává svou novou řadu 2 Coupe, které je stále malou sportovní zadokolkou, na rozdíl třeba od modelů Gran Coupe či Active a Gran Tourer. Potud v pořádku. Vzhledově ale automobilka vsadila znovu na velmi kontroverzní linie, i když tentokrát nejde o deformaci tradičních ledvinek. A jak už to v případě podobných kreací bývá, coby vyšperkované nemusí působit úplně špatně, bez make-upu ovšem připomínají spíše svou vlastní karikaturu.

Ačkoli mnichovská automobilka už v poslední době nedělá základní verze svých modelů výbavově úplně „oholené” a i k dvojkovému kupé dostanete třeba automatickou klimatizaci nebo sportovní kožený volant, vizuálně je to snad o to větší bída. Zejména vnějšek v kombinaci bílé barvy a nejmenších (zde 17") kol z lehkých slitin „bohatě” opravdu nepůsobí. Přidejte si kontroverzně pojaté světlomety v základní, poněkud slepě působící podobě, k tomu divoce střižený nárazník, velké plochy karoserie „nerozbité” ničím, dále zdůrazněné malými koly. A máte před sebou cosi velmi podivného.

Pohled zezadu přitom není lepší, ještě více vyniknout utopená kola, velké bílé plochy, laciný černý plast pod nárazníkem a ani malé, ani velké výfuky čtyřválcové verze... Je skutečně těžké nechat na tomto autě spočinout oko se zalíbením. Interiér je naštěstí obecně tak jednoduše střižený (nic proti tomu), že ani nevybavený nevypadá špatně, ovšem zapomenout musíte na plně digitální přístrojovku, velký infotainment a asi 98 % dostupné výbavy, která konečný účet může nechat vyšplhat o mnoho set tisíc výše.

Takto se díváte na základnou provedení 220i se 184 koňmi výkonu z dvoulitrového turbobenzinu. To je použitelný výkon a stovky za 7,5 sekundy nepůsobí špatně. To je ale znovu jen slabá náplast na celkově neatraktivně působící vůz ta cenu nejméně 958 100 Kč, který působí dojmem, jako by jeho jediným úkolem bylo ukázat, za co všechno si musíte připlatit, abyste dostali solidně vypadající bavorák.

Kdybyste chtěli víc po všech stránkách, je třeba dát nejméně 1 405 300 Kč za verzi M240i xDrive. To už jsme ale s cenou skoro o 50 % výš a výbavou napráskané auto stejně nedostanete.

Jestliže na oficiálních fotkách vypadalo nové dvojkové kupé kontroverzně, v základu vypadá velmi lacině a neatraktivně. Musíte hodně přitlačit na pilu ceny, abyste dostali alespoň trochu přitažlivě působící vůz. Foto: BMW

Zdroj: BMW

