Nejnovější Dacia se ukázala v úplném základu. Nenabízí ani dva stěrače, ač není levná

Zatím proslula jako nejpomalejší auto v prodeji, které přitom zdaleka není tím nejlevnějším. V případě poměru výbavy a celkového provedení k ceně též neboduje, nezbylo ani na základní prvky.

Dacia po léta platily za nejlevnější auta na trhu, která vychází vstříc lidem toužícím obsloužit nejnutnější osobní mobilitu novým autem se všemi výhodami, které s tím souvisí. Asi to není cesta, kterou bychom se jako nadšenci vydali, za ceny kolem 250 tisíc korun, za které se dá koupit hned několik modelů značky, lze pořídit o dost zajímavější ojetiny s relativně malým rizikem poruch, ale proč ne, v tomto ohledu mají rumunské vozy náš respekt.

Ani tedy nekřivíme ústa nad podobou nového Sandera v úplném základu, třebaže je to fantasticky oholené auto, do kterého si nemůžete ani nic přikoupit. Holobyt je zde to správné slovo, ale bavíme se o už docela praktickém kompaktu za cenu, za níž vám dnes třeba Škoda neprodá lautr nic. Pohled na nový model Spring ale takto smířlivý být nemůže.

Auto, které po nějaký čas platilo za nejlevnější elektromobil Evropy (tím už je dnes jiný vůz) se jako výhra nejevilo ani v této pozici, neboť se pořád prodává za sumy kolem půl milionu Kč. V Česku svou cenu zatím nemá, v Německu ale startuje na 21 790 Eur, tedy asi 565 tisících Kč. Tolik peněz za vůz, který dynamikou nevyrovná ani Škodu 120 a na dálniční stotřicítku se nerozjede nikdy, ani z kopce? To je troufalá nabídka.

V nabídce českého zastoupení Dacie model Spring, kterému někteří začali sarkasticky přezdívat Sprint, skutečně pořád chybí, objevil se ale v prodeji v Nizozemsku, kde je teprve k mání v úplně základním provedení. Německá Dacia se Springem startuje u provedení Comfort Plus, Nizozemci si musí vystačit s úplným základem, ovšem také levnějším. Vůz začíná na 17 890 eurech, což je asi 464 tisíc korun. Co za ně dostanete?

Skoro nic, i když je to více než u Sandera. Auto nepůsobí od pohledu tak ošizeně, vnitřek skýtá aspoň elementární výbavu, krom elektrických oken, manuální klimatizace a základního rádia ale nedostanete vůbec nic. Vůz pochopitelně nepostrádá povinné prvky jako airbagy a některé jízdní asistenty, kde se ale mohlo šetřit, tam se šetřilo. Například dva stěrače jsou dvakrát dražší než jeden stěrač, a tak si čelní okno musí vystačit s jedním.

Dalo by se to snést, jít o vůz za 264 tisíc Kč, ale 464 tisíc? Za to u dnes relativně drahé Škody dostanete Scalu 1,5 TSI se 150 koňmi a to je oproti Springu úplně úplně jiné auto. Nejede 120, ale 220 km/h, ostatně má o 106 koní víc. Na jedno doplnění energie ujede až 926 km, nikoli 230, navíc ji nedoplňujete hodiny. Stovka za 8,2 sekundy místo 19,1 s zní raketově a byť výbava Ambition má daleko k bohaté, aspoň na dva stěrače se můžete spolehnout.

Tohle je na poměry Dacie velmi nezajímavá nabídka a nedokážeme si představit, že by po takovém autě někdo z jejích typických zákazníků vůbec sáhl. A že by dokázalo oslovit jiné? Uvidíme, poměr výkonu a ceny je ale velmi nepřesvědčivý.

Nová Dacia Spring vstoupila v Nizozemsku do prodeje v základní specifikaci od v přepočtu 464 tisíc Kč. Dostanete za ně jeden stěrač a jednu manuální klimatizaci, to je v podstatě vše. Foto: Dacia

