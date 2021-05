Nejnovější Ford působí jako zázrak, neodhalená data ale vedou k obezřetnosti před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Ford

Na základě dosud odhalených informací by snad každý kupec podobných aut musel být blázen, kdyby sáhl po čemkoli jiném. Jenže ono vše nemusí být takovým pozitivem.

Také dnes musíme odstartovat zmínkou o ptáčkovi, jemuž pěkně zpívají, když jej lapají. S docela okouzlující písní se totiž vytasil Ford, který odhalil nový elektrický pick-up F-150 Lightning. A oznámil, že cena jeho užitkově zaměřené varianty bude startovat na 39 974 dolarech (cca 835 tisíc Kč). Již to je sama o sobě relativní láce, reálná cena je však ve výsledku ještě nižší. Modrý ovál totiž stále ještě ve Státech neprodal přes 200 tisíc elektromobilů, načež mají jeho zákazníci s dostatečně vysokými daňovými odvody stále nárok na odečtení federálního daňového kreditu ve výši 7 500 USD (cca 157 tisíc Kč).

Elektrickou novinku lze tedy ve finále pořídit od 32 474 USD (asi 678 tisíc Kč), což jsou v podstatě stejné peníze, jaké byste dali za nejlevnější benzínové provedení. V tomto případě ovšem dostáváte mnohem víc, alespoň soudě dle odhalených vychytávek. F-150 Lightning je postaven na platformě zasvěcené alternativnímu pohonu, může tak nabídnout i přední zavazadelník, jenž je s kapacitou 400 litrů největší na trhu.

Obří je rovněž obrazovka multimediálního systému, která počítá s 15,5palcovým dotykovým displejem. Dané provedení nicméně získáte až za příplatek, základem je 12palcové provedení. To je přitom největší verzí, jakou můžete dostat u benzínové varianty. Elektrická varianta je tak skutečně zajímavá v mnoha ohledech, přičemž na daném displeji vám zobrazí i unikátní ukazatel dojezdu. Systém totiž dokáže spočítat, jak těžký náklad vezete či táhnete a tomu uzpůsobí svůj odhad.

Co se baterií týče, Ford zákazníkům nabídne dvě varianty, kdy základ má dojezd 370 kilometrů, zatímco v případě vrcholu můžete očekávat dokonce 480 km. S každým akumulátorem je přitom spárovaná jiná palubní dobíječka, stejně jako se bude lišit i výkon domácí stanice. Na plnou kapacitu ale budete potřebovat 8 až 10 hodin, jež lze zkrátit na 41 minut v případě 80procentní kapacity a čerpání energie z rychlostanice při výkonu 150 kW.

Ford nicméně nepočítá jen s přísunem energie. F-150 Lightning tak může stejně jako jeho hybridní příbuzný napájet vaši domácnost, a to dokonce vyšším výkonem 9,6 kW (u hybridu jde o 7,2 kW). Pokud přitom v té chvíli vlastníte verzi s větší baterií, pak její kapacita by vám měla vystačit na tři dny. Kromě toho ovšem může energie posloužit i na stavbách či rančích, neboť napříč korbou, kabinou i předním zavazadelníkem najdete hned 11 zásuvek.

Automobilka nicméně nehodlá zůstat pouze u toho a do budoucna plánuje nasazení systému Ford Intelligent Power, díky kterému budete moci svůj dům napájet energií z baterií vozu v době špičky. Její návrat zpět do akumulátorů se pak pochopitelně odehraje mimo špičku. Mimo to značka uzavřela partnerství s firmou Sunrun, která lidem doma nainstaluje stanici Ford Charge Station Pro. A když již bude v tom, rovnou celou střechu osadí solárními panely.

Jak se tedy zdá, F-150 Lightning pomalu nemá chybu a skutečně by mohl v Americe napomoci masovému rozvoji elektrického pohonu. Zvláště když ve standardu nabídnou jeho dva elektromotory 432 koní, zatímco s většími bateriemi bude spojen výkon 571 koní. To vozu stačí na zrychlení z klidu na stovku (respektive na 96 km/) za 4,1 sekundy, stejně jako na odvoz 907 kil nákladu na korbě či utažení až 4,5tunového přívěsu.

Tím bychom mohli končit, kdyby tu ovšem nebyl jeden háček. Ford totiž sice zveřejnil zevrubná data o dobíjení baterií, neuvedl však jejich kapacitu. A stejně tak nebyla zmíněna ani hmotnost vozu. Automobilka nicméně později přiznala, že paket baterií váží neskutečných 816 kilogramů, tedy prakticky totéž, co by na ručkách vah vykázala celá Škoda Citigo. A už kvůli tomuto údaji a zmínce o životnosti paketu fanfáry začínají utichat.

Baterie Tesly o kapacitě 85 kWh váží 544 kg, zatímco u takového Mercedesu je 80 kWh spojeno s 625 kily a u Audi je třeba počítat dokonce s více než 680 kg. Ovšem zároveň také s 95 kWh. Při pohledu na hmotnost baterií Fordu bychom měli počítat s ještě větší kapacitou, ovšem v té chvíli by nejspíše byl vyšší i dojezd. Tedy za předpokladu, že by celé auto nevážilo pomalu dvakrát tolik co benzinový F-150.

Právě zde přichází zmínka o paketu baterií, jenž má dle Fordu vydržet po celou životnost vozu. Elektrický pick-up by navíc měl na silnicích i v terénu zvládnout vše co jeho spalovací příbuzný. To znamená, že paket baterií bude více než robustní a ve výsledku se v něm nejspíše bude skrývat méně kilowatthodin, než by nám bylo milé. V té chvíli ale nejspíše nebude možné v praxi počítat s publikovaným dojezdem, tím spíše ne, pokud baterii využijete i pro jiné věci.

Na chybějící parametry jsme tedy opravdu zvědavi, neboť pokud automobilka přijde s dalšími působivými čísly, pak nejspíše bude zavalena takovým množstvím objednávek, že je nebude zvládat vykrýt ani do konce dekády. Zatím ale přeci jen zůstáváme poněkud skeptičtí, neboť modrý ovál počítá s lithium-iontovými akumulátory, u kterých již zkrátka nelze čekat zázraky - buď mají malou kapacitu, nebo jsou těžké a drahé, nic mezi tím. Možná i proto stěžejní data chybí.

Ford F-150 Lightning dostal do vínku přitažlivý design, s nímž se pojí jen samá pozitiva. Automobilka totiž neodhalila hmotnost vozu či kapacitu baterií. Jen ty však váží neskutečných 816 kilo, což je varující. Foto: Ford

Zdroj: Ford

Petr Prokopec