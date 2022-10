Nejnovější krok Toyoty názorně ukazuje, v jak zoufalé situaci se dnes i velké automobilky nachází

Petr Prokopec

Co všechno lze ještě z auta odstranit, aby zůstalo autem a bylo bez problémů prodejné? Volant, kola nebo motor to asi nebudou, ale co takhle elektronický klíč? Právě o ten přišly nové Toyoty, naštěstí jde ale zatím jen o ten náhradní.