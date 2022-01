Nová obří výletní loď je extrém svého druhu, nabídne mimořádný luxus i nevídané atrakce před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Norwegian Cruise Line

Chce být symbolem návratu světa k dřívějšímu způsobu života, a tak se snaží. Na 294 metrech délky nabízí ubytování pro 3 219 pasažérů i nevídané atrakce, včetně největší motokárové trati na lodi či největšího takového tobogánu.

Koronavirus je tu s námi už dva roky a přes mnohé sliby politiků je jasné, že už nikam neodejde. Budeme se s ním muset naučit žít, přičemž poslední vývoj v podobě mutace omikron naznačuje, že by to až tak těžké být nemuselo. Zda se pozitivní prognózy naplní či nikoli, nikdo neví. Jisté však je, že svět se i bez toho začíná pozvolna vracet do původních kolejí, třebaže stejné jako dřív už to asi nikdy nebude.

V rámci tohoto procesu dochází i k oživení zájmu o obří výletní lodě, které korzují světové oceány. Od léta příštího roku dostanou nového krále, 294 metrů dlouhý kolos nazvaný Norwegian Viva, který je schopen ubytovat až 3 219 pasažérů. Pro ty jsou připraveny kajuty o různé úrovní luxusu, stejně jako velké množství barů a restaurací. Chybět nebudou ani bazény, ať již ty „nekonečné“ nebo s přepadem, stejně jako promenáda Ocean Boulevard, která obtáčí celou loď a jejíž součástí jsou dva skleněné mosty vedoucí nad vodní hladinou.

Milovníky aut zaujme Norwegian Viva závodním okruhem pro motokáry, které je rozprostřen dokonce na třech vrchních palubách. Kromě toho se ovšem o zábavu postarají i různé simulátory, herny či vůbec nejrychlejší tobogán, jaký se na nějaké lodi nachází. Kromě toho nebude chybět ani koncept „lodi na lodi“, čímž je myšlena privátní část, do kterého se cestující dostanou jen s příslušnou vstupní kartou a kde si budou moci užít sauny či třeba kryokomory.

Separován od zbytku lodi je také Vibe Beach Club určený jen dospělým, jenž kromě dvou vířivek zahrnuje i alkoholický bar. Pro potěchu oka je pak určena výstava graffiti a soch italského umělce Manuela Di Rity, který je znám spíše jako Peeta. Právě on navrhl venkovní grafickou stránku lodi, o jejíž stavbu se postarají italské loděnice Fincantieri. Ty přitom již postavily předchozí kousek společnosti Norwegian Cruise Line, a to sesterskou loď Norwegian Prime.

V obou případech jsou užity „zelené“ technologie jako SCR katalyzátory. Díky tomu by emise oxidů síry měly poklesnout o 98 procent, zatímco u oxidů dusíků firma počítá s 90procentní redukcí. Mimo to nechybí ani čistička odpadních vod. Ekologickým snahám tedy bylo učiněno zadost, přičemž my už jen dodáme, že od léta příštího roku se Norwegian Viva bude pohybovat ve Středozemním moři, na zimu a přelom let 2023 a 2024 má zamířit do Karibiku.

Norwegian Viva se na první plavbu vydá až v létě příštího roku. Momentálně ještě není hotova, i proto byla představena ve formě počítačových renderů. Foto: Norwegian Cruise Line

Zdroj: Norwegian Cruise Line

Petr Prokopec

