Nejostřejší kombík historie BMW je venku, až 1 510 litrů harampádí sveze rychlostí 300 km/h | Petr Prokopec

/ Foto: BMW

A když někde u okruhu obsah kufru z úcty k interiéru vyházíte ven, zvládnete s tímhle autem časy odpovídající supersportům let nedávno minulých. Pohled do kolonky s pohotovostní hmotností ovšem nahání hrůzu.

Tomu říkáme opravdu kvapík. Před dvěma dny se BMW pochlubilo „špionážními“ snímky chystané M3 CS Touring a už tu máme sériový kombík s 550 koňmi v celé jeho kráse. Zajímavé je, kde na jeho debut došlo - mnichovští se kvůli němu vypravili do Austrálie, kde se na tamním okruhu Bathurst aktuálně jede 12hodinový závod. Do toho automobilka nasadila dvojici speciálů M4 GT3, přičemž nejspíše doufá, že se jí povede lépe než třeba loni, kdy jedno auto řízené mimo jiné Valentinem Rossim dojelo páté a druhé závod nedokončilo.

Protože ale výsledky dvanáctihodinovky ještě nějakou chvíli známé nebudou, posvítíme si na samotný kombík. Jeho srdcem je stejně jako u regulérní M3 třílitrový šestiválec, který se ale dočkal zvýšení plnícího tlaku turbodmychadel na 30 psi. Výsledkem je až 550 koní výkonu a 650 Nm točivého momentu stejně jako u sedanu CS, u kombíku je s nimi ale spojeno poněkud hrozivých 1 925 kilo pohotovostní hmotnosti. Ovšem i tak má nabušený kombík zvládnout sprint na stovku za 3,5 sekundy a na dvoustovku za 11,7 sekundy. Jeho maximum s paketem M Driver's pak činí 300 km/h.

BMW přišlo také s rozsáhlým karbonovým paketem, který je součástí standardní výbavy. Pokud by tu ovšem střecha, čelní splitter, zrcátka nebo zadní difuzor nebyly, M3 CS Touring by vážilo ještě o dalších 15 kilo víc. Člověk si tak rázem říká, co se v Mnichově zvrhlo, že značka soustavně šponuje hmotnost svých novinek do takových výšin, ze kterých by se jí ještě před nějakými deseti lety motala hlava. S pár lidmi na palubě a jejich zavazadly bude vůz snadno vážit skoro 2,5 tuny, aniž by se dočkal jakékoli elektrifikace.

Kromě pohonné jednotky si automobilka pohrála s podvozkem, u kterého upravila elektronicky ovládané tlumiče. Zároveň dorazila přední vzpěra navyšující tuhost karoserie, zatímco výkonnější motor má svůj protipól v posílených brzdách. Standardní ocelové lze nicméně ještě dále za příplatek vyměnit za karbon-keramické, které budou sakra třeba. Ostatně s M3 G80 máme dost zkušeností a i u standardního, tedy lehčího provedení má karbon-keramika co dělat, aby auto ubrzdila déle než po několik málo decelerací z vysoké rychlosti. Sportovní výfuk je ale již součástí standardu, stejně jako litá 19palcová přední a 20palcová zadní kola. Klientela navíc dále může volit mezi výchozími okruhovými či sportovními pneumatikami.

S karbonem lze počítat rovněž uvnitř, ať už v rámci skořepinových sedadel, nebo v případě obložení. Zvenčí jsou pak na výběr čtyři barvy karoserie (British Racing Green, Laguna Seca Blue, Frozen Solid White a Sapphire Black), střecha je však vždy černá. Bez ohledu na odstín lze vždy počítat s červeným lemováním čelní masky a střešního spoileru, přičemž dle BMW jde o odkaz na okruhové závody. S těmi pak kombík spojují i čelní světla, která mají žlutý nádech jako již zmiňované soutěžní M4 GT3.

Česká cena zatím upřesněna nebyla, v Německu ovšem novinka vychází na 152 900 Eur, tedy na 3,8 milionu korun. Ve srovnání s výchozím M3 Touring tak došlo na zdražení o zhruba 50 tisíc Eur, pročež by si místní nadšenci toužící po rychlém převozu až 1 510 litrů nákladu měli připravit o trochu víc než ti němečtí, to je dnes ostatně oobvyklé. V případě zájmu by však rozhodně neměli lelkovat, neboť výroba bude omezená. BMW pak sice nezmínilo přesný počet, nicméně o více než dva tisíce aut jako u sedanu asi nepůjde.

M3 CS Touring páruje 550 kilo s až 1 510 litry prostoru v zavazadelníku. Po jeho zaplnění až po střechu je ale třeba počítat s hmotností hodně přes dvě tuny. Foto: BMW

Zdroj: BMW

