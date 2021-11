Nejprestižnější značka aut odmítá slepě naskočit na elektrickou vlnu, ač vše hraje proti ní před 2 hodinami | Petr Miler

Nucená elektrifikace aut nezná slitování a stejně nesmyslně, jako byl kdysi předkládán downsizing coby ideální řešení pro všechno od Dacie po Ferrari, je nyní prezentován elektrický pohon. Bugatti ale přes propojení s Rimacem nikam nespěchá.

Když se z něčeho stane ideologie, pro věcnou diskuzi už není prostor. Do tohoto stavu se bohužel dostal automobilový svět, který začal ideologicky vzhlížet k elektrickým autům jako univerzální spáse a přestal se zajímat o to, co tlak na tuto trhem nevynucenou změnu bude v praktické rovině znamenat.

Můžete namítnout, že o tomto směřování rozhodli politici a budete mít pravdu. Jenže jen málokterý šéf si o tom troufne takto hovořit, většina přijímá tuto ideologii za svou a dál za ní horují neohlížejíc se vpravo ani vlevo. Pro příklad nemusíme chodit daleko - šéf VW Herbert Diess už dnes naprosto ignoruje realitu. Bez uzardění předkládá veřejnosti vratké argumenty, aby obhájil svou ideologii a nehledá argumenty pro to, aby volil věcně správná řešení. Ačkoli to dříve s oblibou dělal.

Toto je stav, který nás trápí a nutí nás dnes a denně se k tomuto tématu vracet. Kolega z redakce říkává, že rozum zná obvykle jen jedno správné řešení, zatímco emoce nekonečně mnoho. Můžete se emotivně nadchnout pro cokoli „protože proto”, zatímco faktický stav věcí obvykle nedává prostor k jednomu či několika málo ekvivalentním cestám. A říci, že dnes je jedinou správnou budoucností aut elektrifikace, je prostě nesmysl, neboť v tuto chvíli neexistují technologie, jak zajistit její ekonomicky, ekologicky i uživatelsky efektivní fungování srovnatelné se spalovacími motory. A sázet na to, že vzniknou dříve než zakážeme cokoli jiného - což je přesně to, co dnes zejména EU dělá -, je stejně rozumné jako doufat, že Sparta zítra porazí Manchester United. Stát se to může, moc pravděpodobné to ale není.

Zažít za této atmosféry, kdy se mnozí tváří, jako že je něco „dané” a že to či ono je „jasná budoucnost” - ačkoli v tuto chvíli nikdo nemůže tušit ani to, jestli si v lednu ještě zajde do restaurace na jídlo -, cokoli jiného než projevy absolutní oddanosti elektromobilitě, je výjimečné. O to více musíme kvitovat, že na tuto vlnu nenaskakuje Bugatti. A to přesto, že přišlo o nucenou elektrifikaci odmítajícího šéfa, spadá pod koncern VW ovládaný někdy až fanaticky se projevujícím Herbertem Diessem a dalo se do holportu s chorvatským Rimacem, který se v podstatě ničím jiným než elektrickými pohony nezabývá.

Kolegové z australského Drivu se právě v reakci na tuto kooperaci (znovu zopakujme, že se situace nemá tak, že by Bugatti přešlo pod křídla Rimacu - vznikla nová firma Bugatti-Rimac společně ovládaná Chorvaty a Porsche) přeptali zástupce bezpečně nejprestižnější automobilové značky světa, kdy či zda vůbec se zbaví pohonu spalovacími motory. A dostali celkem překvapivou odpověď.

„Je stále příliš brzy na to něco takového říci. Pracujeme na řadě odlišných scénářů a naše plány oznámíme ve správný čas,” řekl mluvčí Bugatti. Jedině tak lze rozumně odpovědět - automobilový svět je dnes rozpolcený mezi regulacemi a poptávkou, mezi stavem věcí v některých vyspělých zemích a zbytkem světa. A jisté je jen jedno - nepřijde den, kdy dojde k „vypnutí” jednoho řešení a „zapnutí” jiného. Stejně tak nelze počítat s tím, že by se politické tlaky automaticky setkaly s přijetím a když, tak že se tak stane stejnou měrou i v rámci podobných územních celků.

Nakonec to vidíme už dnes - Německo elektromobilitu tlačí, dotuje a prodeje takových aut rozhodně nejsou nevýznamné, hned vedle v naší zemi je o ně ale zájem o nu téměř nulový. Říci za takové situace, že za pár let budete prodávat to či ono je ekonomická sebevražda - ani s jedním nelze oslovit všechny a co bude skutečně lepší, ukáže jen čas.

Bugatti se tak drží zdravého rozumu a ve správný čas zvolí nejlepší řešení s ohledem na nastalou situaci. A tím v tuto chvíli může být cokoli. Proto se také odmítá vzdát spalovacích motorů, ostatně její dnes už bývalý šéf říkal, že vrcholem evoluce budou ve vší komplexnosti nejméně ještě 10 let. A tušíme, že po dekádách ve vedení Bugatti, Lamborghini a dalších automobilek o tomto tématu něco málo ví...

Bugatti Chiron Super Sport je jedním z absolutních vrcholů automobilismu. Spoléhá jen na spalovací motor a Bugatti od něj ruce pryč zatím nedává. Foto: Bugatti

