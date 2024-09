Nejprodávanější „čínský” VW se začal prodávat v Evropě v novém, doma nabízí za pouhých 300 tisíc víc než Octavie před 9 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Volkswagen

Když se podíváte na to, co Volkswagen primárně vyvíjí, vyrábí a propaguje, nutně získáte pocit, že se jeho byznys točí okolo elektromobilů. A když ne u nás nebo v Evropě, pak aspoň v Číně. Omyl, také tam jeho prodeje táhne auto jako vystřižené ze starých katalogů Škody, teď se dá koupit i v Evropě.

Volkswagenu se v posledních letech obecně nedaří zdaleka tak moc jako dřív, proto také sahá po bezprecedentních úsporných opatřeních. Nejvíc ho ale jistě bolí obrovské propady prodejů v Čině, které jako by nekončily. Automobilka tam během pár let přišla asi o třetinu zákazníků, což při velikosti tamního trhu znamená nominální ztrátu asi milionu kupců - místo víc jak 3 milionů jich značka v posledních letech oslovila za velkou zdí „jen” okolo 2,1 milionu. A lépe opravdu není.

Podle dat čínské asociace výrobců CAAM letos automobilka za prvních sedm měsíců ulovila v celé zemi pouze 1 048 215 kupců, což znamená meziroční pokles o dalších víc jak 18 procent. Tímto tempem zanedlouho nezbude Němcům v rukou skoro nic, neboť jejich pokusy vylepšit vlastní pozici elektrickými novinkami, na které sází vše, soustavně končí fiaskem.

Je až hořce úsměvné, jak málo modelů ID v zemi prodává, uvážíme-li, že (jako prakticky všude) okupují hlavní místa na jeho prodejním webu, je s nimi spojena většina viditelné propagace apod. Automobilka v zemi prodává neskutečných 6 elektrických modelů, víc než kde jinde, letos je ale prodala jen v 96 516 exemplářích, z nichž navíc dobrou polovinu tvoří model ID.3, který ovšem sám meziročně prodejně klesá o 30,2 %. To je bída s nouzí a spásou není ani nekonečné rozšiřování nabídky SUV - neexistuje jediný typ z tohoto ranku, který by letos oslovil aspoň 100 tisíc lidí.

Co pro Němce pořád funguje, jsou naprosto konvenční modely s konvenčními pohony. Passat, Sagitar i Lavida, všechno klasické sedany s benzinovými motory, si i letos našly víc jak 100 tisíc kupců každý a jen tyto tři překonávají odbyt všech elektrických VW dohromady pětinásobně. Nejúspěšnějším VW vůbec se stala nová Lavida, což není poprvé. Za velkou zdí byla dlouho nahoře, v minulých letech ale zákazníky jen ztrácela. Německá automobilka proto přišla s pozoruhodnou modernizací, která zabrala dokonale a prodeje auta vystřelila na absolutní vrchol před všechny ostatní vozy značky. Čím to je? Poměrem hodnoty a ceny, tedy přesně tím, na čem VW vyrostl.

Auto dnes s cenou startuje jen na 93 990 yuanech, což je skoro přesně 300 tisíc Kč. Možná to není úplně málo na čínské poměry, ale považte, co za tyto peníze dostanete od VW u nás. Jedním slovem je to nic, dvěma vůbec nic, třeni ani zdaleka cokoli. Však i malé Polo dnes v Česku začíná na 389 900 Kč. V Číně přitom v podobě Lavidy dostanete opravdu velké auto, které měří 4,7 metru na délku a pracuje s rozvorem 2 688 mm. Je to větší vůz než Škoda Octavia prodávaná od 570 tisíc korun, přesto je o tolik dostupnější.

Auto za svůj úspěch vděčí i jakémusi duálnímu vzhledovému pojetí, kdy není k dispozici jen ve standardním hávu, ale také v provedení zvaném Star Edition. To se liší hlavně specifickou maskou chladiče, kromě toho dostalo také zatmavené světlomety, jinak pojatý nárazník a kryty zpětných zrcátek i zadní spoiler v černé barvě. VW se tím snaží znovu přiblížit vkusu čínského publika, které netouží ani tak moc po inovacích techniky. Bližší jsou mu nekonečné modernizace vzhledu, které jsou pro Číňany tím pravým projevem „novosti”. Čím častěji a výrazněji se tedy vzhled mění, tím lépe. Pokud u toho zůstane příznivá cena a patřičně inovovaný interiér, je skoro vyhráno.

Přesně na tyto karty inovovaná Lavida vsadila a bere bank. Venkovní posun faceliftu je u standardní varianty spíše jen minimální a omezuje se na širší masku, agresivněji tvarované nárazníky či jiná litá kola. Uvnitř ale VW přepracoval palubní desku, které dodal větší „plovoucí“ dotykovou obrazovku multimédií. Nový je pak i volant, stejně jako dekory či ambientní podsvícení. Provedení Star Edition pak navíc přináší černé kožené čalounění, se kterým kontrastují červené švy a červené doplňky.

Pod kapotou zůstává vše při starém, takže zákazníci mohou dále volit mezi atmosférickou jedna-pětkou (113 koní) a přeplňovanou jedna-čtyřkou (150 koní). V prvním případě pak je možné motor spojit s manuálem či automatem, ve druhém je standardem automatická převodovka DSG. Stejně tak lze za všech okolností počítat pouze s pohonem předních kol, nic jiného ani v této cenové třídě čekat nelze. A ceny s vyššími specifikacemi moc nerostou - i absolutní vrchol, tedy ona hvězdná edice s turbomotorem a automatem, přijde na 151 900 CNY, tedy asi 484 tisíc Kč. Za to pořád zdaleka nekoupíte žádnou Octavii.

Tohle auto obecně vzato není čínskou záležitostí, z nejlidnatější země světa se i oficiálně vyváží, třeba na Filipíny, Evropě bylo ale dosud zapovězeno. A v EU tomu tak zůstane - i když VW stále umí vyrobit zajímavý lidový vůz za lidovou cenu, evropské regulátory sám podporuje v tom, aby se zde takový automobil prodávat ani nedal. Pikantní je, že do Ruska, kam by se dnes žádný Volkswagen dostat neměl, se neoficiálně dovážet začal, jak informují Autonews. Ceny už tak hezké nejsou, ale tak to zkrátka při exportu mimo Čínu bývá.

Pro Rusko a okolní země je k dispozici vysoce vybavené skromnější provedení vozu, tedy výbavou oplývající varianta s motorem 1,5 bez turba, která v Číně přijde na 109 990 CNY, což je asi 350 tisíc Kč. Za v Rusku dostupný vůz je ale třeba dát nejméně 2,5 milionu rublů, což je asi 640 tisíc Kč. To vážně tak krásně nezní, přesto je to jedna z těch lepších nabídek „západních” aut, které dnes Rusové mohou využít.

VW Lavida už dříve dostal facelift, po kterém je k dispozici nejen ve standardním provedení... Foto: Volkswagen



...ale i jako sportovněji a luxusněji působící varianta Star Edition. Auto je v Číně velký prodejní hit, koupit se ale dá i jinde, teď už i Evropě. Bohužel ale jen v Rusku. Foto: Volkswagen

Zdroje: Autonews, Volkswagen, CAAM

Petr Miler

