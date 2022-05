Nejsilnější verze Bugatti Chiron se ukázala při měření výkonu a výsledky jsou fascinující, proces též před 4 hodinami | Petr Miler

Měřit výkon už jsme viděli u spousty aut, Bugatti je ale zkrátka jiná liga. A nejde tu jen o samotné výsledky. Také způsob měření je velmi specifický a nesrovnatelný s péčí, které se dostává jiným silničním autům.

Asi nikdo nepochybuje o tom, že Bugatti reálně disponují výkony, jaké u nich automobilka udává. Jinak by ostatně nemohla vzniknout kauza jízdy 417 km/h v běžném provozu po německé dálnici, o které Češi ví víc než jakýkoli jiný národ na světě. Přesto je pozoruhodné měření výkonu Bugatti vidět, a to hned ze dvou, v tomto případě vlastně hned ze tří důvodů.

Jedním je, že na válcové zkušebně vidíme Chiron Super Sport, tedy nejsilnější verzi tohoto modelu s udávaným výkonem 1 600 koní a točivým momentem až 1 600 Nm. Vznikne jich jen 30, takže jde o vážně výjimečnou příležitost. Druhým je samotný způsob měření, neboť na takové superauto nelze použít běžné „motorové brzdy”, málokterá by zvládla takový výkon zaznamenat. A tím třetím samotný výsledek, neboť i ten má hodně daleko k běžnému.

Pozastavíme-li se na chvíli u oné zkušebny, je to technické dílo par excellence samo o sobě. Dokáže s autem pracovat až do teoretické (ve skutečnosti samozřejmě stojí, jen kola se točí) rychlosti 480 km/h, což vytváří extrémní požadavky na všechno kolem. Stačí si uvědomit, že už v rychlosti 420 km/h se kola vozu točí 50krát za sekundu a působí na ně přetížení 4 000 g. Pro představu tak jen ventilek působí v tu chvíli na kolo ekvivalentem hmotnosti 55 kg.

Musí tak jít o velmi dobře zabezpečené místo, už samotné uchycení vozu je extrémně odolné. Řetězy, kterými je vůz k dynamometru připoután, tedy musí udržet až 24 tun hmotnosti, aby se nestalo, že Chiron v nějaké chvíli proletí zdí kamsi do jiné části fabriky značky. A pochopitelně, při takovém měření se spotřebuje spousta, spousta vzduchu - do haly s válcovou zkušebnou tak větrák vhání až 300 000 kubíků vzduchu za hodinu, už to člověku zvedá obočí.

Nejzajímavější jsou ale výsledky samotného měření, pochopitelně. Chiron Super Sport zde nezklamal a vykázal výkon 1 618,6 koně na klice, 1 301,4 k na kolech. Je to více než Bugatti slibuje a ne náhodou - automobilka konstatuje, že maximální výkon uvádí tak, aby jím vůz disponoval za všech podmínek. Tomu odpovídá i zaznamenaný točivý moment 1 665,1 Nm, také to překonává očekávání.

Podívejte se na samotné měření níže a kochejte se, tohle se opravdu nevidí. A i samotná zkušebna bude zhmotněním vlhkého snu nejednoho nadšence do techniky.

Bugatti disponuje jednou mála válcových zkušeben, které ani takový Chiron Super Sport zaručeně nestrhne. Jeho výsledky jsou fascinující, koní i Newtonmetrů je víc než automobilka slibuje, pro jistotu. Foto: Bugatti

