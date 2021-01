Nejslavnější ruské auto má nové jméno, dosavadní zmatky mají rozumné řešení před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: AvtoVAZ

Slavnou scénu z Pyšné princezny připomíná zacházení ruské Lady se jménem svého nejznámějšího modelu. Ta nyní odvolala, co dříve odvolala a Nivě dala zpátky jméno Niva, jen s přídomkem.

Pokud nepatříte mezi znalce ruské automobilky, kteří jejím autům říkají zásadně kódovými označeními, dost možná jste se v posledních letech ztratili v tom, co Lada nabízí na poli SUV. Dovolíme si tedy na úvod v krátkosti zrekapitulovat celou historii.

Psal se rok 1976 a Lada si nechala zaregistrovat jméno Niva pro svůj tehdy stále chystaný model VAZ-2121. V roce 1977 byl tento vůz oficiálně odhalen a uveden do výroby jako první ryze ruská Lada a také jako vůbec první produkční SUV se samonosnou karoserií. Byl to tedy docela velký počin, který se záhy dočkal minimálně evropské, ne-li světové slávy - v 80. letech se v západní Evropě jednalo o vůbec nejprodávanější auto s pohonem 4x4.

Většina automobilek by takový model pravděpodobně už v 80. letech podrobila modernizaci, Lada jej ale přes dílčí vylepšení vyrábí v podstatě ve stejné podobě dodnes. Ptáte se, kde jsou ty složitosti? Na konci 90. let přece jen začala vyvíjet nástupce, protože na to ale nakonec nestačila sama, spojila se s koncernem GM a ve společném podniku začali vyrábět Chevrolet Niva. Aby bylo zabráněno zmatení, původní Niva o toto jméno před 15 léty přišla a i když ji tak skoro nikdo neříkal, oficiálně šlo o Ladu 4x4.

Tento stav trval až do loňského roku, kdy GM ze společného podniku vycouval a polovinu joint venture prodal Rusům. Ti tak měli zpátky „novou” Nivu a zároveň auto, kterému všichni říkali Niva. Toto zmatení nejprve jen umocnili přejmenováním Chevroletu právě na Ladu, která nedávno prošla rozsáhlou modernizací, jméno ale nezměnila, jen dostala přídomek Travel. Původní Niva v mezičase skončila jako pětidvířko, aby novějšímu nástupci nelezla do zelí, stále si ale říkala 4x4. Až dodnes.

Právě k 11. lednu 2021 AvtoVAZ oznámil, že Lada 4x4 už není 4x4, ale zpátky Niva, pro změnu s přídomkem Legend. Ztratili jste se v tom? Chápeme, ale nevadí, podstatný je výsledek: Lada ode dneška nabízí původní Nivu jako třídvéřovou Nivu Legend a novější Nivu jako pětidvéřovou Nivu Travel. Nakonec tedy oba vozy mají stejné, jméno, což by vzhledem k tomu, že jeden měl být nástupcem druhého, bývalo normální. Protože se ale oba vyrábí a zjevně dále budou vyrábět současně liší se „druhým jménem”.

Krom označení se nic nemění a vůz by tedy měl dále zůstat v nabídce s jediným motorem 1,7i s 83 koňmi, pětistupňovým manuálem a několika výbavovými stupni začínajícími s cenou na 587 900 rublech, tedy asi 170 tisících Kč. Dříve se hovořilo o tom, že původní Niva skončí k prosinci 2021 a pokud by tomu tak bylo, coby Niva Legend si moc dlouhé slávy neužije. Něco nám ale říká, že tato... legenda bude mít ještě o něco delší život.

Rusové si dnes konečně udělali pořádek ve svých Nivách, obě mají stejné jméno, jen ta původní si říká Legend a ta nová Travel. Foto: AvtoVAZ

Zdroj: AvtoVAZ

