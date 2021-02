Nejúspěšnější Ital moderní historie se vrátí, ač nepochopitelně skončil bez nástupce před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Fiat

Italové neprosluli svou systematičností a ani v tomto případě ji neosvědčili. Však jaký smysl dává ukončit existenci nejlépe prodávaného modelu, který si koupily miliony lidí? Po třech letech od konce se ale Fiat Punto má dočkat nástupce.

Fiat Punto byl svého času neskutečný prodejní šlágr, který si každoročně pořizovalo více než půl milionu lidí. I díky tomu se mu v roce 1997 dokonce povedlo jako jednomu z pouhých pěti aut sesadit z evropského trůnu Volkswagen Golf. Nicméně v roce 2013 tento vůz vůbec naposledy překonal metu sto tisíc registrací ročně, protože v tu chvíli šlo už o 8 let staré auto, které marně čekalo na nástupce a už nedokázalo odolávat konkurenci.

Nic se na tom nezměnilo až do roku 2018, kdy Punto nepochopitelně skončilo bez nástupce. Proč se to stalo, ví asi jen sami Italové, kteří se zkrátka rozhodli ke svému někdejšímu klíčovému modelu obrátit zády a nechat jej postupně zemřít. V roce posledním roce svého života už si nenašlo ani 30 tisíc zákazníků a definitivně zamířilo do důchodu, aniž by se dočkal nástupce. Nemysleli jsme si, že se na tom kdykoli cokoli změní, Fiat se ale čerstvě stal nově součástí koncernu Stellantis a právě díky tomu se má podle informací kolegů z Auto Bildu vrátit.

Stellantis má využít platformu CMP EMP1 vyvinutou Peugeotem ve spolupráci s čínským Dongfengem. Tedy architekturu, jakou již používá hatchback 208 či třeba Opel Corsa. Nové Punto by tak bylo trochu klonem již existujícího francouzského a německého vozu, neboť kromě platformy by převzalo rovněž paletu pohonných jednotek, jež svými výkony pokrývají škálu od 75 do 130 koní. Nicméně jelikož ty mají v interiéru doplňovat o trochu méně kvalitní a blýskavé materiály, startovat by italský zástupce měl pod svými dvěma sourozenci.

Vysoká míra sdílených komponentů by navíc nejen snižovala náklady, ale zároveň by vedla i k výrazné časové úspoře při vývoji. Nové Punto se tak má objevit na trhu již v roce 2023. A jelikož Corsa i 208 jsou k dispozici rovněž v elektrických variantách, nebyl by problém s jejím příchodem i v tomto případě. Zda se tak definitivně stane, je prozatím ve hvězdách, zapadá to ale záměrů Stellantisu - ten chce využít renomé maxima svých značek a díky sdílení techniky výrazně prodejně povyrůst. Jméno Fiat Punto do takových záměrů zapadá skoro dokonale.

Fiat Punto se dočkal tří generací a několika modernizací, z nichž ta poslední dorazila v roce 2012. V roce 2018 skončil bez nástupce, toho má dostat až nyní, přesněji za dva roky, kdy má dorazit na trh. Foto: Fiat

Zdroj: Auto Bild

