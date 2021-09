Největší a přitom levné SUV VW pro Evropu má už půl roku zpoždění, nedostal ho nikdo před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Když se lidí zeptáte na největší SUV Volkswagenu, obvykle odpoví, že jde o Touareg, luxusní model za miliony. VW ale vyrábí a prodává ještě větší a paradoxně o hodně levnější Teramont. Měl ho znovu nabídnout i v Evropě, něco se ale pokazilo.

Pokud v současné době zatoužíte po opravdu velkém SUV s logem Volkswagenu, je třeba, abyste na bankovním účtu měli minimálně 1 867 900 Kč. Právě na takovou sumu vás vyjde Touareg osazený třílitrovým benzinem o výkonu 340 koní. Počítat pak dále můžete s osmistupňovým automatem a pohonem všech kol, stejně jako s 4,9metrovou délkou a 2,9metrovým rozvorem. I přes neskromné dimenze se však dovnitř usadí vždy jen pětice pasažérů, což zejména pro početnější rodiny může představovat problém.

Jen málokdo ví, že v Evropě bylo a mělo znovu být k mání alternativní řešení, dokonce nedaleko od našich hranic. Volkswagen Atlas je sice ryze americkou záležitostí, jako Teramont se ale toto SUV historicky neprodávalo pouze v Číně či Mexiku, nýbrž také v Rusku. Loni z tamní nabídky zmizelo, letos se do ní ale mělo vrátit.

Automobilka už v lednu oficiálně oznámila, že stejně jako zbytek světa dostane i ruská klientela modernizované provedení s předním nárazníkem s výraznějšími vstupy vzduchu a bohatším chromováním. Pozměněna pak byla i maska chladiče, stejně jako grafika světlometů. A nový design dostala i litá kola či zadní nárazník.

Na ruském trhu měly být k mání čtyři úrovně výbavy Respect, Status, Exclusive a R-Line, kdy ve všech případech lze počítat s multimédii a osmipalcovou obrazovkou, bezdrátovým dobíjením mobilů, třízónovou klimatizací, vyhřívanými předními sedadly, elektricky ovládaným víkem zavazadelníku, adaptivním tempomatem či třeba autonomními brzdami. Mimo to nechybí ani 18palcová litá kola.

V případě stupně Status již uvnitř nemělo chybět kožené čalounění, zatímco úroveň Exclusive měla přihodit také 20palcová kola nebo sadu kamer monitorujících prostor celého vozu. R-Line pak mělo být spojeno se sportovněji stylizovaným bodykitem, který měla doplnit pouze vrcholná 3,6litrová šestiválcová jednotka s 250 koňmi. V případě ostatních variant nicméně měla klientela mít možnost sáhnout po dvoulitrovém čtyřválci, který si ke 220 koním pomáhá turbodmychadlem.

Auto bylo zkrátka kompletně odhaleno a v této podobě se mělo začít prodávat na jaře, kdy vstoupilo do prodeje třeba v onom Mexiku. Pak byl ale termín začátku prodeje v Evropě odložen na 28. týden roku, tedy na červenec, teď je ale září a Teramont se na starém kontinentu neprodává stále. Na webu automobilky svítí jen klasické „už brzy” a chytřejší nejsou ani zákazníci - z nažhavených zájemců se zatím dle informací publikovaných na fóru majitelů a příznivců Teramontů nedočkal nikdo, nejsou známy ceny ani možný termín dodání. Auto je tak i víc jak půl roku po avizovaném termínu začátku prodejů zcela nedostupné a podle všeho není na cestě na starý kontinent jediný kus.

Je to zvláštní a člověk se musí ptát, co za tím stojí. Teramont 2021 je všude jinde k dispozici, takže s výrobou problém není, třebaže tušíme, že stejně jako v případě čehokoli jiného produkce nejde hladce. Dodejme, že je čeho litovat, neboť tento vůz v Rusku startoval nejprve na 2 500 000 rublech (cca 742 tisíc Kč) a i když postupně zdražil na 3 059 000 RUB (asi 908 tisíc Kč), pořád šlo o zatraceně dobrou nabídku vedle dvakrát dražšího a menšího Touaregu. Na 5,1metrové SUV VW, jež dokáže pobrat až sedm cestujících, jsou to na poměry VW skoro neuvěřitelné ceny.

Jak jste už asi pochopili z výše zmíněného, Teramont se v Rusku nevyrábí, i verze pro tento trh sjíždí z montážních linek v americké Chattanooze. Je tedy jisté, že pokud by tento model zamířil také na český trh, jeho cena by se od té ruské již příliš nelišila. Podobně je ale jisté, že se tak nestane - Volkswagen by jím ohrozil své výdělečnější modely a zbytečně si velkým autem s výkonnými benziny, a tedy vysokými emisemi CO2 komplikoval pozici v očích Bruselu.

VW Teramont se pro letošní rok dočkal modernizace i pro Evropu a měl tu být dávno v prodeji. Ani teď jej ale nikdo nemá a nemůže koupit. Foto: Volkswagen

Zdroje: Volkswagen, Club Teramont

