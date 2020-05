Největší autopůjčovna světa je u konce s dechem, bankrot může přijít každou chvíli před 4 hodinami | Petr Miler

Je to jedna z těch firem, o kterých byste řekli, že jsou příliš velké na to, aby padly. Jenže když musíte hradit splátky za 767 tisíc aut a nepronajmete skoro žádné, je to moc na každého.

Uplynulé týdny a měsíce zasadily těžkou ránu skoro každému podnikání. Je pár oborů, kterým dramatické omezení lidské aktivity prospělo, jde ale jen o výjimky potvrzující výše zmíněné pravidlo. Obvykle se při myšlenkách na ty nejvíce postižené soustředíme na menší firmy, které bývají v podobných situacích zranitelnější, není to ale zase tak jednoduché.

Alfou a omegou zranitelnosti je zde struktura nákladů - čím větší množství je těch fixních, tedy vznikajících bez ohledu na to, zda něco děláte nebo nikoli, tím hůře. Nechci zlehčovat situaci žádného podnikatele, často zmiňovaní živnostníci, kterým jsem nakonec též, ale v zase tak prekérní situaci nebývají. Pokud děláte třeba instalatéra, máte na to dávno zaplacené vlastní auto, nepotřebujete žádnou kancelář nebo dílnu a vystačíte si s prostory v dávno zaplaceném vlastním domě, není omezení aktivit zase tak bolestivé. Jistě, pár týdnů toho moc nevyděláte (ale zrovna tyto služba budou potřeba vždy, takže nula to také nebude) a nebude to příjemné, ale asi vás to nepoloží, prostě se „jen” chvíli budete mít hůř.

Problém zde mají spíše větší firmy zatížené spoustu nákladů, které vznikají, ať už něco dělají, nebo nedělají. Pronájmy továren, kanceláří, aut a nakonec i zaměstnanci, které v Evropě není možné rychle propustit a pak zase přijmout, to všechno dělá obrovskou díru do rozpočtů, která na druhé straně není vyvážena skoro ničím. A pokud jde o podnikání navázané na cestovní ruch, tak klidně opravdu vůbec ničím.

To je také důvod, proč se některé zdánlivě silné firmy najednou ocitají v takových problémech. Jednou z nich je Hertz, největší autopůjčovna světa aktivní i v našich končinách. O jejích problémech jsme psali už zkraje měsíce, kdy se provalilo, že přestala firmám, které ji pronajímají auta, platit leasingové splátky. Někteří se divili a láteřili nad tím, proč si podobné společnosti nevytvoří rezervy pro to, aby přežily pár měsíců bez příjmů. To se snadno řekne, ale hůře dělá - půjčování aut je nízkomaržové podnikání, které je zatíženo ohromnými fixními náklady a přesně na ty Hertz dojíždí.

Jeho flotila čítá neskutečných 767 tisíc aut - tři čtvrtě milionu vozů, to není překlep -, které zasahují všechny myslitelné třídy. Z těchto aut Hertz už týdny nemá komu co půjčit, protože... jak by mohl? Cestovní ruch skoro neexistuje, firmy dlouho nechávaly zaměstnance doma a zbytek je zanedbatelná část portfolia příjmů. Auta zkrátka potřebujete v nějaké míře půjčovat, abyste si vydělali na jejich splátky a to Hertz už po týdnech problémů nezvládá tak moc, že na to jeho žádné dostupné prostředky nestačí.

Firma tak v tuto chvíli dluží 400 milionů dolarů na splátkách leasingů (přes 10 miliard Kč) a do včera si vyjednala čas na dohodu s věřiteli. K té ale nedošlo, neboť Hertz pochopitelně doufá v nějakou úlevu (je těžké vzít na sebe veškeré splátky v momentě, kdy si na ně nemůžete vydělat ani korunu), kterou věřitelé odmítají přijmout. Podle informací Automotive News někteří věří tomu, že v případě bankrotu společnosti získají více rozprodejem aktiv - mimo jiné oněch aut - než když odpustí Hertzu splátky a budou doufat v lepší příští.

Ani tento kalkul ale není tak jednoduchý, protože flotila aut Hertzu je příliš velká na to, aby ji šlo dobře prodat. Sama firma už se některých aut velmi levně zbavuje a nyní si představte, že by se měla prodat všechna. 767 tisíc vozů je neskutečné kvantum, například na Mobile.de je dnes v celé Evropě v nabídce 1,7 milionu nových skladových i ojetých aut od dealerů i soukromníků. Americký trh s ojetinami není o mnoho větší a kdyby zejména na tato dvě místa přibyly statisíce nových nabídek, trh se prakticky zhroutí. Už teď se automobily prodávají špatně a podobný převis nabídky nad poptávkou by jej dostal to bezprecedentní situace.

Přesto se může stát, že Hertz padne. Vládní pomoc je v jeho případě nedohlednu a eso v rukávu tak v tuto chvíli má Carl Icahn, americký miliardář, který v Hertzu drží klíčový podíl. Koupil jej za 1,6 miliardy dolarů a dnes má na akciovém trhu téměř jen desetinovou hodnotu. Je tedy hlavně v jeho zájmu firmu zachránit, ani on to ale nemusí udělat, pokud neuvidí šanci na její vzkříšení. Jednání během dalších dnů rozhodnou o všem, nebuďte ale překvapeni, pokud Hertz zkrachuje - v tuto chvíli je opravdu u konce s dechem.

Hertz má ve své flotile ohromné množství aut, která nemá komu půjčit, nezvládá je splácet a nedokáže se dohodnout s věřitelineúnosnou



Sám už některá auta k prodeji nabízí, ale to je kapka v moři. Pokud skutečně padne, na trhu se najednou objeví tři čtvrtě milionu ne až tak starých ojetin

Petr Miler