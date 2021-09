Největší průšvih moderních aut eskaluje, výrobce už vykupuje prodané vozy zpět před 6 hodinami | Petr Miler

Tahle věc zašla tak daleko, že se už nezdálo být možné, že by mohla zajít ještě dál. Ale ona může, přiznání zpětného výkupu části vozů může spustit další lavinu požadavků na totéž.

Může být někdy tak špatně nemohlo být ještě hůř? Asi ne. Své o tom ví nejen blaničtí rytíři, ale už i koncern General Motors, který si svého času prožil totální fiasko s elektrickým modelem EV1 a nyní stojí uprostřed téže řeky s jeho nepřímým nástupcem jménem Bolt. O problémech s jeho akumulátory, které jsou příčinou opakovaných požárů, píšeme už pěkných pár měsíců, přestat s tím ale bohužel nelze.

Věci už vypadaly hodně špatně, když koncern GM přiznal, že 69 tisíc těchto vozů dostane nové baterie, to byl ale jen začátek s účtem na 17 miliard ještě dříve, než byl opraven kterýkoli z nich. Pak Američané připustili, že nejde jen o problém pár modelových roků, ale kompletně všech vyrobených 141 tisíc vozů včetně Opelů Ampera-e. To by znamenalo dalších 39 miliard navíc. Svolávací akce ale ani nezačala a automobilka musela zastavit i výrobu nových kusů - nejprve se tvářila, že je to kvůli komponentům, pak ale přiznala, že nemá jistotu, že alespoň dnes dokáže vyrobit bezvadné akumulátory.

Pokud se v tom začínáte ztrácet, shrneme to stručně - všechny Chevrolety Bolt byly vyrobeny s problematickými akumulátory hrozícími vzplanutím kdykoli v určitém rozmezí využití dostupné kapacity nebo při dobíjení a situace zašla až tak daleko, že automobilka radí majitelům neparkovat auta v uzavřených prostorech kdykoli. A o podstatě problému ví přes zveřejněné informace tak málo, že si ani teď nemůže být jista tím, že do nových vozů nenacpe další problematické baterie. Takže je logicky ani nevyměňuje v těch starších, teď zkrátka nedělá nic.

Zní to tristně, ale vžijte se do kůže majitelů těchto aut. Ti si koupili nový vůz za cenu okolo 1 milionu Kč (s velkým rozptylem, ceny na různých trzích se výrazně liší), skoro jej nemohou používat a jejich jediná vidina je, že automobilka možná zjistí, kde je problém a do roka opraví. Co byste na jejich místě dělali? Chtěli auto vrátit a dostat peníze zpět? Nedivili bychom se. Přesně to někteří zkouší a automobilka už přiznala, že ke zpětným výkupům přistoupila.

Jak často to dělá a na základě jakých kritérií, odmítl mluví firmy v rozhovoru pro Detroit Free Press oznámit, potvrdil ale, že k tomu skutečně dochází. Detroit Free Press nicméně informuje o řadě konkrétních případů, například 74letého Durhama Smithe, který si koupil nový Bolt teprve 5. srpna letošního roku, tedy v době, kdy GM dávno věděl, že mu s elektrickým Chevroletem teče do bot. Dal za něj 40 tisíc dolarů, tedy asi 860 tisíc Kč, už 20. srpna mu ale bylo sděleno, že vůz je předmětem svolávací akce a je možné jej používat jen velmi omezeným způsobem.

Pan Smith, celoživotní zákazník GM, se tak naštval, zajel zpět k dealerovi a chtěl mu auto vrátit s tím, že si raději vezme SUV Envision. Dealer byl pro, ale nabídl mu jako výkupní jen cenu 29 900 USD, tedy o statisíce korun méně už po necelých třech týdnech užívání. To nebylo akceptovatelné, tak se pan Smith urazil, nechal auto u dealera s klíčky uvnitř, domů jel taxíkem a bude i klidně právní cestou bojovat za to, aby dostal za svůj vůz plnou cenu. A podobných příběhů „Freep” cituje několik.

Frustrace zákazníků je zjevná a tušíme, že zrovna u dlouholetých klientů automobilka z obav o ztrátu jejich loajality k výkupu přistupuje resp. přistoupí. Nemusí ale skončit jen u nich - už teď se ze všeho stává takový problém, že nejlevnější může být pro GM vykoupit rovnou všechno a zkusit to znovu s jiným modelem s jinými akumulátory. O eskalaci případu tak možná nepíšeme naposledy - pokud automobilka bude ještě týdny přešlapovat na místě a nedělat reálně nic, trpělivost bude docházet dalším a dalším lidem.

Z Chevroletu Bolt se pro GM stává stále bolestivější osina v zadnici, větší a nejspíše ani dražší průšvih automobilový svět nepamatuje dekády. Foto: Opel

