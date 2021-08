Největší průšvih moderních aut eskaluje, dalším krokem už je jen výkup a šrotování před 2 hodinami | Petr Miler

Po všem, co se dosud událo, už není možné hovořit o překvapení, účet pro automobilku se ale zcela jistě vyšplhá do desítek miliard. A může jen doufat, že tím skutečně problém vyřeší.

Když jsme dříve v průběhu letošního roku naráželi na to, že patálie koncernu GM s elektrickým Boltem až nápadně připomínají obrovský průšvih s modelem EV1, někteří z vás nám vyčítali, že přeháníme. Zatím ale vše dál míří stejným směrem a můžeme si jen přát, aby to stejným způsobem i neskončilo.

Pro nezasvěcené připomeňme, že EV1 poslal General Motors do prodeje v druhé polovině 90. let jako potenciálně průlomový vůz, nakonec se z něj ale vyklubalo fiasko, které v celé historii automobilismu nachází jen pár sobě rovných. Vůz trápily technické problémy související zejména s bateriemi, které se nakonec ukázaly být tak neřešitelnými, že GM všechna auta raději stáhl z oběhu a naprostou většinu z nich sešrotoval.

Nyní jsme o dobré čtvrtstoletí dál a technické možnosti řešení podobných patálií jsou o podobný kus vpřed, Američané jsou ale ve velmi podobné, ne-li ještě větší bryndě. Zmíněný Bolt začala trápit spontánní vznícení akumulátorů a nic na tom nezměnily ani dvě svolávací akce. Automobilka tak nejprve bizarně instruovala majitele k tomu, aby auto ani neparkovali doma, příliš jej nenabíjeli či příliš nevybíjeli a už vůbec jej nenabíjeli přes noc, což byl logicky neudržitelný stav, který mohl vést jen k další svolávací akci.

Ta už byla oznámena, automobilka ale o jejím smyslu hovořila na veřejnosti docela vágně - inu, takovými věcmi se nikdo nechlubí. Bylo tedy jen naším předpokladem, že povede k výměně akumulátorů desítek tisíc aut, protože co jiné ho by výrobce mohl po všem zmíněném dělat? Ještě tedy existovala jistá šance na dílčí výměny baterií či specifickou kontrolu všech aut a výměnu paketů jen u těch, která projevují určité problémy, ale to už se nestane.

Již více zdrojů nezávisle na sobě potvrdilo, že GM kompletně vymění akumulátory u všech dotčených aut z let 2017 až 2019. Podle Electreku již automobilka začala kontaktovat majitele a plánovat výměny paketů, přičemž se zdá, že rozlišováni jsou jen podle data výroby vlastněných aut - novější vozy zamíří do servisů dříve zřejmě ve jménu hesla „když už má něco shořet, ať je to co nejstarší”.

Automobilka k novým bateriím přidá i novou záruku na dalších 8 let a 160 tisíc km, a tak se bude muset ještě dlouho modlit, aby se problémy nevrátily. I tak to pro ní bude enormně drahé - už dosavadní svolávačky stály GM 17 miliard korun a to nebyly v podstatě ničím ve srovnání s tím, co je třeba udělat nyní. O desítky miliard tu půjde zcela jistě a nikde není psáno, že jde o konečné řešení. Tušíme, že kdyby potíže s bateriemi přetrvávaly, žádná další výměna už nepřijde - vykoupit zbylá auta a sešrotovat je by bylo opět levnější...

69 tisíc Chevroletů Bolt z let 2017 až 2019 skutečně čeká kompletní výměna akumulátorů kvůli riziku vznícení. Něco takového přijde GM na desítky miliard a nikde není psáno, že to všechny problémy vyřeší. Foto: Chevrolet

