Největší průšvih moderních aut výrobce stál už 17 miliard, stále před hlavní svolávací akcí

/ Foto: Chevrolet

Že tento případ směřuje k ohromnému finančnímu břemenu pro automobilku, bylo jasné od začátku, až účetnictví firmy ale ukazuje, jak obrovská suma to může být. Na více jak 17 miliardách jsme v momentě, kdy je řešení pořád v nedohlednu.

Chevrolet Bolt měl být vozem, který prodejně porazí Teslu Model 3. Na první pohled se něco takového zdálo být holým šílenstvím, neboť zatímco jednu stranu ringu hodlal okupovat hatchback mainstreamové značky, na té druhé se nacházel prémiový sedan. Elektrická jednotka navíc primárně roztáčela zadní kola, zatímco Bolt je předokolkou. Mnozí mu ale přesto věštili úspěch, ostatně hned po svém příchodu na trh se elektromobil stal vozem roku hned několika renomovaných automobilových magazínů.

Dnes už je jasné, že Chevroletu Bolt byl dán do vínku jiný osud. Nestal se pokořitelem Tesly, ale spíše smyčkou okolo krku mateřského koncernu General Motors. Mohou za to hlavně jeho baterie, které hoří při nabíjení i při pouhém stání. Automobilka kvůli této hrozbě musela provést už dvě svolávací akce, z nichž ta druhá už měla problém vyřešit. Ovšem plameny polykají vozy i poté, a tak GM musel přijít s další svolávačkou. A při ní nejspíše vymění všem dotčeným vozům celé baterie.

Pro GM to bude opravdu citelná sekera v rozpočtu, ať už dojde na výměny úplné, nebo částečné. Zpět do servisů totiž musí celosvětově 69 tisíc vozů (z toho 50 932 jen ve Státech), což americký bude jistě stát desítky miliard korun, jak ostatně již naznačilo Hyundai, které u 82 tisíc aut řeší podobný problém.

Jak vážná situace je, nejlépe ukazují výsledky GM druhé letošní čtvrtletí, během nějž firma dosáhla obratu 34,2 miliard dolarů (cca 734,06 mld. Kč) a zisku 2,8 miliardy dolarů (60,1 mld. Kč). Obě čísla jsou dobrou zprávou, druhé ale mohlo být citelně vyšší - koncern přiznal, že svolávací akce za druhý kvartál jej vyšly na 1,3 mld. USD (27,9 mld. Kč), z čehož 0,8 mld. USD (17,17 mld. Kč) padlo jen na Bolt.

Znamená to tedy, že GM jen za duben, květen a červen stál Bolt více než 17 miliard korun, a to pořád před onou velkou svolávačkou, tedy aniž by došlo k vyřešení problému. Výměny baterií pak mohou snadnou přijít na ještě vyšší sumu, což znamená, že jen v důsledku svolávaček Chevrolet na každém z inkriminovaných vozů může prodělat okolo 700 tisíc korun. K tomu je pak navíc třeba přidat náklady spojené s vývojem, výrobou a podobně, nikde navíc není psáno, že to bude konečný účet.

Znovu je tedy třeba zopakovat, že sázka mnohých automobilek čistě na elektromobilitu může být velmi ošidná, i kdyby zákazníci náhodou elektrická auta přijali za svá. Je to nová technologie s novými úskalími a prvotní úspěch se může i mnoho let po něm obrátit ve velký průšvih. Bolt ukrojil ze zisku GM za druhý kvartál celou pětinu, a to jde zcela okrajový model prodaný v pár desítkách tisíc exemplářů. Podobná potíž může jednoho dne stihnout i klíčový typ prodávaný po milionech.

Chevroletu Bolt můžeme pomalu začít říkat věčný plamínek. Nepálí ovšem jen baterie, ale také finance koncernu General Motors. A ještě nemalým způsobem bude. Foto: Chevrolet

Petr Prokopec