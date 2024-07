Největší skupina poslanců europarlamentu už pracuje na zrušení zákazu spalovacích aut, chce je výslovně povolit před 5 hodinami | Petr Miler

Jsou to ti samí lidé, kteří jej loni zavedli, ale berme to jako projev ochoty naslouchat přání lidí. Ti dávají dokola najevo, že si něco takového nepřejí, nyní se dříve vágně definovaný prostor pro motory poháněné syntetickými palivy má stát přesněji vymezeným.

Dlouhodobě tvrdíme, že pokusy politicky definovat „tu správnou” technologii řešení čehokoli na dekádu nebo dekády dopředu jsou zcela nesmyslnou doktrínou, která nemá šanci přežít. A nejsme v tom zdaleka sami, tento postup před sebou má z technického i ekonomického hlediska jen dva možné osudy: Buď bude včas zrušen, nebo sám pojde na svou vlastní neefektivitu.

Pochopitelně si přejeme to první, za to po stejný čas bojujeme, protože v druhém případě bude výsledek stejný, jen nás všechny bude víc bolet. A ačkoli podobné nesmysly jsou obvykle snadno zaváděny a komplikovaně, pokud vůbec kdy rušeny, nyní se zdá, že se přece jen dočkáme pozitivnější možnosti. A to v našem případě nejsledovanější snaze fakticky zakázat prodej auta se spalovacími motory od roku 2035 v zemích Evropské unie a dovolit nabízení hlavně bateriových elektrických aut.

EU pochopitelně věc přímo takto nedefinovala, zdánlivě obecnější rámec ale pro nic jiného nedává prostor, aspoň ne v dohledné dobře, ne ve větším měřítku. Protože se ale zřetelněji ukazuje, jak utopická taková vize je, a jak významným tématem voleb se odpor proti podobným nařízením stal, už necelý rok po zavedení výše zmíněného dokonce ta samá frakce Evropského parlamentu pracuje na tom, aby došlo k zásadnímu přepracování popsaného záměru.

Informuje o tom agentura Reuters s odvoláním na dokumenty, které mohla vidět po prvním setkání nově zvolených poslanců europarlamentu za Evropskou lidovou stranu (EPP) v Portugalsku. Ta zastává 188 z celkovým 720 křesel a má klíčový vliv na to, co Evropský parlament přijme a odmítne.

Mezi politickými prioritami pro následující pětileté funkční období se tak objevil cíl „revidovat pravidla pro snižování emisí CO2 u nových automobilů a dodávek, aby bylo možné po roce 2035 používat alternativní paliva s nulovými emisemi.” Prostor pro jejich nasazení byl ponechán už v původním omezení, byl ale definován velmi vágně a někteří jej považovali pouze za neúčinný ústupek těm, kteří si nepřáli fakticky definovat konkrétní technologii pohonu aut na tak dlouhou dobu dopředu. Nyní se má stát jasně zakotvenou možností, která prodej spalovacích vozů fakticky dovolí i po roce 2035.

To by výrobcům aut dovolilo už nyní vyvíjet řešení, která nebudou znamenat sázku na jedinou, nutně ošidnou kartu. Dokument EPP hovoří o touze „revidovat zákaz spalovacích motorů s cílem vyvinout špičkovou technologii spalovacích motorů”, čili opravdu nejde o nic nekonkrétního. Musíme si ale ještě chvíli počkat, než se tato snaha stane definitivně oficiální.

Dodejme, že i dosavadní šéfka Evropské komise a strůjkyně velké části podobných omezení je členem EPP. Protože ale chce komisi řídit dál, je připravena k podobným ústupkům, neboť bez podpory odpůrců tohoto zákazu zřejmě nemá šanci uspět. Jak moc je změna jejího pohledu na věc účelová, ukáže znovu jen čas, tedy bude-li skutečně opět zvolena do své dosavadní funkce. Jistou krátkodobou konzistenci jí ale nelze upřít, o toto otevřeně bojovala už před letošními volbami.

Je pikantní, že o zrušení zákazu spalovacích motorů v EU se má zasadit i dáma, která se loni zasadila o jeho zavedení, ale co by člověka v EU roku 2024 překvapilo. Foto: Europa EU/EC - Audiovisual Service, tiskové materiály

Zdroj: Reuters

Petr Miler

