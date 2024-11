Největší světový dodavatel automobilek padá a i po propuštění 7 tisíc ladí varuje: Nevylučujeme další vyhazovy před 11 hodinami | Petr Miler

Berme to jako připomenutí nedozírných sekundárních dopadů úpadku samotných automobilek. Pokud se nevyrábí auta, nevyrábí se ani díly pro ně. Nejsou tak třeba ani lidé, kteří je dělají, nejsou třeba ani firmy, které pro ně zajišťují nespočet služeb, nejsou třeba ani... Jde to dál a dál a dál.

Pokud je opakování skutečně matka moudrosti, pak politici na naše soustavné připomínání potenciálních dopadů jejich nekončících snah dusit evropský automobilový průmysl museli léta říkat něco jako Rosenheimovo: „Matka kecá.” Však už bychom ani nedokázali spočítat, kolikrát jsme připomínali, že auta nejsou to samé co brčka, žárovky nebo víčka PET láhví, ale obor docela jiného kalibru. Výrobci automobilů patří mezi největší světové firmy vůbec a soustavné snahy regulování tohoto oboru nutně budou mít drtivé dopady.

Jde navíc jen o vrchol pyramidy, poslední a nejviditelnější stupínek rozsáhlého „ekosystému”, ze kterého vytáhnete pár cihliček a začne se celý hroutit. Ačkoli ekonomové budou rádi šermovat čísly dokladujícími význam automobilového průmyslu pro tu kterou zemi (a ne, že by byla malá...), jsme přesvědčeni, že je nemožné dobrat se přesné kvantifikace skutečného významu tohoto odvětví pro celé hospodářství.

Stačí, aby Volkswagen snížil lidem platy, propustil několik desítek tisíc lidí a zavřel pár továren a budeme se divit, co to všechno způsobí. Dokáže někdo říci, kolik to nepřežije hospod ve Wolfsburgu, na kolik krámků to dopadne v Mladé Boleslavi, kolik hotelů to pocítí v Bratislavě? Nikdo to neví, a jde znovu jen o pomyslný „kousek hada”. Když Volkswagen půjde ke dnu, kolik automobilových dodavatelů po celé Evropě najednou přijde o zakázky, kolik firem poskytujících ty či ony služby začne trpět, kolik lidí budou muset ony propustit, kolik firem přestanou tito lidé živit jako zákazníci...

Jde to dál a dál a dál a kolik sekundárních, terciárních či kvartérních dopadů to způsobí, nelze ani odhadnout. Vzali bychom si z toho minimálně jedno - nedráždili bychom tohoto hada bosou nohou. To jsme ale my, jiným to evidentně bylo a je jedno. A nastíněné nyní vidí v plné parádě.

Neděje se přitom zatím skoro nic, jsme pořád jen na začátku další drastické evropské pětiletky, která po klaccích začne pod nohy automobilek házet i šutráky. Někteří se tomu už přizpůsobují, zmíněný VW spíš anticipuje, co může přijít, přesto už tohle stačí k velkým otřesům. A nejde ani v této fázi jen o výrobce aut, jak potvrdil šéf Bosche Stefan Hartung v rozhovoru pro Tagesspiegel.

Vzhledem k tomu, že i z tohoto člověka se přes někdejší odpor k nařízené elektromobilitě vyklubal další z řady „elektrických Hujerů”, kteří před celým tímhle nesmyslem salutují, se nám skoro chce říci, že má, co chtěl, jenže on toho bude nakonec nejmenší obětí. Svým krátkozrakým řízením táhne dolů firmu zaměstnávající přes 400 tisíc lidí po celém světě a asi 130 tisíc v Německu. A ti si nic takového nezaslouží.

Bosch je oproti očekáváním už letos na ústupu ze slávy. Místo plánovaného navýšení tržeb tak za rok 2024 očekává jejich pokles a až zbytek roku ukáže, jak moc velký bude. Firma tedy navzdory velkým plánům pociťuje zmenšování celého odvětví a logicky na to musí reagovat zmenšováním svých výrobních kapacit. Propouštění nadbytečného personálu logicky patří mezi takové kroky.

Bosch tak nedávno oznámil zrušení asi 7 tisíc pracovních míst jen v Německu, což není málo, bavíme se o propuštění asi 5 procent všech tamních zaměstnanců. V rozhovoru pro Tagesspiegel přesto Hartung říká, že to nemusí být konečná: „Nemohu v tuto chvíli vyloučit, že budeme muset dále upravit naše personální kapacity,” říká. Od válu tak mohou jít další tisíce lidí, a to pořád v situaci, kdy se jen vzdáleně blýská před skutečnou bouří.

I Bosch by v této situaci mohl být firmou, která bouchne do stolu a bude bojovat za návrat zdravého rozumu, ale to nedělá. Společnost se chce podle šéfa vrátit znovu k růstu a dosáhnout původně plánovaných cílů pro rok 2026 investicemi v oblastech typu polovodiče, software a elektromobilita. To je nápad, tam to teď frčí...

Boschi se dál nedaří, jak pro letošek doufal, a tak omezuje své aktivity. Po propuštění 7 000 lidí v Německu tak mohou přijít další vyhazovy. Foto: Bosch

