Nejvíce poruchová auta do tří let stáří podle TÜV 2021: I na Škodu došlo před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Dacia

Může se zdát, že s tak mladou ojetinou nelze šlápnout vedle, i v případě těchto aut ale existují problematické modely. Toto je 10 těch nejporuchovějších, tedy 9 nejporuchovějších modelů a jedna jejich skupina.

Dnes se znovu vracíme k TÜV Reportu pro rok 2021. Až dosud jsme si krom celkové statistiky probrali nejlepší ojetá SUV a nejspolehlivější ojetiny pod 130 tisíc korun. Nyní zamíříme k dvou- až tříletým vozům, na které nahlédneme z opačného úhlu. Jejich koupě byste se totiž měli spíše vyvarovat, a pokud již na ní trváte, pak je třeba velké obezřetnosti. Nejhorší desítce hrozí takové problémy jako nestandardně opotřebené brzdy, poškozené výfukové systémy či nefungující světla. Jde pak pochopitelně vždy o závady, s nimiž technickou nesplníte.

Technici mluví o třech příčinách, které vedou k horšímu než podprůměrnému hodnocení. Tou první je značný nájezd kilometrů především u služebních vozů. Dále je tu nedostačující kvalita některých komponentů, která již není výsadou jen nejlevnějších aut, ale proniká rovněž do vyšších pater trhu. Ve finále je nutno zmínit nedostatečnou péči ze strany majitelů, která je tím omezenější, čím nižší byla cena samotného vozu.

Slibovali jsme desítku, celkově ale probereme vozů čtrnáct. Dacia má nicméně na kontě velmi smutnou bilanci, neboť vyšší míra poruchovosti je spojena s celým její portfoliem. Do žebříčku tak zamířila rovnou jako automobilka, pročež jen upřesníme, že více poruchovými jsou modely Duster a Lodgy, méně poruchovými pak Dokker, Logan a Sandero. Průměr pro celou kategorii dvou- a tříletých aut pak činí 5,5, k němu se ovšem žádný z vozů nepřiblíží.

10. BMW X5/X6 - míra poruchovosti 7,7

Přítomnost německé prémiové dvojice překvapí, zvláště když obě SUV nemají problém ani s brzdami, ani s výfukem. Nicméně opotřebení zavěšení je nadprůměrné, což ještě zhoršují vyšší účty ze servisů.

Foto: BMW

9. Citroën C4 Cactus - míra poruchovosti 8,9

Francouzský zástupce zaujme nejen extravagantním designem, ale také prasklými pružinami, brzdovými kotouči a únikem oleje. Aby toho navíc nebylo málo, jsou tu ještě problém se světly.



Foto: Citroën

8. Fiat Panda - míra poruchovosti 7,9

Italský hatchback se sice neprodává nijak draze, o to dráže však vyjde jeho údržba. Panda dosahuje podprůměrného hodnocení ve všech oblastech, přičemž světla jsou její největší slabinou.



Foto: Fiat

7. Fiat Punto - míra poruchovosti 10,5

Punto je k mání s velkým množstvím motorů, stejně tak je však i oblastí, kde lze čekat problémy. Nejzásadnější jsou v tomto ohledu brzdy a světla, která odchází dvakrát častěji než konkurenci.



Foto: Fiat

6. Ford Mondeo - míra poruchovosti 9,0

Jeden z oblíbených služebních vozů je spojován s vysokými nájezdy, jež podvozkově zvládá se ctí. Nicméně u takových exemplářů jsou již problémy se světly, brzdami a únikem oleje.



Foto: Ford

5. Hyundai Tucson - míra poruchovosti 7,6

Populární korejské SUV dokáže pobrat spoustu zavazadel a nabízí dostatek výbavy za rozumnou cenu. Má však problémy s brzdami, což zahrnuje i tu parkovací.



Foto: Hyundai

4. Nissan X-Trail - míra poruchovosti 7,3

Také Nissan má problémy s brzdovými kotouči, stejně jako dojíždí na únik oleje a nefunkční světlomety. Pochlubit se na druhou stranu může robustním podvozkem.



Foto: Nissan

3. Škoda Superb - míra poruchovosti 7,3

Leckoho to může překvapit, neboť Škody v těchto žebříčcích nevídáme, mezi nejhoršími vozy pro rok 2021 do tří let stáří najdeme i českou vlajkovou loď. Za tím jistě stojí i dlouhé služební cesty a s tím související vyšší nájezdy, ale nelze tím omluvit vše. Problémy jsou hlavně s brzdami a pružinami.



Foto: Škoda Auto

2. Volkswagen Passat - míra poruchovosti 7,3

Také německý zástupce svým nájezdem výrazně převyšuje průměr, před koupí je tak třeba prověřit hlavně brzdy. Zajímavé je, že některé série jsou takřka bezchybné, zatímco jiné velmi poruchové.



Foto: Volkswagen

1. Dacia - míra poruchovosti od 8,2

Rumunská automobilka láká na nízké ceny, těm nicméně odpovídá kvalita a použité materiály i komponenty. Navíc právě v případě Dacie inspektoři TÜV zmiňují, že jasně patrná je zanedbaná péče ze strany majitelů. Sandero (chybovost 8,2) má problémy hlavně se světly a únikem oleje, což platí rovněž pro Dokker (10,0). Logan (10,4) taktéž dojíždí na osvětlení celkově, zatímco Lodgy (10,9) k tomu opětovně přihazuje únik oleje. V případě Dacie Duster (11,1) pak platí vše výše zmíněné, navrch tu ovšem máme ještě problémy se zavěšením.



Foto: Dacia

Zdroj: TÜV

Petr Prokopec