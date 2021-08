Nejzajímavější nové auto letošního roku vzniklo za zády šéfů, jak tedy prošlo do výroby? před 5 hodinami | Petr Prokopec

V dnešní době se zdá být skoro nemožné, že by uvnitř automobilky někdo vyvíjel nové auto na vlastní pěst. Jenže Hiroši Tamura není jen tak někdo. A nový Nissan Z vlastně není až tak úplně nový.

Premiérou tohoto týdne, měsíce a snad i roku je Nissan Z. Že se nové sportovní kupé odhalí, jsme věděli s předstihem, přesto ani tak nemůžeme přestat s ovacemi. Dnešní doba totiž rozhodně nepřeje vozům, které disponují objemným spalovacím ústrojím, jenž navíc párují nejen s pohonem zadních kol, ale rovněž s manuální převodovkou. Je sice smutné, že tohoto vozu se kvůli přísnějším regulacím EU nedočkáme v Evropě, ovšem ve hře stále zůstává individuální dovoz z Ameriky, kde kupé startuje na neskutečně nízkých 870 tisících Kč.

Co za nízkou cenou stojí, aktuálně prozradil Hiroši Tamura, produktový šéf sportovních modelů značky. Ten na návratu vozu pracoval i ve chvílích, kdy jej automobilka považovala za pohřbený a život mu vdechl do značné míry na vlastní pěst. Trh se sportovními modely se totiž posledních pár let jenom zmenšuje, je zde stále vyšší tlak na snižování spotřeby a zavádění elektrických či alespoň elektrifikovaných pohonů. Přijít tedy v takové době a takovém světě s nápadem na nový šestiválcový sporťák by se mohlo rovnat přinejmenším pracovní sebevraždě. Tamura tak začal pracovat na autě potají a udělal vše proto, aby novinka okouzlila vedení výkonem, designem i cenou.

Vše odstartovalo před čtyřmi lety, kdy vedení automobilky rozhodlo, že model 370Z bude posledním z linie dostupných sportovních kupátek. Tamura nicméně i poté požádal šéfdesignéra Alfonsa Albaisu, aby mu připravil skice, ze kterých emoce a energie přímo potečou. Jakmile je pak měl v ruce, začal pracovat na návratu vozu. Vedení Nissanu nicméně v té chvíli skutečné nemělo tušení, že k něčemu takovému vůbec dochází. O to náročnější bylo, aby Tamura manažery přesvědčil. Dnes říká, že to nešlo bez debat a už vůbec ne hladce, ale podařilo se.

Jak? Inu, požehnání přitom vůz dostal i proto, že nejde o zcela novou generaci, ale spíše rozsáhlý facelift dosavadního modelu. Zachována tak byla platforma FM, stejně jako rozvor 2 550 milimetrů. Přepracování se ovšem dočkal podvozek, jenž musí zvládat vyšší výkon. Z toho důvodu bylo pozměněno uchycení tlumičů, které jsou samy o sobě o 20 procent měkčí. Odlišná je také charakteristika pružin a přesun k elektrickému řízení umožnil rychlejší odezvu.

Zapracováno bylo rovněž na zvýšení torzní tuhosti o 10,9 procenta, s příchodem nového zadního pomocného rámu pak došlo na nárůst pevnosti o 23,9 procenta. O karbonu a dalších exotických materiálech, jenž Nissan užívá třeba u GT-R, si ovšem nové „Zetko“ může nechat pouze zdát - vůz by totiž s nimi byl až příliš drahý. Stejně tak nakonec nemáme počítat ani s návratem roadsteru, u nějž by zvýšený výkon vedl k navýšení tuhosti a tedy k nepřijatelné hmotnosti.

Přesunout se můžeme pod kapotu, kde nově svou práci odvádí tříliitrový šestiválec převzatý z Infiniti Q60 Red Sport. Pohonná jednotka nicméně prošla drobnými změnami, aby charakterově odpovídala sporťákům. Dorazil tedy třeba zpětný ventil snižující tlak, díky kterému lze počítat s lepší odezvou plynového pedálu při řazení nebo při vyšlápnutí. Agregát přitom produkuje 406 koní, s nimiž si zvládají poradit zadní pneumatiky. Třeba tak nebyl systém 4x4.

I přes veškerou snahu o udržení hmotnosti na uzdě nicméně novinka ztěžkla, a to jen o 100 kilo v rámci motorového prostoru. Vyšší výkon a hlavně točivý moment vše kompenzuje, otázkou nicméně bude bezpečné zastavení. Nissan měl v tomto ohledu vždy problémy, brzdy totiž nedokázal dostatečně uchladit. V tomto ohledu pak u novinky kvůli udržení ceny u země příliš nepokročil, navrátivší „Zetko“ tak má naneštěstí jednu pihu na kráse.

