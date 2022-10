Někdejší král rodinných aut končí jako totální propadák, v klidu umřít ho ale nenechají před 5 hodinami | Petr Miler

Přišel jako záchvěv nové naděje pro vozy své třídy, odchází ale jako zpráskaný pes ignorovaný téměř veškerým publikem. Dalo by se s tím smířit jako s koncem jedné éry, Espacu ale nebude dopřán klid, výrobce jej má oživit v jiné, velmi tuctové formě.

Stále větší popularita SUV si vybírá své oběti v jiných segmentech a poslední roky s některými z nich pořádně zacvičily. Našli bychom více typů aut, kterým dominance esúvéček bere vítr z plachet, nejvíce ale zasáhla segment charakterizovaný jinými třemi písmeny - MPV. Ten zažívá v posledních letech mimořádně tvrdý pád obecně, jedna z obětí si ale zaslouží zvláštní pozornost.

Jde o vůz, který je jedním z průkopníků této třídy, který byl dokonce po léta jejím králem, Renault Espace. Také u nás dobře známé auto bylo dlouho velmi oblíbené, skutečně - už první generaci vyráběnou mezi léty 1984 a 1991 si koupilo v Evropě podle dat JATO Dynamics 184 tisíc lidí. A to byl teprve začátek velmi úspěšné pouti.

Postupně se vyvíjející doyen celé třídy se v poněkud polovičaté druhé iteraci prodával jen 5 let, přesto oslovil dalších 317 tisíc lidí. Třetí generace se prodávala mezi léty 1996 a 2003 a získala si 365 tisíc kupců a ta čtvrtá vyráběná do roku 2014 dokonce rekordních 373 tisíc zákazníků. Klobouk dolů, Espace není Fabia HTP, tohle je auto, které v rozumnější specifikaci snadno stálo milion korun už před dvěma dekádami. Jenže už závěr éry čtvrtého provedení byl poněkud rozpačitý.

Již tehdy bylo Francouzům jasné, že MPV slunce nad střechami nesvítí, o pozornost se už v tu chvíli hlásila SUV. A tak Renault přes spekulace o tom, že to s Espacem prostě skončí, přišel s pátou, jinak pojatou generací. Tento model se pokusil vzkřísit tím, že jej přiblížil SUV a přitom mu ponechal prvky MPV. Zprvu to vypadalo nadějně - našlo se dost tradičních kupců, kteří pětku v prvních letech chtěli. Jakmile se ale jejich řady vyčerpaly, přišla prázdnota, dnes už totální.

Říci, že tento model míří do pekel, je snad slabé vyjádření - za celou jeho dosavadní éru (7 let) nemá na kontě ani 100 tisíc prodaných aut, přičemž loni jich bylo pouhých 2 834, o 35 % méně než v roce 2020. A našly se hned tři měsíce, kdy neoslovil ani 200 kupců v celé Evropě. To je skutečně skoro nic, často pouhá procenta čísel z dob jeho největší slávy. Letos je ae situace ještě horší - za prvních osm měsíců roku si vůz připsal 941 prodejů, v srpnu šlo o 61 kusů. Považte, že Rolls-Royce ve stejném měsíci prodal v Evropě 35 Cullinanů, to je jedním slovem ostuda.

Není tedy nakonec divu, že Renault už dlouho plánuje výrobu Espacu ukončit, zatím se to ale pořád nestalo. Vůz stále lze objednat nový, třebaže ne všude, v takovém Německu je ale pořád v konfigurátoru za ceny od 53 650 Eur, tedy asi 1,32 milionu Kč. Že by se s takovou takovou startovací cenou mohl vrátit do hledáčku většího počtu kupců, při vší úctě nečekáme.

S Espacem se zkrátka amen a je to svým způsobem smutné. Jeho pravděpodobný brzký konec (jasný termín neznáme, ale vsadili bychom si na přelom letošního a příštího roku) ovšem bude pro tento vůz nakonec znamenat stopku jen dočasně. Kolegové z nizozemského Autoblogu vyzpovídali na autosalonu v Paříži nizozemského designového šéfa značky Laurense van den Ackera, který na jednu stranu potvrdil, že Espace končí. Jenže podobně jako se v Paříži ukázala vize nového Scénicu, má se jednou ukázat i vize nového Espacu.

Pokud se už ale chystáte zrušit své předplatné pravidelných dodávek prezervativů, brzděte, nebude to tak snadné. Pokud jste viděli onu vizi nového Scénicu, tušíte, kam Renault míří. Francouzi zjevně došli k závěru, že když lidé nechtějí MPV a nechtějí ani něco jako SUV, patrně chtějí SUV. A tak nabídnou přesně to - Scénic se má vrátit jako SUV, totéž i Espace. Ten je v plánu jako prodloužená, sedmimístná verze elektrického SUV Astral. Názor nechť si na to udělá každý sám, některé legendy je ale podle nás lepší nechat v klidu umřít...

Poslední Renault Espace je docela sympaťák, jako pokus zachránit MPV ve stylu crossoveru ale naprosto selhal a nevyhnutelně skončí bez přímého nástupce. Jméno vozu je ale automobilka připravena použít znovu - pro nefalšované sedmimístné SUV. Co k tomu dodat? Foto: Renault

