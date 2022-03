Některým automobilkám je odchod z Ruska ukradený, v tuto chvíli spíše řeší jejich problém před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Lamborghini

Pro takovou Škodu je odchod z Ruska tragédií, odepisuje přes 10 procent svého celosvětového odbytu a riskuje ztrátu obrovských investic do místní výroby. Pro značky, které auta do Ruska jen vyváží, je ale odchod spíše úlevou, alespoň prozatím.

Zatímco před dvěma lety média neinformovala prakticky o ničem jiném než o koronaviru, nyní je tématem číslo jedna válka na Ukrajině. Je to pochopitelné, neboť stejně jako pandemie i tento konflikt ovlivňuje celou planetu. A nejde jen o konflikt samotný, zejména Evropa a Spojené se s ním rozhodly bojovat pomocí sankcí, které se přidávají k těm zavedeným již v roce 2014, kdy Rusko obsadilo poloostrov Krym.

Jak jsme dříve opakovaně naznačili, nešlo o příliš účinné opatření, neboť kvůli snaze nepoškodit evropskou a světovou ekonomiku došlo k mnoha odkladům. Rusové tak ve výsledku měli dostatek času na nalezení zadních vrátek, skrze které daná opatření obešli. Třeba motory americké firmy Cummins začali odebírat skrze její pobočku v Číně. A zůstává otázkou, jak zafunguje nové kolo sankcí. Jsou sice velmi rozsáhlé, stačí ale jen uvědomit, že bylo sice zakázáno vyvážet a prodávat do Ruska technologie či produkty, které se užívají v leteckém či kosmickém programu, ovšem souběžně s tím byla zavedena také výjimka. Pokud tedy výrobci stihnou své zboží odeslat do pondělí 28. března, neporuší tím žádná pravidla. I proto ostatně včera opustilo brány továrny Aircraft Industries v Kunovicích, jenž má ruského majitele - rozmontované letadlo L-410 mířící do ruského Jekatěrinburgu.

S ruským bojkotem má pak problémy řada firem, zejména pak Raiffeisenbank a Nestlé. Oběma společnostem přitom nyní již vyhrožuje hackerská skupina Anonymous. Pokud tak své aktivity do zítřka neukončí, stanou se jejím cílem. S něčím podobným by se mohl potýkat i Renault, který tento týden znovu rozjel výrobu aut v moskevské továrně. Automobilka nicméně dodává, že neví, jak dlouho zůstanou montážní linky spuštěné, a to kvůli narušeným dodavatelským řetězcům.

My si nicméně nyní posvítíme na Lamborghini, které 9. března oznámilo, že pozastavuje výrobu aut pro ruskou klientelu. Ta se loni postarala o rekord, odebrala totiž 200 vozů, tedy asi 2,6 % celkové produkce značka. Letos tato meta jistě překonána nebude, i když šéf značky Stephan Winkelmann uvedl, že stop-stav není definitivní. Automobilka bude situaci monitorovat a pokud konflikt hned tak neskončí, což se nezdá být dvakrát pravděpodobné, pak jednoduše jen přehodí výhybku a kvóty ruských zákazníků přehodí na klientelu z jiných zemí. Podle Winkelmanna to firmu nijak nepoškodí, je jim to v podstatě ukradené.

Tento postoj si Italové mohou dovolit zejména proto, že poptávka po jejich vozech výrazně přesahuje výrobní kapacitu a své vozy do Ruska vyváží. Nemají tedy problém auta ze stejné továrny prodat jinde. Dle Winkelmanna tak „vozy plánované pro Rusko mohou být snadno absorbovány jinými trhy“, což je nepochybně fakt a ve stejné pozici budou i jiní výrobci. Stačí, aby měli problémy s výrobou - nikoli poptávkou - a v Rusku nic nevyráběli, pak jim to za současného nedostatku nových aut spíše pomůže. Ne každý je ale v této pozici a současný stav pochopitelně nemusí trvat věčně.

Automobilky jako česká Škoda, která v Rusku vyrábí desetitisíce aut v tamní továrně, utrpí odchodem převážně jen ztráty, které nemají jak zacelit. A je třeba dodat, že jakmile bude problém auto prodat - nikoli vyrobit - může ruská poptávka automobilkám chybět. Znovu tak musíme vyjádřit naději, že konflikt rychle skončí, to bude jistě pro všechny nejlepší.

Zájem o vozy značky Lamborghini v Rusku sice loni dosáhl rekordu, letos ale nejspíše tamní klientela má kvůli válce na Ukrajině smůlu. Značka si přitom toto gesto může dovolit, podobně jako jiní své vozy snadno udá jinde a o výrobu nepřijde. V této komfortní pozici ale není zdaleka každý. Foto: Lamborghini

Zdroj: Reuters

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.