Němci chtěli zachránit autosalon riskantním krokem, město jim ale vrazilo nůž do zad před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Autosalony byly druhem na vymření už před koronavirem, natož pak nyní. Organizátoři se přesto pokusili zachránit slavné IAA jeho přesunem do města aut, to jim ale vráží nůž do zad.

Kdy svět poté zase zpátky do původních kolejí? To je otázka, které dnes trápí hezkou řádku lidí. Jasná odpověď na ni ale neexistuje, pokud se tedy nesmíříte s konstatováním „nikdy” a doufáním, že s takovým očekáváním může být jen lépe. Takto ale neuvažují Němci, kteří předpokládají, že ve druhé půli letošního roku by již restrikce nemusely být součástí jejich každodenních životů. A proto stále zůstává v platnosti plán na uspořádání „frankfurtského“ autosalonu od 7. září 2021.

Proč ony uvozovky v minulé větě? Důvod je prostý, veletrh se sice od počátku jmenuje IAA (Internationale Automobil-Ausstellung), označení ale získal spíše díky svému hostitelskému městu, Frankfurtu nad Mohanem. Nicméně v roce 2019 se v tomto městě konal naposledy, neboť jeho návštěvnost začala razantně klesat. Organizátoři tedy zkouší IAA zachránit riskantním krokem - přesunem do s IAA historicky nespojeného Mnichova, který je mnohem více automobilovým městem. A pokud by se jej skutečně podařilo uspořádat, pak by mu mohlo prospět, že půjde o jednu z prvních tak velkých akcí tohoto ražení po příchodu koronaviru. Jenže dopadnout to může úplně jinak.

Jakkoli Mnichov měl být IAA nakloněn více, ukázalo se, že přesně ve dnech, kdy se má bude konat letošní ročník, bude stejné město hostit také Mobilní kongres. Tedy v podstatě anti-automobilovou akci, která se soustředí zejména na to, jak svět zbavit čtyřkolových dopravních prostředků. Německá metropole navíc tuto akci finančně podpořila částkou v přepočtu přes 10 milionů Kč, takže nelze říci, že by se konala bez jejího vědomí či dokonce proti její vůli. Je to přesně naopak, Němci hovoří o vraženém noži do zad.

Možný konflikt může být posledním hřebíčkem do rakve autosalonů. Jakkoliv organizátorům může hrát do karet fakt, že po více než roční absenci budou fanoušci natěšeni pomalu na jakoukoliv akci, skutečnost, že je současně budou bombardovat billboardy snažící se dehonestovat automobily, již tak pozitivní není. Navíc je otázkou, zda bude nač koukat, neboť zatímco BMW, Ford, Hyundai, Daimler či VW Group s účastí počítají, japonští výrobci ji zatím nepotvrdili, tak jako celý koncern Stellantis.

Ve finále pak nesmíme zapomínat, že tu stále máme tak trochu sazku na divokou kartu. Nikde totiž není psáno, že koronavirus do konce letních prázdnin skutečně zmizí. Navíc právě hromadné akce tohoto typu budou těmi posledními, které dostanou zelenou. A kromě toho, i kdyby na otevření došlo, řada automobilek jednoduše si již nebude moci dovolit investovat do své účasti. Letos se tedy rozhodně bude lámat chleba.

Autosalon ve Frankfurtu má velkou tradici, takhle to na něm vypadalo na stánku Škody v roce 2011. Letos se ale IAA na tomto místě konat nebude. Otázkou ovšem je, zda se uskuteční náhrada v Mnichově a pokud ano, zda náhodou ta nebude za IAA poslední tečkou. Foto: Jiří Kaloč, Autoforum.cz

Zdroj: Focus

Petr Prokopec