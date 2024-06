Němci už tlačí na EU, aby ještě přehodnotila cla na auta z Číny, domácím firmám mohou zasadit těžko ránu před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: BMW

„Hlavně se nám prosím nesnažte pomoct,” to je v zásadě vzkaz, který některé významné světové automobilky vysílají do Bruselu v souvislosti se záměrem zavést vysoká cla na auta z Číny. Úspěšné nebyly, teď se proto vše posunulo do politické roviny.

Na sklonku května přišly Spojené státy s vysokými cly zaměřenými na čínské automobily. Těch se v nemalé míře obává i Turecko a Evropská unie, v obou případě proto minulý týden došlo na obdobný krok. Nevíme, jestli EU doufala v to, že to Čína nechá jen tak, ale pokud ano, hluboce se mýlila. Zmíněné kroky tak začaly roztáčet „spirálu smrti”, před kterou varoval šéf koncernu Stellantis Carlos Tavares. A nejen on, od vysokých cel Brusel zrazovali mj. také šéfové Mercedesu nebo BMW.

Marně, EU překročila pomyslný Rubikon a Čína hned začala opatrně, ale důsledně reagovat tak, že uvalí cla na dovoz zboží, jehož prodej bude chybět hlavně evropským firmám. „Peking nebude cílit na produkty, které potřebuje,“ uvedl k věci hlavní analytik výzkumného institutu Merics Jacob Gunter citovaný Bloombergem. Mezi takové přitom některé průmyslové vybavení nebo specifické produkty chemického či zdravotnického charakteru. Nicméně představitelé čínské vlády již dříve naznačili, že stejnému šetření, jakému EU podrobila elektromobily z Říše středu, budou podrobeny produkty jako brandy či vepřové maso.

Největším vývozcem brandy je přitom Francie, tedy země, která na Brusel v nemalé míře tlačila, aby vůči čínské produkci přijal ona opatření. Nyní ale musí počítat s tím, že jeden z jejích klíčových vývozních artiklů se na největším trhu světa bude prodávat hůř, pokud vůbec. Podobně pak čínské firmy po své vládě požadovaly, aby se postavila přívalu evropského vepřového, jeho největším vývozcem je pro změnu Španělsko.

Číňané jdou ale po krku pochopitelně i Německu, tedy pokladně EU. Naznačili proto, že pokud Brusel vyšší cla skutečně zavede, přijde odveta v podobě 25procentního cla nasazeného na auta s objemnějšími motory. EU ale nakonec v extrémních případech vyrukovala se skoro dvojnásobným tarifem. Bylo tedy na místě očekávat, že Peking ve finále zareaguje ještě tvrději. To ale Němci nechtějí dopustit, neboť Čína je pro ně velmi důležitým trhem - Audi, BMW, Mercedes i VW jsou bez čínského odbytu rázem o desítky procent menšími automobilkami.

Podle zdrojů Bloombergu tak už probíhají důvěrné rozhovory mezi Berlínem, EU a Říší středu. Do té se navíc příští týden chystá osobně vydat německý ministr hospodářství Robert Habeck. Ten doufá, že se mu povede situaci uklidnit. Pokud by totiž čínská hrozba došla svému naplnění, v nemalé míře by to ohrozilo zejména prémiové německé automobilky, tedy i Porsche. Habeck proto předpokládá, že se povede nalézt kompromis, který by vyhovoval všem.

Pokud se tak nestane, obchodní válka mezi jednotlivými mocnostmi bude pokračovat a vítězem nebude nikdo. A pokud to někomu alespoň relativně prospěje, rozhodně to nebude Evropa a nebudou to Evropané, na to je pozice starého kontinentu příliš slabá. Číňané jsou navíc připraveni cla obcházet, jak to jen půjde - už teď budují lokální továrny v zemích EU, v případě USA jim stačí fabriky v Mexiku, s nímž mají Amerika a Kanada uzavřenou dohodu o volném obchodu. A že už teď tato cesta funguje - dovoz elektromobilů a hybridů z Mexika do USA v letošním prvním čtvrtletí vzrostl meziročně o 443,9 procenta.

Čína proto pořád věří tomu, že EU jen udělala „bu bu bu” a své záměry ještě přehodnotí a cla odvolá či aspoň zmírní. Už citovaný Jacob Gunter k tomu říká, že tak může učinit buď ještě před jejich zavedením, nebo klidně i několik týdnů až měsíců poté. Uvidíme tedy ještě, co z toho nakonec vlastně bude.

Pro BMW je Čína extrémně důležitá, což doložila třeba tím, že prodlouženou řadu 3 prodává pouze tam. Zrovna tu tam vyrábí a nikam ji nedováží, jinak ale mnichovská automobilka jak importuje evropská auta do Číny, tak exportuje čínská auta do Evropy. Má tedy eminentní zájem na tom, aby obchodu nic nestálo v cestě. Foto: BMW

Zdroj: Bloomberg

