Další z mála automobilek má k elektrickým autům aspoň trochu rozumný přístup | Petr Miler

/ Foto: Porsche

V době zahleděné do jediné možné budoucnosti je těžké zachovat si odstup a rozumně argumentovat pro cokoli jiného, pár automobilek to ale přece jen zvládá. Porsche je evidentně jednou z nich.

Nemáme rádi svět jedné pravdy, takový jsme poznali před rokem 1989 a nepřejeme si jeho návrat. Bohužel, lidé jako by u nás zapomínali, jak absence alternativ a neustále probíhající soutěže různých řešení téhož problému dekády devastovala naši společnost takovým způsobem, že se z toho v některých ohledech nevzpamatovala dodnes.

Nechceme říci, že se vracíme ke komunismu, nelze ale přehlédnout nápadnou podobnost ve snahách centrálně řídit věci, které tímto způsobem z podstaty efektivně řídit nelze. Týká se to bohužel i aut, která jsou stále více zasahována pravidly Evropské unie nedávající prostor pro jiné než jedno konkrétní řešení. Momentálně je to jejich elektrifikace, kterou EU nepřímo nařizuje nehledíc na to, že je to pestrost, nikoli unifikace, tedy různá řešení šitá na míru specifickým potřebám každého z nás, které mohou učinit tento svět lepším.

Rozumná diskuze na toto téma je ale prakticky nemožná, neboť jediná společensky přijatelná linie uvažování je „země umírá, elektromobily ji zachrání”. A kdo navrhuje cokoli jiného, je dinosaurus, ideálně placený ropnou lobby. Dovolit si v této atmosféře nedržet ústa a krok, je odvážné, a tak to většina lidí nedělá, tím spíše jde-li o zástupce velkých firem, jimž by projev jakéhokoli „nepřijatelného” názoru mohl zlomit vaz. Pár se jich přesto najde.

Před pár dny nechal zdravý rozum promluvit šéf Ferrari a nyní se k němu přidal generální ředitel Porsche. Ten byl v rozhovoru pro agenturu Bloomberg tázán, kdy už také model 911 přejde na elektrický pohon a odpověděl vskutku nezvykle: Pravděpodobně nikdy a pokud přece, pak rozhodně ne brzy.

„Dovolte mi říci to jasně. Naše ikona, model 911, bude mít spalovací motor ještě dlouho. 911 je konceptem auta připraveným pro spalovací motor, není prospěšné spojit jej s čistě elektrickým pohonem,” řekl konkrétně Oliver Blume. Lidem, kteří si zrovna koupili láhev tequilly od Tesly ve tvaru blesku, asi stoupá tep, z Blumeho ale nemluví nic jiného než zdravý rozum.

Stačí trochu rozumět technice aut, abyste pochopili, že koncepce Porsche 911 je pro elektrický pohon vhodná asi jako bicykl pro létání. Její kouzlo je v možnosti koncentrovat veškerou vitální techniku v zadních partiích, tím auto konstrukčně zjednodušit, odlehčit a dopřát mu několik specifických vlastností, jako je vysoká trakce při akceleraci či vhodné rozložení hmotnosti při deceleraci. Předělávat toto na elektřinu s obrovským akumulátorem kdesi v podlaze nedává technický smysl.

Porsche tím neodmítá elektrická auta jako taková, nakonec prodává ryze elektrický Taycan, zřejmě nejlepší sportovní elektromobil současnosti. Ale to je právě ono - smysl má dělat elektromobily postavené s respektem k jejich technickým specifikům, nikoli elektrifikovat všechno jen proto, že „si to doba žádá”.

„Věříme v auta specificky konstruovaná s ohledem na elektrický pohon,” říká rozumně Blume s tím, že pokud vzniknou další elektrické sporťáky Porsche, půjde pravděpodobně o nové modely. „Myslím, že do budoucna je zde prostor pro velmi sportovní, ryze elektrická auta, jsou zde velké příležitosti,” potvrzuje svůj racionální přístup k věci.

Co v teoretické rovině připouští, je částečná hybridizace 911, zdaleka ji ale nepotvrdil, neboť automobilka už takové auto zkusila postavit a nemohla ho pustit do prodeje. Firma si ale podle ně hraje s myšlenkou „zvláštního druhu hybridu s 400voltovým okruhem”, zatím ale na tomto poli nic nebylo rozhodnuto. Kéž by k věci dokázal mít každý podobný přístup, zejména pak EU - elektromobilita není ani čisté dobro, ani čisté zlo, je to jedno z řešení, které je možné používat tam, kde dává smysl.

Porsche už dříve zkusilo postavit hybridní 911 a otevřeně řeklo, že něco takového nemůže pustit do prodeje. Ani pro rozsáhlejší hybridizaci není tento model koncepčně vhodný, natož pak pro čistě elektrický pohon. Foto: Porsche



911 tak bude podle automobilky nabízet spalovací motory ještě hodně dlouho, právě pro ně byla stvořena. Foto: Porsche

Zdroj: Bloomberg

Petr Miler