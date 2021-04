Němci odhalili auto pro chudé bohaté, je to nejlevnější cesta k vrcholnému komfortu před 2 hodinami | Petr Prokopec

Život je otázkou priorit, říká se. Pokud je pro někoho v případě automobilu prioritou maximální možný komfort na palubě, který nemusí doprovázet vrcholná technika, může dost ušetřit i na luxusní limuzíně.

Nejspíše nikomu neuniklo pořekadlo, že ti nejbohatší si často pro korunu nechají koleno vrtat. Dost ušetřit se v jejich případě dá na všemožných odvodech státu, a tak se nelze divit té či oné firmě, že v legislativě hledá skulinky, jak se s určitým produktem části odvodů vyhnout a oslovit tak více zákazníků. Jednou z takových společností zjevně i Mercedes, který tak trochu vyzrál na čínskou daňovou legislativu. Ta totiž neskutečným způsobem prodražuje auta, která mají větší motory.

Pro třícípou hvězdu se pochopitelně nejedná o novou strategii, se stejnou značka počítala již v případě minulé generace třídy S, a tedy došlo pouze k oprášení osvědčených praktik. Zatímco tedy zbytek světa si v nejbližší době bude moci nový Maybach pořídit jen v osmiválcové či dvanáctiválcové verzi, Číňané mohou volit i variantu S480. Tedy provedení osazené třílitrovým šestiválcem, který produkuje 367 koní výkonu a 500 Nm točivého momentu.

Tato čísla nepůsobí v kontextu s 5,5metrovou délkou německé limuzíny bůhvíjak impozantně, vůz nicméně dostal do vínku také elektrickou podporu, načež stovku zvládá za 5,8 sekundy a elektronický omezovač v jeho případě zasahuje ve stejných 250 km/h, jako u výkonnějších sourozenců. Podstatné je však hlavně to, že majitelé limuzín se nehrnou za volant, nýbrž volí soukromého řidiče, který je navíc povětšinou vozí pomaleji.

Prioritou tedy v těchto případech není ani tak motorový prostor, jakožto výbava. A právě v tomto ohledu novinka nikterak nezaostává, neboť bude taktéž spojena se dvěma nezávislými a elektronicky ovládanými zadními křesly. Ta stejně jako zbytek kabiny počítají s koženým čalouněním, které je spárováno s dřevěnými dekory. Mimo to jsou opatřena podnožkou či podavačem bezpečnostních pásů, stejně jako polštářky navyšujícími komfort.

Počítat lze rovněž s plejádou displejů, které se objevují vpředu i vzadu, přičemž řidič bude mít k dispozici i většinu asistenčních a bezpečnostních systémů. K ústupkům tedy skutečně dochází jen pod kapotou, čehož si pochopitelně zvenčí jen málokdo všimne. I proto ostatně třícípá hvězda hodlá počet šestiválcových verzí rozšířit, a to o plug-in hybridní provedení, jenž onen třílitr a 367 koní spáruje se 150koňovým elektromotorem. Čekat tak lze i jízdu čistě na elektřinu.

Němci nicméně zatím s touto variantou nepřišli, přičemž není jisté ani tolik, zda bude opětovně k mání pouze v Číně. Stejně tak ostatně nebylo ani rozhodnuto, zda by se aktuálně odhalené provedení S480 nakonec nemohlo podívat i do Evropy. Nestalo by se tak ale pochopitelně kvůli daním, nýbrž kvůli emisím. Pokud by ale na tuto expanzi došlo, pak šestiválcový model máme čekat pod označením S450. I zde by šlo tak trochu o auto pro chudé bohaté, neboť i když finální cenu zatím neznáme, rozdíl ve prospěch šestiválce bude hlavně díky odlišnému daňovému zatížení enormní. Levnější Maybach v prodeji určitě nečekejte.

Nový Maybach se představil i v šestiválcovém provedení, jenž aktuálně míří pouze na čínský trh. Tamní úřady totiž vozy s většími motory zatěžují obrovskými daněmi, které se mnoha milionářům nechce platit. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Mercedes-Benz

