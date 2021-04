Němci otestovali nejnovější Dacii, ani optikou pokřivenou dotacemi není bez chyb před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Dacia

Vlastně nevypadá nezajímavě, dokud se ale nepodíváte na její cenu, tedy tu skutečnou. Za cenu už lepší Octavie představuje jednoúčelové auto s nejasnými vyhlídkami na dlouholetou existenci.

Přiznejme si na rovinu, že dotace jsou dobře míněnou teorií, která se v praxi obvykle mění v čiré zlo. Je úplně jedno, co se kdo rozhodne takto podporovat, ve výsledku neférově protěžuje nekonkurenceschopná řešení s odkazem na jakési obtížně uchopitelné vyšší dobro, ignorujíc nevyhnutelné negativní konotace. Konce jsou dobře známé - od cíleného zneužívání, jako když si jeden z nejbohatších lidí v zemi staví dotované hnízdo, po přirozené následky jako zhoršení efektivity fungování celé společnosti. Když se firmy začnou hrnout za dotacemi či jinými úlevami místo za skutečným užitkem svých zákazníků, společnost vpřed opravdu neposouvají.

Dotace na elektromobilitu jsou případem, který se zmíněnému nevymyká. Nemáme nic proti elektrickému pohonu, ale nechť se na trhu prosadí jako kterýkoli jiný - v momentě, kdy bude fungovat alespoň stejně dobře jako jiný, bude nabízen za konkurenceschopné ceny a bude srovnatelně efektivní z dlouhodobého hlediska, lidé si jej vyberou sami, není třeba jim ho nutit. My jsme se ale rozhodli jej tisícem různých způsobů přímo i nepřímo zvýhodňovat a současně zatěžovat dodatečnými poplatky jiná, obecně vzato lepší řešení.

Třeba v Německu jsou dnes dotacemi podporovány elektromobily takovým způsobem, že mohou stát i skoro polovinu své skutečné ceny. To je případ nové Dacie Spring, vozu modelového roku 2021 s dynamikou nestačící ani Škodě 120, která se dostala do rukou kolegům z německého Focusu. Právě jejich pohled je zajímavý, neboť vozu odpouštějí řadu nedostatků optikou zdánlivě nízké ceny.

Ta reálná činí v případě Springu v Německu nejméně 20 490 Eur (cca 533 tisíc Kč), což je částka, kterou by za takové auto dal nejspíše jen šílenec. Po započtení velkorysé dotace jen na straně kupujícího je ale cena rázem na 10 920 Eurech (284 tisíc Kč), tedy skoro polovině. To pohled na vůz mění a rázem lze přejít mnohé nedostatky, jimiž Spring oplývá. A že jich je požehnaně, ať se už týkají hnacího ústrojí, zmíněné dynamiky či interiéru, které i přes přítomnost umělé kůže působí tak mizerně, že se i na nejlevnější auto svého druhu na trhu zdá být příliš laciný.

Němci uvádí, že kvůli pouhým 44 koním pod kapotou má Dacia značný problém i s dálničním tempem a v rychlostech nad 100 km/h působí nestabilně, hlavně pak při bočním větru. Tomu se ovšem nelze divit, neboť výchozí Renault City K-ZE byl již dle názvu vyvíjen primárně pro užití ve městě. Nejinak je tomu v případě Dacie Spring, přičemž v té chvíli jsou i baterie o kapacitě 27,4 kWh použitelné. Větším problémem může být dobíjení, které zvládá maximálně 30 kW.

Stejně tak je třeba počítat s omezením, jenž se týká užitné hmotnosti. Ta činí pouhých 260 kilogramů, což znamená, že vedle dvou statných dospělých se do auta nevejde pomalu nic. V případě městského automobilu, který by stál necelých 300 tisíc korun bez dotací, by to pochopitelně nevadilo. Stejně jako nevadí i špatná dynamika, neboť pneumatiky o rozměru 165/70 sotva snesou rychlejší tempo.

Na tomto místě je třeba znovu připomenout, že Spring je automobilem, který stojí více než půl milionu korun. V Německu by tak díky oněm dotacím mohl obstát jako druhý vůz v rodině, v zemích bez velkorysé podpory elektromobility však nebude ani paběrkovat - spíše bude zájem prakticky nulový. K výčtu výše zmíněných negativ je totiž třeba přidat třeba ještě nepohodlné sedačky s nulovým bočním vedením.

Může se tak zdát, že na rozdíl od Němců na Dacii Spring pliveme špínu. Tak tomu ovšem není - pokud by rumunský elektromobil opravdu stál necelých 300 tisíc korun bez jakékoliv dotace na straně kohokoli, pak skutečně stojí za zvážení, i přes svou tragickou dynamiku, na níž se podílí relativně vysoká hmotnost 1 045 kg. Jenže on reálně stojí více než Škoda Octavia či Karoq, a to je problém.

Dodat pak už jen můžeme tolik, že Němci chtějí ve velkorysé dotační politice pokračovat minimálně do roku 2025. V té době budou mít rané exempláře Dacie Spring na kontě čtyřletý provoz, který pochopitelně ubere něco z kapacit baterie. Novým a stále velkoryse dotovaným elektromobilům se ten rumunský tedy již nebude moci rovnat ani omylem, což jeho zůstatkovou hodnotu sníží nebezpečně blízko nule. Místo do autobazaru tak půjde spíše o auto zrale do šrotu. Jak tohle pomůže životnímu prostředí, nemáme tušení.

Dacia Spring má k dokonalému autu daleko a některé nedostatky je obtížné omluvit i při její dotované ceně. Za více jak 530 tisíc Kč jde o zcela nekonkurenceschopný vůz. Foto: Dacia

Zdroj: Focus

