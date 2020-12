Němci srovnali auta na diesel, benzin, plyn a elektřinu a řekli, kdy se skutečně vyplatí před hodinou | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Příznivci různých typů pohonu často vedou pře o to, který je vlastně reálně ekonomický či ekologický a případně kdy. Německý autoklub ADAC vnesl do této věci jasno z pohledu celého životního cyklu.

Elektromobilitu obestírá řada mýtů a polopravd, které jejich příznivci rádi přiživují demagogickými argumenty. Mezi ty nejčastější patří, že elektrická auta jsou bezemisní, neboť nespalují pohonné hmoty a tudíž nemohou do svého okolí cokoli vypouštět. A když už náhodou připustí, že se to týká jen aktuálního místa provozu auta a elektřina může vznikat o kus dál stejným Carnotovým cyklem v uhelné elektrárně, jakým vzniká pohybová energie v autě se spalovacím motorem, popírají fakt, že elektrická auta musí vzniknout energeticky podstatně náročnějším způsobem, než ta konvenční.

Německý autoklub ADAC by si takto uvažovat netroufl a prostřednictvím své studie se rozhodl zasadit všechna fakta do souvislostí. Srovnána byla proto produkce emisí CO2 u aut kategorie Volkswagenu Golf, přičemž na startovní čáru se kromě elektromobilu postavily vozy spalující nejen benzin a diesel, ale také CNG. ADAC přitom počítal s průměrným ročním nájezdem 15 tisíc kilometrů a životním cyklem 15 let a bral pochopitelně v potaz německou realitu výroby elektřiny.

I Německo spoléhá při výrobě elektřiny hlavně na uhlí, a tak ve výsledku není překvapivé, že elektromobily ani tam nedávají velký smysl. Aby zatížily emisemi CO2 životní prostředí méně než auta spalující CNG, musí najet více než 225 tisíc kilometrů, během 15letého cyklu se tedy nevyplatí nikdy. Na překonání dieselů potřebují 219 tisíc kilometrů (což dle kritérií studie odpovídá 14,6letému provozu, tedy opět téměř nikdy), benziny pak strčí do kapsy po najetí 127 tisíc kilometrů (tedy po 8,5 letech).

Zejména v prvních dvou případech jde o porce, které řada lidí nenajede za celý život, natož pak s jedním autem. A to je třeba dodat, že ADAC počítá s tím, že si elektromobil po celých 15 let vystačí s jedním akumulátorem, což praxe nepotvrzuje - nejspíše bude potřebovat minimálně dva, a to jeho efektivitu dále zhorší.

Jak se tedy ukazuje, elektromobily v tuto chvíli nijak zvlášť ohleduplnou alternativu nepředstavují a je třeba říci, že Německo vyrábí neobvykle mnoho elektřiny z obnovitelných zdrojů. Zasaženo do české, slovenské, polské... reality by se jejich provoz z pohledu produkce CO2 nevyplatil nikdy bez ohledu na to, s jakým druhem pohonu by byla srovnány.

Investice do jejich rozmachu tedy těžko něco podstatného změní. Individuální pohled na věc pochopitelně ovlivní řada faktorů od toho, kolik kdo najede kilometrů až po způsob výroby elektřiny v té které zemi, tvrdit ale, že elektromobily nemají výfuk, neemitují tedy jedovaté zplodiny, a jsou proto skvělé, je evidentně naprostý nesmysl. Stejně jako to, že stačí pár let a začnou se vyplácet.

Studie ADACu neříká, že elektromobily jsou špatné, pouze zasazuje věci do kontextu. Jejich provoz se nevyplatí ani v Německu s jeho energetickým mixem, natož pak třeba u nás. Zdroj dat: ADAC, Grafika: Autoforum.cz



Aktuálně tedy platí, že vozy jako Škoda Scala G-Tec uzpůsobené spalování CNG jsou z ekologického hlediska v Německu tou nejlepší volbou. Přesto s nimi chce koncern VW skončit. Foto: Škoda Auto

Zdroj: ADAC

Petr Prokopec