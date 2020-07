Němci poprvé ukázali nový typ airbagu. A to už se zdálo, že už je není kam přidat před 2 hodinami | Petr Prokopec

V autě dnes můžete mít tolik airbagů, že už je není lehké ani pojmenovat. Přední, boční, hlavové, kolenní... Přesto Mercedes našel prostor na další, do nové třídy S přidá čelní bagy pro cestující vzadu.

Na počátku září bude světu odhalena nová generace Mercedesu třídy S. Vlajková loď třícípé hvězdy chce přitom stejně jako její předchůdci stanovit nové standardy na poli komfortu a bezpečnosti, a tak se tato limuzína dočká dalšího nového typu airbagů. Světovou premiéru budou slavit čelní vzduchové pytle, které jsou ovšem určeny pro zadní pasažéry. Mercedes totiž počítá s tím, že chránit nebudou pouze dospělou posádku, ale i tu dětskou sedící v dětských autosedačkách. I proto mají ony airbagy tvar písmene „U“.

Němci zatím nezveřejnili veškeré podrobnosti, na to se chystají až v dalším díle show nazvané „Meet the S-Class Digital“. V jejím rámci dojde na rozhovory, stejně jako na reporty a záznamy z testů či testovacích okruhů. Zároveň dorazí také přehledná infografika a bezpočet videí. A aby toho nebylo málo, přítomni budou i experti značky, kteří se budou snažit zodpovědět veškeré otázky.

Co se nicméně týče onoho inovativního zadního airbagu, pár informací k dispozici již máme. Značka jej totiž navrhla tak, aby nechránil pouze dospělé či ratolesti v případě samotného nárazu, ale také před dalšími věcmi v kabině, které vás mohou vlivem setrvačných sil zranit. Zkombinován navíc bude s novým typem bezpečnostních pásů zvaným Belt Bag, které se během kolize rovněž nafouknou a stanoví tak nová měřítka.

Dosud jsme řešili hlavně ochranu při čelním nárazu, Mercedes však myslel i na boční kolize. Po vzoru Audi, které podobným systémem osadilo současnou generaci A8, tak i třída S dostane do vínku funkci Impulse Side. Její princip spočívá v senzorech, jenž v případě nevyhnutelné havárie vyšlou signál řídicí jednotce, která následně přizvedne celé vozidlo tak, aby náraz směřoval do prahů, tedy do tužších partií.

Tím nám dostupné informace končí, a tak už jen dodáme, že Mercedes s postupně zaměří i na další novinky týkající se sedmé generace eSka, a v srpnu tak mimo jiné ukáže nové luxusní prvky, které lze očekávat uvnitř. Dá se přitom očekávat, že u toho nebudou jen masážní strojky či chladicí boxy, ale také nové funkce v rámci konektivity, která je pro automobilky stále důležitější.

Mercedes novou třídu S osadí inovativním zadním airbagem. Foto: Mercedes-Benz



Automobilka ukázala i další části interiéru. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Mercedes-Benz

Petr Prokopec