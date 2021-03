Němci ukázali v akci novou palubní desku s obřím, 1,4m displejem, jde do výroby před 2 hodinami | Petr Prokopec

Už další sériový Mercedes se pochlubí něčím, co svět ještě nepoznal. Vskutku obří, 1,4 metru dlouhý displej obsáhne celou palubní desku vozu a disponovat bude i zajímavými funkcemi.

Na počátku ledna Mercedes-Benz poprvé odhalil palubní desku svých příštích modelů. Rozměrný, 1,4 metru dlouhý prosklený panel ozdobí již limuzínu EQS, která bude slavnostně představena v nejbližších týdnech č měsících. Jakkoliv je ale prozatím určen pouze vlajkové lodi třícípé hvězdy, je jisté, že v řádu několika málo let sestoupí i do nižších segmentů. Stačí ostatně jen zavzpomínat, jak tomu bylo s dvojicí 12,3palcových displejů - poprvé se objevily v roce 2016 a dnes už je má i základní třída A.

Dnes se k MBUX Hyperscreen, jak Němci novinku nazývají, musíme vrátit. Na světě je video, které odhaluje mnohé její funkce, hed na úvod ovšem musíme zmínit, že třícípá hvězda tentokrát pamatovala spíše na uživatele mobilů a tabletů, neboť online pustila vertikálně orientovaný snímek. Jakkoliv se tím ovšem nejspíše snažila působit co nejmoderněji, výsledek je spíše sporný. I majitelé mobilních telefonů mohou totiž videa sledovat na šířku, přičemž v té chvíli by video vyhovovalo jak jim, tak majitelům počítačů.

Tento nešvar však ponechme stranou, soustředit se budeme pouze na digitální palubku a s ní korespondující multimediální systém. Díky nim totiž již mnohé funkce nebudete ovládat tak, jak jste byli po dekády zvyklí, nýbrž pohybem ruky. Příkladem za všechny je otevírání či zavírání prosklené střechy, k čemuž již neslouží žádné tlačítko. Místo toho jen zamáváte před daným senzorem a chytrá elektronika zajistí zbytek. Zda i v případech, kdy jen tak rozhazujete rukama při komunikaci, zatím není jisté.

Jen gesty se nicméně systém neovládá, použít můžete i dotyk. V té chvíli přichází ke slovu 12 aktuátorů, které zajišťují haptickou odezvu po celé 141centimetrové délce panelu. Pevně daná je přitom v jeho případě hlavně pozice ovládání klimatizace, která se nemění. Stejně tak můžete počítat s konfigurovatelným přístrojovým digitálním štítem, centrální obrazovkou či displejem pro spolujezdce. Ve všech těchto případech se mění pouze obsah, nikoliv samotné umístění.

Automobilka dále počítá až se sedmi osobnostními profily, jakkoliv se asi nedá počítat s tím, že by Mercedes EQS figuroval hitparádě sdílených aut. Do prodeje přitom dorazí v mnoha variantách, z nichž ta vrcholná by měla nabídnout až 700kilometrový dojezd na jedno nabití. Ten sice bude spíše udávaný než reálný, nicméně i tak naznačuje pokrok, jaký elektromobilita za posledních několik málo let udělala. Na detaily si zatím musíme počkat.

Mercedes u nové palubky počítá s 12 aktuátory, jenž mají zajistit bezproblémové dotykové ovládání. To však můžete nahradit i pouhými gesty. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Mercedes-Benz

