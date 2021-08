Němci vyzkoušeli nové nejlevnější SUV Škody, při jeho ceně mu není co vytknout před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Škoda a láce v poslední době nejsou kamarádi, to ale platí jen u nás, kde se automobilka nemá proč snažit. Na pro ni i celý koncern VW perspektivním trhu v Indii se snažit musí a toto je výsledek.

Před několika málo lety padly ceny nových aut velmi nízko, a to navzdory dále rostoucím platům. Za nějakých 170 tisíc jste si mohli pořídit rumunský sedan, hatchback či pick-up, s podobnými sumami ovšem nebyly svázané pouze showroomy Dacie. Nakoupit jste za ně mohli třeba i u Fiatu, u Korejců a dalších značek. Jde však už o loňské sněhy, které se v zemích Evropské unie při jejím současném směřování stěží mohou vrátit. Stále přísnější emisní a bezpečnostní standardy a bující přerozdělování směrem k elektrifikovaným pohonům tlačí ceny obyčejných aut soustavně do výšin, které jsou pro řadu lidí již nedostupné.

Je proto třeba změnit přístup k věci, tedy alespoň tam, kde to jde. Příkladem za všechny může být v tomto ohledu Škoda, která loni přišla s novým nejlevnějším SUV Kushaq. To je určeno indickému trhu, kde kupní síla zákazníků zdaleka nedosahuje ani české úrovně. Mladoboleslavská automobilka tak pro svou novinku dokonce vyvinula i nízkonákladovou verzí platformy MQB-A0 s přídomkem IN, aby se cenově udržela co nejníže u země. Kushaq díky tomu startuje na 1 049 999 rupiích (cca 300 tisíc korun), což je nutné brát v současném automobilovém světě jako láci.

Je totiž třeba dodat, že obdobně velký Kamiq, který je základním SUV u nás, je k dispozici od 422 900 Kč. Ve srovnání s předchozí Škodou Yeti tak došlo k nemalému zdražení, jenž sice ospravedlňuje delší rozvor, ovšem nikoliv již motorový prostor. Zde je totiž třeba počítat pouze s 95 koňmi, zatímco dříve jste jich za 379 900 Kč dostali rovnou 110. Za jejich produkci byl navíc zodpovědný čtyřválec (1,2 TSI) a nikoliv nevyrovnaný tříválec (1,0 TSI).

Kushaq taktéž dostal litrovou jednotku, kterou zákazníci mohou spárovat s manuálem či automatem. Právě druhou zmíněnou variantu s výbavou Style nyní otestovali kolegové z německého Focusu, kteří jsou všechno jen ne zahledění do českých aut. Na vůz přesto pějí chválu, neboť laciný produkt nepřipomíná ani zvenčí, ani zevnitř. Máme tu totiž zářivě oranžový lak, velká litá kola, automatickou klimatizaci nebo 10palcový displej multimediálního systému.

V této konfiguraci pak Kushaq nenabízí jen pohledný zevnějšek či prémiově působící interiér, ale i dostatečný komfort. Po dynamické stránce pak sice neoslní, ovšem zároveň ani neurazí. Řízení by pak sice potřebovalo ještě dopilovat, Němci ovšem připomínají, že usedli za volant předprodukčního prototypu. Stále je tedy naděje, že sériová verze na tom bude ještě lépe. SUV tak může jen oslnit, a to i světlou výškou 155 milimetrů.

Musíme ovšem zmínit, že Kushaq 1,0 TSI AT Style již není tak levným vozem, k mání je totiž od 1 579 999 INR (456 tisíc korun). Platí to ale jen absolutně, vzhledem ke své výbavě pořád dostupný je. V Evropě by tak Škodu zákazníci nejspíše zahltili svými objednávkami, neboť za stejné peníze by namísto základního Kamiqu dostali plně vybavený Kushaq, který dle našeho názoru vypadá lépe.

V Indii nicméně Škoda může mít problémy, na tamní trh se nové SUV zdá být až příliš drahé. Značka tak měla dělat vše proto, aby se s délkou vešla pod 4 metry, čímž by unikla vyššímu zdanění. Pravda, v té chvíli by sice nenabídla rozvor 2,65 metru či zavazadelník schopný pobrat až 1 405 litrů, Indům by se ale do potřeb a možností trefila daleko lépe. Takhle Kushaq láká jen u nás, a to jen proto, že se změnily poměry. Kdyby však Dacie nadále startovaly na 170 tisících Kč, bylo by vše jinak.

Nová Škoda Kushaq je levná na evropské poměry, vrcholné provedení je totiž stejně drahé jako základní Kamiq. Tady by bodovalo, určeno je ale indickému trhu, kde panují trochu jiné poměry. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Focus

