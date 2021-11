Němci zvolili domácí auto roku, převratného na něm není absolutně nic před hodinou | Petr Prokopec

Skutečně nechápeme, co je převratného na voze, který stojí přes milion korun nezvládne dojet ani z Prahy do Brna a zpátky bez nucené zastávky. Němci přesto zvolil Hyundai Ioniq 5 autem roku.

V dnešní době je evidentně možné cokoli. Tím nenarážíme na stále tragikomičtější boj českých politiků s koronavirem, nýbrž na německou volbu auta roku. Již před měsícem, kdy bylo známo pět finalistů, jsme naznačili, že celkový vítěz s největší pravděpodobností bude mít pod kapotou elektromotor a nejspíše ani nebude pocházet z Německa. Nyní odborná porota oznámila, že na trůn bude po následujících dvanáct měsíců usedat Hyundai Ioniq 5.

Proti korejskému vozu nic nemáme, ovšem za auto roku bychom jej rozhodně nezvolili. Ve srovnání se zbytkem branže totiž nepřináší nic převratného, stejně jako není k mání za hubičku. Na českém trhu totiž startuje na 1 099 990 korunách, za což dostáváte provedení s bateriemi o kapacitě 58 kWh a elektromotorem naladěným na 170 koní. Oslnit tedy nemůžete ani dynamikou, ani dojezdem, neboť na 384 kilometrů lze dosáhnout jen v laboratořích. Ostatně ani vrcholná verze při běžném dálničním přesunu nic zajímavého nepředvedla.

„Hyundai Ioniq 5 není jen výjimečným elektromobilem. Pro nás je to nejlepší auto letošního roku. Unikátní kombinace designu, efektivity a řidičského potěšení mu pomohla získat nadprůměrné skóre ve všech oblastech, aniž bychom objevili slabé místo. V našich očích je operační koncept a technologie baterií tohoto vozu světoborná. Ač tu tedy máme Německé auto roku 2022, Ioniq 5 dokáže oslnit celý svět,“ uvedl přes výše zmíněné zástupce poroty Jens Meiners.

On i jeho 19 kolegů korejský hatchback upřednostnili před Peugeotem 308, Kiou EV6, Audi e-tron GT a Porsche 911 GT3. Znovu nám tím ale jen dokázali, kterak se podobné ankety stejně jako politici začínají vzdalovat od reality. Nechceme přitom rozhodně naznačovat, že by ocenění měl získat zmíněný Francouz, druhý Korejec či jeden z Němců. Titul by ale měl zamířit ke skutečnému autu roku, výjimečnému autu, obrazu podstatné evoluce v jakémkoli smyslu slova. Něčím takovém Ioniq 5 zkrátka není.

Platí to i ve chvílí, kdy se z Česka přesuneme do Německa, kde elektromobily neskutečně dotují. Se státní podporou totiž zmíněnou verzi s 58 kWh pořídíte za nějakých 765 tisíc korun, což je na vůz, který nezvládne bez dobíjení ani cestu z Prahy do Brna a zpátky, opravdu hodně. Zvláště když onen Peugeot s dieselem 1,5, jenž lze pořídit za 560 000 Kč i bez dotací, s něčím takovým rozhodně problém nemá.

Zjevně tak přichází doba, kdy za krále aut jsou považovány vozy, které si jen málokdo může dovolit a s nimiž moc daleko nedojedete. Na druhou stranu, pokud třeba v takovém Česku jsou jmenováni ministry lidé dle toho, v kolik hodin ráno vstávají, vlastně by nás takový postup neměl překvapovat.

Tedy elektromobil nedostupný většině lidí i po aplikaci velkorysých vládních dotací, který za mnohem levnějším Peugeotem 308 zaostává i v rámci dojezdu. Taková je ale holt dnešní doba. Foto: Hyundai

