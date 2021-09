Německý surfař prodává řešení, které levně udělá hotel na kolech z jakéhokoli auta před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: CarCamper

Obytné vozy jsou dnes v kursu, ani ty úplně nejlevnější ale nejsou vyloženě levné. V ložnici se nyní ovšem může proměnit prakticky jakékoli normální auto - asi nebude moc pohodlná, vše ale přijde ani ne na 10 tisíc.

Před dvěma lety byly obytné vozy a přívěsy doménou velmi úzké skupiny lidí. Řada jiný sice toužila po jejich vyzkoušení, ovšem nakonec při dovolené dala přednost normálnímu autu či letadlu a hotelu, penzionu nebo kempu. Poté ale přišla koronavirová pandemie, která na nějaký čas uzavřela hranice, a to dokonce i mezi okresy, a sundala letadla z oblohy. Od té doby se pak svět sice dokázal částečně vrátit do původních šlépějí, ovšem zrovna s cestováním jsou i nadále spojené restrikce a složitosti, které jsou řadě z nás nepříjemné.

Vše má za následek jediné, a to raketové vzedmutí zájmu právě o motorhomy a jim podobné produkty. Právě s jejich pomocí se dnes dokážete nejen dostat do cílové destinace, ale zároveň v ní i nějaký čas pobýt. Mnohé hotely totiž stále ještě neotevřely, a ty zbývající pro změnu podražily. Dovolená dle zažitých schémat tak již nemusí být zrovna levná. A jakkoliv levné nejsou ani obytné vozy či přívěsy, možnost jejich opakovaného využití je pro stále více lidí ospravedlněním nemalé investice.

I přesto všechno tu ovšem zůstává nemalá skupina lidí, kteří si nemohou dovolit ani to, ani ono. A právě na ně cílí CarCamper stejnojmenné firmy, tedy řešení určené většině běžných automobilů. Ty lze proměnit na obytné, aniž byste museli jakkoliv zasahovat do konstrukce. Jednoduše jen vybalíte příslušný modul z vaku, sestavíte jej, a rázem se již můžete zabydlet. Je tu ovšem jeden háček - minimálně ložnice by si totiž zasloužila přezdívku „Očistec“, přičemž nemyslíme ani tak na vaši peněženku.

Pod pojmem spací modul si totiž CarCamper představuje jednoduchý hliníkový rám, ke kterému přichytíte rošt vyrobený z dřevěných planěk. Vše pak ještě potáhnete karimatkou, a máte hotovo. Byť pochopitelně ještě před veškerou montáží musíte sklopit zadní sedadla vozu, jinak se dovnitř nevejdete. Zvolit pak navíc můžete variantu Solo či Duo, kdy první zmíněná počítá se zátěží 120 kg a jednou osobou, zatímco druhá supluje manželské lůžko a počítá s párem vážícím maximálně 200 kg.

Cena těchto modulů je lidová, s aktuálním zvýhodněním je lze pořídit za 250 a 355 Eur (cca 6 350 a 9 000 Kč). Za tuto sumu sice mnoho pohodlí nenabídnou, na druhé straně ale pro mnohé cestovatele bez dětí představují tu nejlevnější možnou variantu - a za každodenní výhled na moře se trochu toho komfortu jistě obětovat vyplatí.

Lze pak už jen dodat, že první dodávky mají být realizovány v listopadu letošního roku, přičemž od jara 2022 nabídku rozšíří také kuchyňský a úložný modul. K ložnici tedy budete moci přihodit i kuchyni a skladiště, jakkoliv v takové chvíli je již jisté, že na cesty můžete vyrazit maximálně v páru.

Za spacími moduly firmy CarCamper stojí německý surfař Moses, který se již nechtěl vracet ze svých výletů po pár hodinách. Příští rok pak hodlá nabídku rozšířit i o kuchyňský a úložný modul, za vlnami tak bude moci vyrážet i na několik dní. Foto: CarCamper

Zdroj: CarCamper

Petr Prokopec