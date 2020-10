Nenaplněná naděje Fiatu na návrat mezi elitu zkouší znovu zaujmout, jde s dobou před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Fiat

Mělo jít o model, který vrátí Fiat na výsluní a dovolí mu znovu uspět v boji s Volskwagenem Golf a jeho souputníky. Přes jisté úspěchy se to nestalo, teď Tipo zkouší zaujmout znovu.

Stávající Fiat Tipo přišel na svět v roce 2015. Zpočátku byl v nabídce pouze sedan, nicméně jen o pár měsíců později Italové portfolio rozšířili také o hatchback a kombík. S tímto portfoliem a relativně nízkými cenami měl vůz našlápnuto k velkému úspěchu, jenže v mezičase začali zákazníci ve velkém inklinovat k SUV všeho druhu. A ti, co stále kupují klasické kompakty jako VW Golf, zjevně zůstali u svých oblíbených značek.

I když tedy Tipo mělo zavařit těm nejlepším, nezvládlo to. Vrcholem byl v jeho podání rok 2017, kdy si v Evropě našlo 123 762 zákazníků, pak už bylo jen hůř. A loni oslovilo pouze 84 789 kupců ve chvíli, kdy se Golf dále držel s podstatně vyššími cenami nad hranicí 400 tisíc prodaných vozů ročně.

Ve výsledku by nás tak vlastně nemělo překvapit, že Italové přistoupili k faceliftu, s nímž se snaží dostat Tipo zpět do hry. A co více, rozhodli se jít s dobou a v rámci modernizace vyrukovali s chybějícím střípkem skládačky v podobě nové varianty Cross. Ta vychází ze základního hatchbacku, oproti němu však narostla světlá výška o nemalé čtyři centimetry. Podvozek pak byl zároveň přenastaven, aby lépe zvládal i polní cesty, zatímco v případě karoserie lze počítat s ochrannými lemy. Počítat lze rovněž se specifickými litými koly i jinými pneumatikami.

Tím však rozdíly mezi variantou Cross a zbytkem nabídky končí. Novinku přitom stejně jako základní hatchback, kombík a sedan zdobí modifikovaná čelní maska, kterou již nezdobí logo automobilky, ale nápis Fiat. Dále pak dorazila modifikovaná LEDková světla či jemně upravený nárazník. Zmínit lze rovněž nové zadní lampy a 16- nebo 17palcová litá kola v novém designu. Facelift venku už nic dalšího nepřináší, tedy pomineme-li novinky spočívající v chromových dekoracích.

Přesunout se tedy můžeme pod kapotu, kam se nastěhoval nový litrový tříválec naladěný na 100 koní a 190 Nm točivého momentu. Tato pohonná jednotka přitom nahrazuje dosavadní atmosférickou jedna-čtyřku, s níž bylo spojeno 95 koní a 127 Nm. Logicky lze přitom očekávat působivější jízdní dynamiku, jakkoliv vše samozřejmě ovlivní zpřevodování manuálu. To ale bude spíše delší, neboť Fiat mluví o výrazném zlepšení v oblasti spotřeby a emisí.

Se změnami je poté spojena i vrcholná verze 1,6litrového turbodieselu, která dostala 10 koní navíc. Aktuálně jich tedy produkuje 130, kromě ní ovšem zákazníci mohou sáhnout také po úspornějším provedení s 95 koňmi. Tím je ovšem nabídka motorů u konce, pročež my už jen zamíříme do kabiny. Zde se ukazuje nový 7palcový digitální přístrojový štít a 10,25palcová obrazovka multimédií UConnect. Nechybí pak i vylepšený volant.

Je samozřejmě otázkou, nakolik tyto změny vyprovokují zákazníky k opětovnému navýšení zájmu, minimálně nové provedení Cross by ovšem mohlo mít úspěch. Záviset to nicméně nebude ani na jeho ceně, ani na kvalitě. Rozhodující slovo aktuálně mají ve všem politici a jimi dirigovaný boj proti koronaviru. U nás to vypadá, že se rozhodli současně zredukovat zdraví i kupní sílu zákazníků na minimum.

Fiat Tipo se dočkal modernizace, v jejímž rámci dorazila také zcela nová varianta Cross. Ta oproti zbytku nabídky disponuje zvýšeným podvozkem. Foto: Fiat

Zdroj: Fiat

Petr Prokopec