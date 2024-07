Nesmyslný elektrický Abarth 500e nikdo nechce, Fiat ho musel zlevnit o dalších až 75 tisíc Kč před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Abarth

Tohle auto jsme nepochopili a zjevně nejsme sami. Jeho odbyt se limitně blíží nule a docela pochybujeme, že poslední kolo slev jeho prodeje nějak zvlášť nakopne. Chybí mu grády i použitelnost, jen styl tady zkrátka nestačí.

Když se tohle auto v roce 2022 poprvé představilo světu, rovnou jsme jej označili za totální fiasko a novodobého ideového nástupce Škody Fabia Junior. Mohlo to působit příkře, ale žádný smysl nedávalo ani na papíře. Však kdo by si vůz, který si lidé pořizují kvůli emocím či ostrému ježdění, koupil v provedení, které emotivní není a ostře jezdit vydrží možná pár desítek minut? A ještě za něj dal víc než přes 1 milion korun?

Řeč je o Abarthu 500e, sportovní verzi elektrického Fiatu 500, který má dost problémů sám se sebou. Abarth mohl jen způsobit další - auto se 155 elektrickými koňmi, které se rozjede na stovku za 7 sekund a jede maximálně jen 155 km/h, sice mohlo upoutat stylem, ale co dál? Neslyšný pohon stěží vyrovná brutální projev předchůdce, maximální rychlost skutečně nestačí ani Fabii Junior. Co tu zbylo? Už jen absurdní cenovka, která nemohla prodejům pomoci.

U nás se tohle auto nikdy neprodávalo, když ale vstoupilo na trh v mém druhém domově v Nizozemsku, stálo neuvěřitelných skoro 44 tisíc Eur v jediné, bohatě vybavené verzi. To je víc než 1,1 milionu Kč, kdo by takové peníze za výše popsané zboží dal? Ani v bohatém Nizozemsku to nebyl skoro nikdo, a tak cena klesala - do včerejšího dne šlo vůz koupit od 38 490 Eur ve verzi se střechou (971 tisíc Kč) a 41 990 Eur v provedení bez ní (1 060 000 Kč). A kolik lidí ho kupovalo? No pořád skoro nula.

Podle dat BOVAGu se letos v zemi prodalo 24 Abarthů 500e všech variant, což může znít jako výrazně nenulové číslo, ale jen dokud si neřekneme, že standardních pětistovek se letos prodalo za stejné období ve stejné zemi 2 365 kusů. Je to tedy procento všech jejích prodejů, skoro nic, což ale s ohledem na výše zmíněné nepřekvapí. Však kdo by dal 1 milion korun za auto, které se ze stylového stane stylovým a dál nic? Je to prostě nesmysl a nelze to nevidět.

Fiat tak už poněkolikáté sahá po slevách a „kupé” nově zlevnil o 2 000 Eur, kabriolet dokonce o 3 000 Eur ve všech verzích. To máme asi 50 500 resp. 75 500 Kč, docela podstatné slevy u vozu této třídy. Nově se tedy startuje okolo 920 res. 985 tisíc Kč podle provedení. Může to tomuhle podivnému Abarthu zachránit jeho škorpióní kůži? Pochybujeme o tom. Spíš čekejme na moment, kdy po základní pětistovce vrátí Fiat spalovací pohon také Abarthu. Pak jistě prodeje pofrčí, někdy skutečně stačí docela málo...

Nikdy nepochopíme, jak si Fiat mohl myslet, že se tohle auto bude dobře prodávat. Neprodává se ani po několika slevách, a tak dál zlevňuje. Ani to ho ale nejspíš nespasí. Foto: Fiat

Zdroje: Fiat, BOVAG

Petr Miler

