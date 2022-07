Nezájem Čechů o elektromobily fascinuje, prodejně je překonává i přehlížený pohon nabízený v podstatě jedinou značkou před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Dacia

Není snad lepšího důkazu o tom, že prodeje elektrických aut žijí jen z dotací, kvót a nařízení. U nás tyto instrumenty fungují jen okrajově, a tak elektromobily prodejně rázem nestačí ani na pohon, na který už naprostá většina značek dávno zanevřela.

Ceny pohonných hmot v posledních měsících raketově stoupy. Tato situace by logicky měla nahrávat politicky tlačené elektromobilitě, jak jsme ale před pár dny zmínili, neděje se to ani v Nizozemsku, jednom z rájů bateriových aut. Tamní motoristé naopak elektrická auta ve většině odmítají, a to kvůli příliš vysokým cenám. Pokud se tak děje v zemi, která proslula všemožnými zvýhodněním elektrického pohonu a lidé tam berou násobně více peněz než u nás, pak vlastně není překvapivé, že opomíjen je také v Česku.

Nejlépe to ukazují data Svazu dodavatelů automobilů za první letošní půlrok, kdy bylo v Česku zaregistrováno 1 918 elektromobilů, tedy o 52 procent více než loni ve stejné době. To je prezentováno jako úspěch, úplně nám to tak ale nepřijde ve stínu dat o prodejích aut uzpůsobených spalovaní zkapalněného ropného plynu neboli LPG. Tento dnes automobilkami téměř ignorovaný pohon vykázal nárůst stoprocentní a prodáno bylo dokonce 1 985 aut. Jinými slovy v době, kdy by elektromobilita měla být na koni, ji v Česku relativně i absolutně překonává (z pohledu automobilek) naprosto přežitý pohon na LPG.

Že za tím přitom stojí skutečná úspora provozních nákladů (plyn se momentálně prodává v průměru za 19 korun za litr), nemusíme dodávat. Na této situaci přitom vydělává hlavně Dacia, kromě ní totiž vozy uzpůsobené spalování LPG prakticky nikdo jiný nenabízí - Fiat takto prodal za první půlrok jedno auto, Renault pak 86. Pro rumunskou automobilku se pak vlastně jedná o stěžejní druh pohonu, neboť celkově prodala od ledna do června 4 473 aut. Na LPG tak připadá skoro polovina registrací, v případě nového modelu Jogger jde o preferovanou volbu zákazníků a u Dacie Logan dokonce o jedinou.

Připomeňme přitom, že s LPG, stejně jako s CNG, jehož spalování bylo uzpůsobeno 469 nových aut prodaných v prvním půlroce, je spojena redukce emisí. Přesně po tom přitom politici touží, a právě proto do elektrifikace pumpují miliardy z kapes daňových poplatníků. Jak se nicméně ukazuje, přirozený zájem je zcela jinde. Pokud by tedy zákonodárci skutečně toužili po zlepšení životního prostředí, skrze plyn to zvládnou snadno a rychle.

Na tomto hrobě ale nebudeme znovu plakat, místo toho se vrátíme k českým registracím. Za první pololetí bylo prodáno 98 916 aut, tedy o 12,3 procenta méně než loni. V červnu, na který připadá pouze 18 738 registrací, je nicméně propad již 17procentní. Dá se přitom předpokládat, že za tím stojí jak nedostatek nových aut, tak jejich stále vyšší ceny.

Z daného stavu rozhodně neprofituje Škoda, která sice zůstává lídrem, ovšem její tržní podíl v červnu již klesl pod 30 procent. Dobrý měsíc pak nemělo ani druhé Hyundai, nicméně Korejce může utěšit, že v rámci prvního půlroku neztratili oproti loňsku prakticky nic. Škoda je nicméně dole o 20 procent, v případě června pak dokonce o 30. Momentálně tak asi z velkých hráčů opravdu neexistuje nikdo jiný, kdo by byl takto bit.

Stále větší fiasko mladoboleslavské automobilky se projevuje i mezi jednotlivými modely. První je sice v rámci června i půlročního pořadí Fabia, za kterou následuje Octavia, bronz však připadá na Hyundai i30. Tomu navíc záda kryje ze sedmého místa Tucson, desátá je pak Kia Ceed. Něco takového tu dříve ještě nebylo, nový šéf Škody Klaus Zellmer tak zjevně bude muset naplno využít svých zkušeností prodejního šéfa VW.

Prodeje na českém trhu se nadále propadají, přičemž ztrácí zejména Škoda. Grafika: SDA



Ze stále dražších cen pohonných hmot přitom těží Dacia, jejíž modely jsou uzpůsobené spalování LPG. V případě nového modelu Jogger jde o preferovaný pohon. Foto: Dacia

Zdroj: SDA

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.