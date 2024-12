Nissan dělá vše pro to, aby nepřežil ani oněch 12 až 14 měsíců, které si nyní v krizi sám predikuje před 9 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Nissan

Zpackaná sázka na elektrifikaci je jedním z faktorů, které dostaly japonskou automobilku až na hranici bankrotu. Co tedy bude hvězdou jejího stánku na autosalonu v Tokiu? No přece Legendární Skyline GT-R R32 předělaný na elektrický pohon, to jistě všechny ohromí.

Pokud současnou situaci Nissanu vnímáte jako dobrou, nejspíš jste se chvíli nezajímali o to, co se s japonskou automobilkou děje. Ta se totiž rozhodla, že ví lépe než její zákazníci, co je pro ně dobré, a proto poslala přes palubu dieselové i některé benzinové motory a začala tlačit na hybridní či elektrické pohony. Kromě toho neposílala na trh dostatek nových a atraktivních modelů, to spíš ty zajímavé stahovala. A vozy, které na trhu zůstaly, opepřila sebevědomými cenami.

Výsledek těchto snah je poměrně tragický. Značka již oznámila, že musí propustit tisíce lidí, zrušit výrobu statisíců aut, a doufat, že to přinese nějaké ovoce. Pokud ovšem do roku a půl nepřijde obrat, celé divadlo může během 12 až 14 měsíců skončit velmi neslavně. Být tedy vedením, zkusíme zákazníky ujistit, že se firma chytila za nos a zahrne publikum takovými vozy, že se na ně budou stát fronty.

Co ovšem hodlá udělat Nissan? Nepřekvapivě pravý opak. Automobilka totiž na nadcházejícím tokijském autosalonu jako jednu ze svých hvězd představí Skyline GT-R generace R32. Ta se vyráběla v letech 1989 až 1994, přičemž jako první v řadě dostala do vínku dnes již vpravdě legendární motor RB26DETT. Zrovna ten ale bude v Tokiu chybět, neboť vystaven bude kousek překonvertovaný na elektrický pohon. Automobilka tím prý hodlá lákat na novou generaci Godzilly, pochopitelně elektrickou.

Celý projekt odstartoval v březnu 2023, tedy v době, kdy optimistická část světa pořád věřila, že elektrifikace tu bude velmi brzy a v nemalé šíři. Jenže od té doby zájem publika stagnuje či dokonce klesá. A přesně v důsledku toho se Nissan dostal do problémů, neboť zkrátka vsadil příliš mnoho na špatnou kartu. Japonci se z toho ale nepoučili a místo toho zkouší s tímtéž zabodovat i v jejich současné situaci, i když vědí, že jaká je realita.

Nedá se tedy ani předpokládat, že by R32 EV zabodoval. Ostatně mezi fanoušky daná konverze způsobila negativní nálady již před rokem. Ještě více pak nevraživost stoupla ve chvíli, kdy Nissan začal mluvit o tom, kterak skutečně nadcházející generaci R36 dá jen bateriový pohon. S ním totiž zmizí zvuk, dojde k snížení využitelnosti a jediné, co půjde nahoru, je hmotnost.

Je přitom celkem jedno, jaký výkon se bude skrývat pod kapotou, neboť jakkoli původní jednotka oficiálně produkovala 280 koní, reálně na všechna čtyři kola posílala více než tři stovky ořů. Pokud se pak na ní podívala nějaká tuningová firma, rázem jste měli pod pravou nohou klidně tisíc kobyl. A i když ty vyprázdnily nádrž během pár minut rychlé a zběsilé jízdy, po krátké zastávce na čerpací stanici mohli jejich majitelé v dané zábavě pokračovat.

Nissan pak sice mluví o bateriích s tuhým elektrolytem, ovšem o těch se soustavně zmiňuje celá branže. Jejich příchod je přitom neustále odkládán, hlavně proto, že jde o technologický oříšek, který stále nejde rozlousknout. Lze ještě něco dodat? Snad se jen s automobilkou pro jistotu rozloučit, neboť tímto způsobem jen marní čas i zdroje odrazuje i své skalní příznivce. Kdo chce kam...

Japonci se zatím pochlubili jen jedinou fotkou elektrické konverze GT-R R32, na velké pozdvižení to ale stačilo. Foto: Nissan



Oproti původnímu vozu jsou vizuální změny minimální, povšimnout si lze pouze absence předních mlhových světel a jinak lakovaných brzdových třmenů. Foto: Nissan

Petr Prokopec

