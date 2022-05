Auta s extrémními motory nejsou mrtvá, 691koňová novinka má ale být rozlučkou se zlatými časy před 8 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Cadillac

Představení podobného auta byste v polovině roku 2022 jistě nečekali, přesto je tady. I když auto jako takové není podle našeho gusta, jeho motor ano. Smůlou jen jen, že má být tím posledním z řady.

To nejlepší nakonec, říká se. Cadillac si dané přísloví vzal k srdci, načež v poslední době představuje jedno výkonné auto se spalovacím motorem za druhým. Americká automobilka chce v roce 2030 přepřáhnout jen na elektromobilitu, a to přesto, že teprve letos zamířil do výroby její první bateriový model Lyriq. Na ten přitom značka přestala přijímat objednávky, neboť pro letošek již nemá výrobní kapacity. Její budoucnost tak z aktuálního pohledu nevypadá zrovna vábně, neboť do konce roku vznikne jen zhruba 20 tisíc aut.

Co bude na konci dekády a začátku té příští, zůstává z našeho pohledu nejasné, ale to nyní hoďme za hlavu. Místo toho se budeme soustředit na přítomnost, především pak na aktuálně odhalenou novinku. Cadillac totiž navázal na loňský debut modelů CT4-V Blackwing a CT5-V Blackwing a přišel s dosud nejvýkonnějším a nejdražším modelem ve své 120leté historii. SUV Escalade-V přitom dostalo do vínku stejný 6,2litrový osmiválec, jakým disponuje i CT5-V. Značka jej nicméně osadila větším 2,65litrovým kompresorem.

Escalade-V tak produkuje 691 koní výkonu a 885 Nm točivého momentu, což jsou působivá čísla. O přenos výkonu na všechna čtyři kola se přitom stará desetistupňový automat, s nímž by SUV mělo zvládat sprint na stovku (respektive na 97 km/h) za 4,4 sekundy. Čtvrmíli pak zdolá za 12,74 sekundy při rychlosti 177 km/h. Tato data nicméně vychází z testů předprodukčních prototypů, nakonec se tak ještě mohou změnit. Ostatně spotřebu Cadillac prozatím neuvádí vůbec.

Dá se nicméně předpokládat, že žíznivost nebude malá, a to s ohledem na hmotnost. Escalade-V ve standardní verzi disponující rozvorem 3 071 milimetrů totiž váží poměrně hrozivých 2 820 kilogramů. Ještě hůře je pak na tom prodloužené provedení ESV, které počítá s 3 406 milimetry mezi nápravami a s 2 906 kg na váze. Je tak jasné, že jakmile šlápnete na plyn, udělá se v nádrži menší vír. O zkrocení obrovské masy se pak starají šestipístkové brzdy Brembo.

Cadillac nicméně nezapracoval pouze na motoru či převodovce, která byla uzpůsobena sportovní nátuře vozu. Při akceleraci tak dokáže poslat až 67 procent výkonu jen na zadní kola. Podobně je na tom i podvozek, u kterého zadní pružiny jsou tužší než ty přední - lépe tak mohou reagovat na přesun hmotnosti při zrychlení. Kromě toho tu pak máme čtvrtou generaci magnetických tlumičů či volič jízdních režimů, jenž počítá jak s módy Race a Track, tak i s módem Snow/Ice.

Přesunout se můžeme do interiéru, který je přehlídkou luxusu. Všechny tři řady sedadel jsou čalouněny jemnou kůží, ta přední pak počítá s masážními strojky. Mimo to dorazila 38palcová digitální palubka, kterou tvoří 14,2palcový přístrojový štít a 16,9palcová obrazovka multimédií. Standardem je pak dokonce i audio systém AKG Studio Reference se 36 reproduktory a navigací. Za příplatek pak bude k dispozici semi-autonomní řízení Super Cruise 2.

Lze už jen dodat, že prodej bude zahájen v létě, přičemž cena startuje na 149 990 dolarech (cca 3,6 milionu Kč). Tím se Escalade-V prakticky přesunul do teritoria Mercedesu-Maybach GLS, který je ve Státech k mání od 160 500 USD (asi 3,8 milionu Kč). Dá se nicméně předpokládat, že zákazníci vezmou showroomy ztečí, neboť Cadillac hodlá vyrobit jen omezené množství svého vrcholného SUV.

Cadillac Escalade-V je nejvýkonnějším a nejdražším vozem ve 120leté historii značky. Pod kapotou má totiž kompresorem dopovaný 6,2litrový osmiválec, který produkuje 691 koní. Za ně pak zájemci zaplatí minimálně 3,6 milionu korun. Foto: Cadillac

Zdroj: Cadillac

