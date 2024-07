Nová Dacia Duster propadla v crash testu. A nebyla sama, proti zdi se rozjely také Škody Superb a Kodiaq či VW Passat dnes | Petr Prokopec

Vskutku pozoruhodná skvadra aut se tentokrát sešla v nejnovějším kole nárazových zkoušek Euro NCAPu. U Dacie nebo Suzuki si po něm možná trochu drbou hlavu, naopak „koncernová trojka” obstála na výbornou.

Crash testům Euro NCAP jsme se už nějakou chvíli podrobněji nevěnovali, neboť nepřinesly zajímavější výsledky zajímavějších aut. Bruselská organizace nicméně v posledním kole vyzkoušela odolnost hned dvou nejnovějších Škod, stejně jako příbuzného Volkswagenu. Kromě toho jejím sítem prošel i Mercedes-Benz třídy E. A vedle těchto relativně drahých vozů sítem prošly i nová Dacia Duster a Suzuki Swift, tedy novinky, které se cenově drží nadále sympaticky při zemi. Proto si zejména jejich výsledky probereme.

Než se dostaneme ke konkrétním výsledkům, je třeba zmínit, že od letošního roku jsou u všech nových aut povinné systémy jako autonomní brzdy, monitoring jízdních pruhů či detekce pozornosti řidiče. V důsledku toho byly crash testy Euro NCAP poněkud přepracovány. Hlavně u ochrany dospělých je patrné, že elektronické asistenty již nemají na celkové hodnocení takový vliv. V případě ochrany ostatních účastníků provozu ovšem nově vozům může ublížit, že kupříkladu nezvládají adekvátně reagovat na motocykly jedoucí v jiném pruhu.

Odlišně se organizace nyní kouká i na kategorii asistenčních prvků, kde absence systému, který detekuje obsazenost zadních sedadel, bere autu jeden bod. O další pak může přijít třeba proto, že vůz vás na případné neúmyslné vyjetí z vašeho jízdního pruhu pouze upozorní, ale nezatahá vás aktivně za volant. Přitom zrovna tato technologie může stejné množství nehod způsobit, jako jim i zabránit. Stačí třeba situace, kdy je na dvouproudé silnici doprava svedena do jednoho pruhu a řízena kyvadlově světly. V tom případě de iure správné vjetí „do protisměru” bez použití směrovek může být boj, to nejhorší ale nastane, když omezení končí. Auto se vás už v relativně vysoké rychlosti bude snažit udržet v pruhu, který míří přímo do aut stojících před vámi na červené. A vy skutečné musíte bojovat s řízením, které se vás snaží nikam nepustit - nepřipravené to může hodně zaskočit

Elektronické asistenty tedy navzdory změnám v testovací proceduře i nadále mají na celkové výsledky i výstupy v dílčích kategoriích vliv. Nicméně nově je daleko snadnější číst mezi řádky, čímž se můžeme vrátit k hodnocení Dusteru a Swiftu. Tři hvězdy v jejich nejsou vysloveně fiasko, ovšem zároveň ani jako cokoli, čím by bylo možné se chlubit. Zvláště když podobné hodnocení obě značky získaly i u svých předchozích modelů, u kterých se výčet asistenčních systémů blížil nule.

Oba vozy nabízejí horší ochranu posádky při čelním nárazu. Nejvíce ohrožen kvůli volantu je vždy hrudník řidiče, kdy jsou Dacia i Suzuki hodnoceny velmi slabě. Kde však obě značky v podstatě selhaly, je mizerná ochrana při nárazu z boku. Pokaždé hrozí, že cestující mohou vypadnout z bezpečnostních pásů až na druhou sedačku. U Swiftu je navíc ještě třeba počítat s tím, že může dojít na sražení jejich hlav uprostřed. Palec nahoru tak není na místě.

Zatímco u rumunského SUV je tím s kritikou víceméně konec, neboť do zbytku hodnocení skutečně více než co jiného promlouvá úroveň asistenčních systémů, japonský prcek má ještě jednu stinnou stránku - za ochranu dětí si odváží pouze 65 procent. To je nejhorší výsledek od roku 2021, kdy do testu Euro NCAP zamířila Dacia Spring. Ta si tehdy odvezla pouze jednu hvězdu za vážně mizernou ochranu.

Škodě Superb a Kodiaq oproti tomu mnoho vytknout nelze. Byť pro někoho bude překvapivé, že SUV nabízí horší ochranu posádky než jeho nižší příbuzný. Díky jiné konstrukci jsou ve větším ohrožení cestující při čelním nárazu, byť obecně se má za to, že SUV kvůli své mase disponují vyšší ochranou. Mladoboleslavské automobilce se tak cosi nepovedlo, nebo nyní jen potvrdila, o jak velký mýtus se jedná. VW Passsat pak dopadl stejně jako Superb, a to do puntíku - jsou to prakticky stejná auta a tak k nimi přistupuje i NCAP.

Česko-německá čtveřice v nových testech Euro NCAP dopadla výtečně, na rozdíl od rumunského SUV a japonského prcka. Grafika: Euro NCAP



Duster má problémy s ochranou dospělé posádky při nárazu zpředu i z boku. Foto: Euro NCAP



Swift je na tom stejně, přihazuje však ještě mizerné výsledky v kategorii ochrany dětí. Foto: Euro NCAP

