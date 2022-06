Nová Dacia Duster spoustu lidí zklame, přijde o klasický pohon 4x4 i nejlepší současný motor před 5 hodinami | Petr Prokopec

Jsou typy aut, u kterých se to snese, v případě Dacie Duster coby levného auta s respektovanými schopnostmi v terénu o tom ale velmi pochybujeme. Stejně tak ovšem pochybujeme, že by se někdo chytil za nos a dosavadní směřování nové generace změnil.

První generace Dacie Duster dorazila v roce 2010. O sedm let později jsme se pak dočkali nástupce, o kterém Rumuni mluví jako o druhé generaci. Jelikož se ale měnil zejména vzhled, jde spíše o výrazný facelift. Znamená to, že skupina Renault letos nabízí techniku, která má už 20 let staré kořeny. K prvnímu odhalení platformy B totiž došlo již v roce 2002, její prodloužená verze B0, kterou užívá právě Duster, se pak objevila o dvě léta později.

Rumunské SUV u této architektury bude muset ještě další dva roky vydržet, skutečně nová generace se totiž objeví až v roce 2024. Nepřekvapivě přitom bude užívat platformu CMF-B, které se již dočkaly modely Sandero, Logan a Jogger. Zajímavé nicméně je, že tentokrát má konečně dojít na naplnění spekulací, které byly spojené již s příchodem druhé generace. Duster by totiž měl dorazit nejprve s krátkým a v roce 2025 rovněž s prodlouženým rozvorem.

Druhé zmíněné provedení bude produkční verzí loňského konceptu Bigster, který naznačil, jak může nový Duster vypadat. Disponovat bude sedmi sedadly stejně jako Jogger, v důsledku čehož Dacia nabídne hned dva funkčně podobné modely. Dá se nicméně předpokládat, že již existující vůz bude zaměřen více užitkově, zatímco nadcházející novinka bude koncipována jako skutečná vlajková loď rumunské automobilky.

V souvislosti s tím přijde výrazné zdražení, třebaže značka ujišťuje zákazníky, že i nový Duster bude nejdostupnějším SUV na trhu. Z toho důvodu musela doslova bojovat o zachování pohonu všech kol. Nepoužije však už jednoduchý a velmi dobře fungující mechanický systém, místo toho dojde na elektrickou náhražku. Součástí zadní nápravy by tedy měl být elektromotor, který se v případě potřeby či v terénu postará o přední kola.

Toto řešení je ale mnohem dražší než mechanické, navíc na něj není takový spolehl. Podobně lze hovořit o změnách pod kapotou, kde se již neobjeví pro Duster ideální turbodieselový motor, který nabízí slušnou dynamiku, spotřebu i příhodný charakter pro jízdu v terénu. Místo něj dorazí hybridní ústrojí složené z benzinové jedna-šestky a elektromotoru. Tato kombinace by měla nabídnout až 145 koní, přičemž se prvně objeví již příští rok v motorovém prostoru Dacie Jogger. Jde pak o systém užívaný Renaultem Captur či Nissanem Juke, oproti těmto vozům však bude zjednodušen.

Plug-in hybridní model pak bude doplněn dvěma verzemi mild-hybridní jedna-trojky, jež nabídnou 130 a 150 koní. Mimo to se chystá ještě tříválcová jedna-dvojka, ta však dorazí až ve druhé vlně. Jsou to docela kontroverzní zprávy, neboť naznačují, že novinka nabídne spíše méně za více než cokoli jiného. Ale který obyčejný vůz tímto směrem v posledních letech nemíří? Pokud tedy vůbec někam míří?

Třetí generaci Dacie Duster předznamenává koncept Bigster, na jehož odhalení došlo loni. Vzhledově může být zajímavý, bez mechanického pohonu 4x4 a bez dieselu bude ale pro mnoho zákazníků značky kontroverzní novinkou. Foto: Dacia

