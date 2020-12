Nová Lada Niva 2021 konečně odhalila vše, umí současně nadchnout i zklamat před hodinou | Petr Prokopec

Dosavadní mozaiku dílčích odhalení se po týdnu váhání rozhodla doplnit sama Lada a ukázala z Nivy 2021 úplně vše. Zvenčí je to prakticky nové auto, zevnitř ani trochu. A pak je tu ještě jedna zpráva, která nepotěší.

O Ladě Niva 2021 alias Travel byla v poslední době řeč mnohokrát. Ruská automobilka totiž významnou měrou inovovala SUV, které ještě do loňského roku nosilo logo Chevroletu. Koncern General Motors však svůj padesátiprocentní podíl ve společném podniku prodal Rusům, kteří chtěli auto dál vyrábět, ale ne v jeho původní podobě. Ač tedy nejprve vyměnili pouze americký emblém za vlastní, nakonec radikálně přepracovali karoserii. Jak ale už naznačily neoficiální záběry, tím Rusové víceméně skončili.

Nyní se Niva 2021 kompletně odhalila zvenčí i zevnitř a můžeme říci, že umí nadchnout i zklamat. Na jednu stranu je nepochybně úctyhodné, že se Rusové pustili do vskutku radikálního vnějšího přerodu a od nemastného neslaného vozu má Niva nyní velmi blízko k agresivně stylizované Toyotě RAV4. Na tu druhou je ale třeba dodat, že o co více se změnil zevnějšek, o to méně Lada sáhla na interiér.

Ten si nyní konečně můžeme naplno prohlédnout na oficiálních záběrech, ve výsledku ale není mnoho o co stát. V kabině se změnily nanejvýš neviditelné detaily, v zákulisí se nicméně spekuluje o tom, že facelift by se palubní desky a středové konzole měl dotknout v nejbližší budoucnosti. Niva by jej přitom potřebovala jako sůl, neboť zatímco zevnějškem již vkročila do jednadvacátého století, vnitřkem setrvává v devadesátkách.

Vraťme se ale k exteriéru, v jehož případě se novinky odrazily i na technických parametrech. Délka vozu tak narostla na 4 099 milimetrů (+43 mm) a šířka na 1 804 mm (+4 mm). V prvním případě za vším stojí instalace protaženého čelního nárazníku, ve druhém pak jde změna na konto nástavců blatníků. Výška 1 652 mm a rozvor 2 540 mm ale již zůstaly zachovány.

S novou karoserií dorazila i nižší hmotnost, která klesla o 20 kilo na 1 465 až 1 515 kg v závislosti na výbavě. Jiné je ale i povolené zatížení náprav, což je další zklamání. Nově totiž bude nabízet pouze 990 kg vpředu a 1 050 kg vzadu, zatímco dosluhující provedení mělo kapacitu 1 310 a 1 210 kilogramů. Motor přitom zůstává nezměněn, všechna čtyři kola totiž i nadále roztáčí jedna-sedma s 80 koňmi skrze pětistupňový manuál.

Lze už jen dodat, že prodej se rozjede v únoru příštího roku, cena však dosud nebyla stanovena. Dá se nicméně předpokládat, že oproti stávajícímu provedení, které startovalo na 738 tisících rublech (cca 215 tisíc korun), naroste jen nepatrně. Ostatně Lada i během letošního roku boduje hlavně díky tomu, že své ceny drží nízko a inovovanou Nivou si tento přístup jistě nebude kazit.

Můžeme doufat, že Rusové modernizaci Lady Niva rozdělili na několik částí. Zatímco totiž exteriér nyní překopali radikálně, pod kapotou a v interiéru se již nepohnul ani šroubek. Další novinky ale mají přijít. Foto: AvtoVAZ

