Nová nejrychlejší sanitka světa může za pacienty pádit až 400 km/h, vznikla z už dobře známého auta před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Dubai Corporation of Ambulance Services

Těchto aut vzniklo jen sedm a dodnes patří mezi ty absolutně nejrychlejší stroje, které svět poznal. V rukou nadšených řidičů či neméně nadšených sběratelů už jsme je viděli, ve službách zdravotníků je to novinka.

Pokud patříte mezi fanoušky Tima Burtona, známého hlavně pod přezdívkou Shmee150, pak nejspíše víte, že nedávno zavítal do Dubaje. S kamerou pak prolezl několik místních dealerství, aby celému světu sdělil, že snad nikde jinde na světě se supersportům nevede tak dobře. Na pár metrech čtverečných totiž můžete vedle sebe narazit na Bugatti Chiron, Ferrari LaFerrari či McLaren P1. A aby toho nebylo málo, každé z těchto aut si můžete vybrat v několika různých specifikacích.

S něčím podobným se skutečně nikde jinde nesetkáte. A stejně tak nemá žádná země tak působivý policejní vozový park. Strážci zákona si totiž mohli užívat jak výše zmíněnou trojici, tak třeba i Lykan HyperSport. Tento vůz vznikl pouze v sedmi kusech, což znamená, že k zákazníkům jich zamířilo pouze šest. Dubajská policie se toho svého nejspíše již nabažila, a proto jej poslala dále. Nově tak Lykan začal sloužit dubajským zdravotníkům jako nejrychlejší ambulance světa, jak se celému světu pochlubila sama zdravotnická služba.

Zdá se ovšem, že tento krok je pouze symbolický a má posloužit reklamě, dle které je Dubaj tím nejlepším místem k životu na celé planetě. Vůz se sice zbavil policejních barev a vsadil na ty zdravotnické, kromě červených grafických polepů ovšem již nemělo na další úpravy dojít. Nemáme tu tedy žádné zvláštní úpravy, které by sloužily novému účelu.

Pochopitelně to neznamená, že by vůz nešlo v krizových situacích využít, ostatně ani u nás doktoři obvykle nejezdí k zásahu v sanitkách, ale v doprovodném voze, který může být na místě dříve. To by pak pomoci mohlo, jen by lékař musel vždy vyrážet s řidičem (což je u nás ovšem též běžná praxe). V opačném případě by adrenalin, jenž by při jízdě stříkal na všechny strany, asi stěží vedl k chladným pozdějším zákrokům. Nesmíme totiž zapomínat, že dle továrních údajů má Lykan zvládnout zrychlení na stovku za 2,8 sekundy, přičemž jeho maximum leží na hranici 400 km/h.

Za touto dynamikou stojí hlavně technika od Porsche. Vůz pohání plochý 3,7litrový šestiválec twin-turbo, který ještě prošel laděním u společnosti Ruf. Produkuje tedy 780 koní výkonu a 960 Nm točivého momentu. V roce 2013, kdy byl představen, přitom tato čísla dokázala oslnit více než nyní, na poměry ambulancí však jde stále o něco neskutečného.

Dubajské ambulantní služby nově uvítaly do svých řad Lykan HyperSport. Ten zdravotníci „zdědili“ po místní policii, přičemž pacienty rychlostí až 400 km/h převážet nebudou. K zákroku by s autem vyrazit mohli, spíše než cokoliv jiného tu ale máme reklamu na Dubaj jako prý nejlepší místo pro život na celé planetě. Foto: Dubai Corporation of Ambulance Services

Zdroj: Dubai Corporation of Ambulance Services

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.