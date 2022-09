Nová obří luxusní loď přichází se zcela novým konceptem využití, už se nepočítá, že se z ní vrátíte včera | Petr Prokopec

/ Foto: Storylines, tiskové materiály

Zapomeňte na výletní parníky, na kterých strávíte pár dnů nebo týdnů jako v hotelu, tohle je plně soběstačné město na vodě, které slibuje možnost utéci od starostí pevninského života. S lácí ale nepočítejte ani u „garsonky“.

Po vlastním bydlení touží nejspíše každý. Vysněným ideálem bývá velký dům s ještě větší zahradou, většina lidí nicméně kvůli finanční situaci skončí spíše u bytu na předměstí. Proti tomu nelze nic namítnout, jakkoliv trvalý výhled z jedné „králikárny“ na další není ničím lákavým. O to zajímavěji vypadá projekt australské firmy Storylines. Za tím stojí podnikatelé Shannon Lee a Alistair Punton, kteří se rozhodli, že lidem umožní něco jedinečného, a sice unikátní výhled po každý den.

Pokud vás nicméně napadla chaloupka na muří nožce, která se střídavě otáčí k lesu čelem či zády, jste vedle jak ta jedle. Řeč je o zaoceánské lodi MV Narrative, kterou lze jednoduše popsat jako plovoucí město. Lidé, kteří si zde koupí apartmán, v něm totiž mohou celoročně bydlet. Loď bude přitom neustále v pohybu, i když pochopitelně počítá s pravidelnými zastávkami v přístavech. Ty budou jednodenní až pětidenní, při ojedinělých příležitostech však bude kotva vyhozena na celý měsíc.

MV Narrative je tak ideálem pro dobrodruhy, kteří hodlají objíždět celý svět a navštívit co největší počet exotických lokací. Delší zastávky jim přitom mají umožnit poznat nejen přístav, ale i jeho vzdálenější okolí. Potěšit je přitom může, že po sobě budou zanechávat jen minimální uhlíkovou stopu. Loď je totiž koncipovaná tak, aby byla pomalu plně soběstačná. Spalovat tak bude LPG, které se na jedné z 18 palub bude dokonce vyrábět, a to z bioodpadu.

Z toho důvodu nechybí ani obrovská zahrada, ve které se bude pěstovat ovoce a zelenina. Napájena přitom bude solární energií, přičemž kompost bude zdrojem plynu. Z toho důvodu ostatně mohou cestující počítat také s trhem, kde si budou moci koupit cokoli rostlinného či živočišného původu, co lze jednoduše recyklovat. Zároveň také mohou počítat s lepším životním stylem, neboť veškeré nabízené potraviny pochopitelně budou čerstvé

Společnost Storylines počítá s tím, že na lodi dlouhé 230 metrů bude k dispozici 547 apartmánů. Nejmenší z nich má rozlohu 22 metrů čtverečných, v podstatě tedy půjde o jakousi garsonku. Ta přitom bude jediným typem ubytování, kdy se majitelé budou muset obejít bez balkonu. K dispozici nicméně budou mít vlastní koupelnu a bar nahrazující kuchyni. Ceny pak startují na 247 tisících dolarech (cca 6,3 mil. Kč).

Apartmány s vlastním balkonem pak dosahují minimální rozlohy 31 metrů čtverečných, přičemž na výběr budou i dvoupodlažní s až čtyřmi ložnicemi. U nich lze přitom počítat s až 133 metry čtverečními, cena ovšem narůstá až na 8 milionů dolarů (203,8 mil. Kč). To pochopitelně již není malé sousto, proto bude k dispozici také program pronájmu apartmánů, a to minimálně na 24 let. Ceny pak startují na 647 000 USD (16,5 mil. Kč).

Výdaje tím nekončí, žádný z apartmánů totiž nepočítá kupříkladu s pračkou. Místo toho budou mít hosté k dispozici prádelnu, stejně jako obrovskou a plně vybavenou kuchyni, kde si mohou uvařit. K dispozici jim nicméně bude také 20 restaurací a barů, stejně jako třeba knihovna s 10 tisíci knihami, fitness centrum či 3 bazény. Dopřát si budou moci také hodiny jógy, stejně jako řádění na vlnách na vodních skútrech.

Z toho důvodu nicméně i majitelé apartmánů budou muset platit měsíční poplatky, které v případě jedné osoby startují na 2 152 dolarech (64 000 Kč). O levnou záležitost se tedy nejedná, i proto nicméně bude možné apartmány pronajímat také dalším osobám. Podrobnosti nicméně Australané hodlají v tomto případě prozradit až v roce 2024, na první a svým způsobem i poslední plavbu se pak MV Narrative má vydat o rok později.

Aktuálně už jen dodáme, že stavbu lodi má na starosti chorvatská loděnice Brodosplit sídlící - uhádli jste - ve Splitu. Ta si má naúčtovat minimálně 1,5 miliardy dolarů (38,2 mld. Kč), náklady se nicméně mohou ještě zvýšit. Podobný projekt totiž ještě neexistuje, a tak si Australané vyhrazují i možnost změny nejen cen. V případě apartmánů se může kvůli konstrukci jejich velikost zmenšit či zvětšit.

Zdroj: Storylines

Petr Prokopec

