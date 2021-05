Nová Škoda Octavia PRO vstoupila do prodeje, ta starší zůstává v nabídce nečekaně levně před hodinou | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Pro českou automobilku je to jeden z klíčových momentů její existence, i když to tak na první pohled nemusí vypadat. Její prodeje na jejím klíčovém trhu se propadají a žádnou lepší kartu v rukávu nemá.

Psal se duben 2014 a Škoda rekapitulovala své úspěchy za předchozí rok. V Číně tehdy prodala 231 200 aut, byla na koni jako snad nikdy dříve a tomu odpovídaly i její plány. Už v roce 2018 chtěla za velkou zdí prodávat půl milionu aut za rok a chvíli k tomu snad i směřovala. Pak se ale něco pokazilo.

Za loňský rok česká značka prodala v Číně pouze 150 458 vozů a letos pokračuje v krasojízdě do pekel. Dle dat tamní asociace výrobců CAAM, která sama Škoda zpochybňuje, i když je její součástí, prodala za první letošní kvartál jen 8 300 aut a v podstatě se nemá čeho chytit. V březnu byl relativně úspěšný jen Karoq s 2 401 prodeji, dlouhodobý prodejní hit jménem Octavia má ve statistikách jen 37 prodaných vozů.

Tento stav ale má svůj důvod v podobě střídání stráží. Až letos do Číny dorazila nová generace Octavie, není ale úplné obyčejná. Jedná se o tzv. Octavii PRO, notně prodlouženou variantu vozu, která je o 6,4 cm delší (4 753 mm) a má o 4,4 cm delší rozvor (2 730 mm) než vůz známý od nás. Tradičním cílem tohoto protažení je zvětšení prostoru pro cestující vzadu, kterým má přibýt 6 cm v oblasti nohou. V tomto ohledu se auto dostává až na úroveň Superbu, ale Číňané si na místo vzadu bůhvíproč potrpí.

Rozdílu v délce bylo dosaženo protažením zadních dveří, verze PRO má dále upravené přední a zadní nárazníky, takže více připomíná provedení RS. Technika tomu ale úplně neodpovídá - auto vážící 1 360 kg disponuje výlučně motorem 1,4 TSI se 150 koňmi, z nějž výkon bude na přední kola mířit přes sedmistupňový automat DSG. Bez zajímavosti není, že vůz je vždy vybaven víceprvkovou zadní nápravou, to v Evropě není pravidlem a s motory o výkonu 150 koní ji nedostanete ani za příplatek.

Tohle auto nyní vstoupilo do prodeje a minimálně z českého pohledu není nezajímavou nabídkou. K dispozici jsou tři výbavové verze (Deluxe Edition, Premium Edition a Ultimate Edition), jejichž ceny sahají od 138 900 yuanů až po 159 900 yuanů, pohybují se tedy mezi 460 a 529 tisíci korunami, za to u nás nekoupíte prakticky žádnou Octavii a rozhodně ne s motorem, automatem a jakkoli slušnou výbavou. Ta čínská přitom není malá, už základ má věci jako 17" litá kola, střešní okno, LED světla, loketní opěrky, kožený volant ve stylu RS, infotainment s 12,1" displejem nebo automatickou klimatizaci. To za 460 tisíc vážně není špatné.

Možná ještě pozoruhodnější je, že původní Octavia III po faceliftu bude nadále v prodeji současně za ještě citelně lákavější ceny. Základní provedení Standard Edition s motorem 1,5 (bez turba, má 114 koní, ale také váží jen 1 210 kg) a znovu ne zcela nulovou výbavou (16" litá kola, autorádio s 6 reproduktory nebo manuální klima, mj.) vyjde na pouhých 99 900 yuanů, tedy asi 331 tisíc Kč - podobnou sumu, jakou stálo tohle auto u nás, když přišlo na trh, v ČR se ale do konce svých dnů prodávalo stále dráž.

Něco takového by jistě obchodně fungovalo u nás, musíme si ale nechat zajít chuť. Zda to bude fungovat v Číně, uvidíme později - v březnových prodejních datech se zatím nové nabídky neprojevily a dubnová ještě chvíli nebudou k dispozici.

Nová Škoda Octavia PRO má být spásou čínských prodejů značky. Se svými cenami by se v ČR prodávala jako housky na krámě. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Škoda Auto

Petr Miler