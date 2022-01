Náhradní baterie pro elektrický Ford Mustang je tak drahá, že byste místo ní koupili slušné celé auto včera | Petr Miler

Ačkoli se už léta říká, že akumulátory pro elektrická auta zlevní až do té míry, že budou alespoň cenově schopná konkurovat vozům se spalovacími motory a jejich ceny opravdu klesají, o nic levného pořád nejde. Ani zdaleka.

Před pár dny jsme detailně probírali, jakou cenovou past představují pro Renault Zoe jeho akumulátory. Je ve výsledku úplně jedno, jestli je automobilka k vozu prodá nebo pronajme, stěží se bez mohutných dotací a dalších forem přerozdělování dostane do pozice, kdy by na autě neprodělávala, nebo jej nabízela nemístně draho. A i s oněmi dotacemi je to pro ní dosažení jakéhokoli jiného stavu zjevně tvrdý oříšek.

Ačkoli se totiž už dlouhá léta tvrdí, že akumulátory zlevní až do té míry, že elektrická auta budou srovnatelně drahá jako ta spalovací, nic takového dosud nenastalo. A to přesto, že ceny nejpoužívanějších Lithium-iontových akumulátorů měly od roku 2010 klesnout 89 procent. Pro Renault a jeho Zoe je to obzvláště tíživé, neboť jde o malé auto, jehož cenu drahé akumulátory snadno vystřelí do nepřijatelných výšin. Trochu lépe je na tom Ford se svým Mustangem Mach-E, neboť jde o větší a dražší vůz. Zase o tolik lépe na tom ale není.

S větším akumulátorem o kapacitě 98,7 kWh u nás vůz startuje na 1 514 900 Kč včetně DPH, jak se ale nyní ukázalo, jen samotný akumulátor pro tuto verzi stojí v USA od 23 648,94 USD, tedy asi 517 000 Kč. Jde pochopitelně o sumu bez DPH, a tedy asi 626 000 Kč, pokud českou daň z přidané hodnoty připočteme. To je obrovská suma odpovídající více jak 41 % ceny auta, jen za baterii.

Za takové peníze si můžete koupit celé spalovací auto a ne úplně marné. I v poslední době velmi drahá Škoda Octavia může být za danou sumu vaše s motorem 2,0 TDI a výbavou Ambition, k Mustangu Mach-E za to dostanete jen baterku. Navíc je třeba dodat, že jde o baterku na chvíli - Ford k ní standardně poskytuje záruku na 8 let a 160 tisíc km maximálně a z praxe už víme, že nejde o hodnoty, které by nereflektovaly životnost řady baterek. Jasně, k nové Octavii dostanete záruku kratší, tahle auta ale i po 20 a více letech se stovkami tisíc km dál jezdí, některé elektromobily resp. jejich akumulátory už po 8 letech a 160 tisících km nikoli.

Když k tomu přidáme, jak mizerně se Mustang Mach-E chová na dálnici i v nejlepší verzi GT (stojí od 1 914 900 Kč), pak před sebou opravdu nemáme lákavou nabídku. Ani dotace v řádu stovek tisíc by ji nevykouzlily, také s těmi byste si koupili drahé auto s nejasnými vyhlídkami na dlouhodobou existenci (a tedy i udržení hodnoty), na němž jeden díl s životností dost možná blízké 8 letům či 160 tisícům km stojí jako jiné celé auto, které může ve srovnání s tím jezdit pomalu věky.

Ford Mustang Mach-E je velmi drahé auto s nepřesvědčivým dynamickým projevem, jehož použitelnost stojí a padá s akumulátory. Právě jejich náhrada ale stojí více jak 41 procent ceny celého vozu, nominálně přes půl milionu korun bez DPH. Automobilka na ně přitom dává záruku končící najetím 160 tisíc km nebo 8 léty stáří. Foto: Ford

