Nové BMW M5 je přesně ten nesmysl, jakého jsme se báli. 2,5tunové monstrum, které je přes rekordní výkon pomalejší než dřív

/ Foto: BMW

Tohle auto je tragikomické na tolika různých úrovních, že vás nutně zklame i s minimálními pozitivními očekáváními. Stávající majitelé em-pětek ale mohou jásat, taková absurdita pošle hodnotu dosavadní generace F90 leda nahoru.

Musím říci, že mám rád BMW a naprostá většina kolegů z širší redakce je na tom stejně. Jde ale téměř výlučně o modely, které už se nevyrábí. Někteří tento postoj hodnotí jako „sociální”, že takto bavoráky přece hodnotí lidé, kteří si novinky nemohou dovolit. Není to pravda, zvlášť s příjmy převážně ze zahraničí a současně možností provozovat v Česku registrované auto opravdu nemám problém koupit si třeba současnou M3, ale nechci ji, ani zadarmo.

Kolega ostatně vlastní současný model G80 v provedení Competition xDrive a ježdění s ním je zkušeností, která vás jen s obtížemi zaplaví euforií. Není to špatné auto, je pekelně rychlé a relativně komfortní, ale pro takovou kombinaci vlastností si nekupujete M3. Řidičský stroj je to asi jako Playstation sousedova potomka - řídit tohle auto blízko hranici jeho možností je jako vrtat se pádlem v kádi plné těsta na vánočku.

Auto dlouho maskuje svou hmotnost a tváří se lehkonoze, třebaže ono popírání fyzikální reality jej připravuje o čitelnost a preciznost. Ale doveďte jej k hranici možného a jeho 1 868 kg základní hmotnosti vás sežere zaživa. Sežere vám také hodně přes 30 litrů paliva na 100 km a odpraví i karbon-keramické brzdy, které začnou hučet jako Titanic před poslední fází neplánovaného ponoru. Už druhé kolo na Nordschleife bude trápení, pokud od auta budete chtít všechno. Tohle není dobré a pokud to lze nazvat tancem, pak leda s otylým kancem.

A teď si představte BMW, jehož hmotnost je ještě skoro o 600 kg vyšší a stabilní výkon jen o pouhých 67 koní vyšší. Bizarní iluze? Omyl, smutná realita nového BMW M5.

Když se začalo proslýchat, že nová M5 dostane hybridní V8 z modelu XM, zajásali jsme aspoň nad tím, že jí zůstane osmiválec. Velmi jsme se obávali vysoké hmotnosti, ani ve snu by nás ale nenapadlo, že se budeme bavit o autě vážícím takřka 2,5 tuny. To je nejen nominálně hodně, ale je to především extrémně mnoho ve srovnání s dosavadní em-pětkou. Nová G90 váží nejméně (nejméně!) 2 445 kg, zatímco dosavadní F90 ukázala v základním provedení standardní verze 1 971 kg „živé váhy”. Jestli si teď nenotujete, že vás „z divokejch citů poleje a zebe”, pak spíte ve spodním prádle s logem divize M, tohle nelze racionálně označit za nic jiného než totální selhání.

Ptáte se, co výměnou za bez nadsázky brutální kila „k dobru” dostanete navíc? Otočte si monitor směrem od kolegů v práci a řeknu vám tajemství v rodném jazyce tohoto auta: Eine gigantische Schei... Však vy víte co. Je to jedním slušným slovem nic, BMW vozu nepřidalo výměnou za kila navíc vůbec nic, co by stálo za řeč, jeho hybridní pohon je tu leda jako maňásek, který předstírá nižší normovanou spotřebu paliva, která ale bude reálně už kvůli absurdní hmotnosti zásadně vyšší, akorát bude zastřena až 67kilometrovým dojezdem na elektřinu. Její spotřeba ale bude nutně také relativně vysoká, to jen podle současných euronorem neznamená nic, ani gram emisí CO2.

A pokud si malujete, že auto má díky výkonu až 727 koní a točivému momentu maximálně 1 000 Nm aspoň vyšší dynamiku, ani to není pravda. Je tak těžké, že ani tento složený výkon spalovacího a elektrického pohonu nestačí na nic lepšího než akceleraci na stovku za 3,5 sekundy. To je další selhání, neboť - když už nic jiného - automobilky dokážou omlouvat nesmyslnou hmotnost nových aut aspoň tím, že jsou přesto rychlejší. Nová M5 utápí 727 koní v oné kádi s těstem na vánočku až do té míry, že je na stovku pomalejší i než dříve základní M5 (3,2 sekundy), natož pak verze Competition (3,1 sekundy), o lehčí a výkonnější M5 CS ani nemluvě (2,9 sekundy). Maximální rychlost zůstává pochopitelně nezměněna a je omezena buď na 250 km/h nebo 305 km/h podle toho, za jaký omezovač si zaplatíte (nějaký dostanete tradičně vždy).

Navíc je třeba dodat, že všechny zmíněné hodnoty pořád počítají s tím, že budete mít energii v akumulátoru o kapacitě 14,8 kWh, která dříve nebo později dojde. Pak už vám zbude „jen” 577 koní osmiválce v rozmezí 5 600 a 6 500 ot./min a točivý moment 750 Nm dostupný od 1 800 ot./min. Je to pořád spousta výkonu, ale 577 koní na 2,5 tuny? Jsme si jisti, že zmíněná M3 xDrive s dnes už 530 koňmi (dosud 510) na 1 868 kg bude podstatně rychlejší. Absurdní a neuvěřitelný 24procentní (!) nárůst hmotnosti mezi generacemi stejného modelu v momentě, kdy předchozí M5 F90 dokázala být dokonce lehčí než dřívější M5 F10, i když dostala pohon 4x4 a výkon navíc, je opravdu rána.

Pohon všech kol (volitelně jen zadní, znovu jako dosud) má pochopitelně i nová generace M5, a to ve spojení s osmistupňovým automatem s hydrodynamickým měničem. Auto dostalo i zajímavé novinky, třeba jeho Active M Differential umí nově lépe řídit rozdělení výkonu mezi jednotlivá kola tak, aby maximalizoval přenos výkonu na silnici a popřel případnou nedotáčivost. Odpružení má oproti běžným modelům nové generace M5 vedle nového nastavení také lehčí hliníkové komponenty, které snižují neodpruženou hmotnost s novými vodicími rameny zadního odpružení.

Hodnotit design nám přijde skoro zbytečné - pokud nemusíte monolitický vzhled nové pětky, tohle auto vám asi neučaruje, pokud ano, vcelku decentní úprava stylingu vám zřejmě nebude proti mysli. Popravdě řečeno jsme od BMW čekali něco víc cirkusového, ale občas se člověk dočká i pozitivních překvapení. Přesto o kýč není nouze - třeba maska chladiče s piškotovou parodií na ledvinky a svítícími okraji už postrádá jen reproduktor přehrávající dokola „Přijela pouť” od Karla G.

Karoserie je pochopitelně rozšířená, vůz i proto dostal širší 20palcová kola vpředu a 21palcová vzadu, a to s pneumatikami 285/40 ZR20 resp. 295/35 ZR21. To aby pojaly masivní brzdové kotouče o 16palcovém průměru vpředu a 15,7 vzadu. Vpředu jsou šestipístkové třmeny a vzadu plovoucí jednopístkový. Jsou to brzdy velké jako narozeninová pizza, ale přesto bychom se skoro vsadili, že je 2,5tunová hmotnost dostane na okruhu dříve nebo později do úzkých. Za předními podběhy možná vidíte průduchy, které jsou kupodivu funkční a tvoří součást chladicího systému vozu, když směřují vzduch ke dvěma menším pomocným chladičům.

Vnitřek se od standardu liší v podobném duchu - detaily. Nová jsou zejména sedadla zvaná M Multifuction, která prý nabízí tu správnou rovnováhu mezi pohodlím při delší jízdě a boční oporou při jízdě po okruhu na trati. Je tu také nový volant a operační systém BMW 8.5, který (znovu) nesmyslně odstraňuje další fyzická tlačítka z kabiny. Displejů je tu o to víc - ten 12,3palcový místo přístrojovky doplňuje 14,9palcový displej infotainmentu.

Popravdě si nedokážeme představit soudného nadšence, který by o tohle auto mohl stát, přesto možná fandové zajásají, protože hodnota dosavadních em-pětek touto novinkou jistě zásadně neutrpí, pokud ji to dokonce nezvýší. Přesto je nová verze o statisíce dražší než dosud a v Německu startuje na 144 tisících eurech, tedy asi 3,6 milionu Kč. Přejeme BMW s tímto autem „viel Glück”, ale bez nás, tohle nesmysl nahrazující už tak těžké auto ještě těžším výměnou za holé nic. Jak praví jeden z oblíbených komentářů k vozu na oficiálním profilu BMW na Instagramu: „BMW je s touto M5 na vrcholu stupidity.” Dodat se chce snad jen: Abychom se ještě nedivili...

Od nové M5 jsme nic úchvatného nečekali, realita ale přesto nepříjemně překvapila. Vzhled nakonec skousnete, vypořádat se s technickou stránkou auta je mnohem obtížnější. Foto: BMW

Petr Miler

